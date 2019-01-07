«Винтерфелл ваш»: о чем новые кадры «Игры престолов»

Телеканал HBO опубликовал первые кадры из заключительного, восьмого сезона фантастического сериала «Игра престолов», выход которого запланирован на апрель 2019 года.

Несмотря на то, что отрывок из шоу длится не более четырех секунд, в нем демонстрируются два важных момента: долгожданная встреча одних из главных героев саги — Дейенерис Таргариен и Сансы Старк, а также кадр с воскресшим драконом Визерионом.

В официальном аккаунте HBO в твиттере также появилась публикация с кадром знакомства сводной сестры Джона Сноу и Дейнерис Бурерожденной с подписью «Винтерфелл ваш, ваше высочество».

Фрагменты эпизода финальной части культовой саги попали в трейлер самых ожидаемых премьер HBO в новом году. Так, среди будущих проектов, помимо «Игры престолов», можно встретить кадры из третьего сезона сериала «Настоящий детектив» с Махершала Али в главной роли, второго сезона драмы «Большая маленькая ложь» и новинки «Хранители».

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В начале декабря в сети появился тизер последнего сезона фэнтези-сериала. В коротком ролике показано, как лед и пламя стремительно движутся по направлению друг к другу, а затем сталкиваются. «Огонь и лед. Финальный сезон «Игры престолов» начнется в апреле», — гласит подпись к тизеру.

В видео отсутствуют фрагменты из будущих серий, в то же время авторы шоу показали карту Вестероса с территориями, за которые будут бороться представители враждующих династий. Примечательно, что карта уже встречалась в сериале ранее — это стол в форме континента, расположенный в замке Драконий Камень.

Кроме того, главными героями ролика стали символы основных враждующих домов саги — лютоволк, дракон и лев. В нем показано, как лед сначала замораживает силуэт лютоволка, а затем — дракона, в то время как огонь охватывает статую льва.

Известно, что заключительное шоу «Игры престолов» будет состоять из шести полуторачасовых эпизодов. Сюжетные подробности пока неизвестны, поклонники ожидают трейлер, который, вероятно, выйдет не ранее начала марта. В последней серии седьмого сезона перед персонажами возникли две серьезные проблемы — как побороть многочисленную армию ходячих мертвецов и кто в итоге займет Железный трон.

В октябре 2018-го стало известно, что компания AT&T, ранее ставшая владельцем легендарной студии WarnerMedia, а также каналов кабельного телевидения CNN и HBO, готовится запустить собственный стриминговый сервис HBO plus в 2019 году. Таким образом, на платформе будут транслироваться как фильмы о супергероях по комиксам DC Comics (Warner Bros.), так и главные хиты HBO — «Игра престолов» и «Мир Дикого Запада».

Кроме того, помимо AT&T конкурировать с такими стриминговыми гигантами, как Netflix и Amazon, намерена корпорация Disney, которая также запустит в новому году свой собственный сервис. Известно, что одной из новинок платформы станет первый сериал в истории франшизы «Звездных войн» под названием «Мандалорец».

Ранее президент США Дональд Трамп опубликовал в своем твиттере фотографию с собственным изображением с фразой «Стена близко» («Wall is coming»). Так, американский лидер намеревался обыграть знаменитый слоган сериала «Игра престолов» «Зима близко» («Winter is coming»), а также строительство стены на границе с Мексикой.

Это не первый раз, когда политик использует слоган сериала. В ноябре прошлого года Трамп подобным образом анонсировал введение новых санкций против Ирана, сопроводив публикацию фразой «Санкции близко». Тогда руководство канала HBO заявило, что выступает против использования их бренда в политических целях.

В июне 2018 года HBO одобрил создание приквела культовой саги. Действие нового проекта развернется за десять тысяч лет до событий сериала «Игра престолов». Главные роли в нем исполнят английская актриса и обладательница премии «Оскар» Наоми Уоттс и молодой британский актер Джош Уайтхаус, известный по роли в сериале «Полдарк».

Съемки шоу стартуют в феврале 2019 года. Дата выхода приквела пока не называется. В 2017 году представитель телеканала Кейси Блойс сообщил, что в случае, если проект будет утвержден, премьера состоится не ранее чем через год после финала «Игры престолов».