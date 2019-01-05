Скандал у гроба Криса Кельми: братья против закрытых похорон

Брат и по совместительству директор погибшего певца и композитора Криса Кельми Евгений Суслин выступил против закрытых похорон артиста. Суслин раскритиковал решение семьи по данному вопросу и сообщил об этом агентству городских новостей «Москва».

«Мы со старшим братом Криса категорически против непубличных похорон. Крис — народное достояние, его друзья и коллеги искренне хотят с ним проститься, но пока мы не можем связаться с его женой и сыном», — сказал брат музыканта.

В комментарии РИА «Новости» он добавил, что бывшая жена и сын Кельми также не выходят на связь.

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«И наши общие друзья с Крисом тоже не могут связаться, мне это совершенно не понятно. Если мы не сможем проститься с братом, значит будем искать как-то сами могилу на девять дней», — сообщил Евгений Суслин.

Ранее музыкальный продюсер Андрей Разин рассказывал, что близкие Кельми решили похоронить его без публичной церемонии прощания. Об этом он написал на своей странице в инстаграме и выразил сожаление из-за такого решения родственников певца.

«С прискорбием вынужден сообщить, что родственниками Криса Кельми принято решение похоронить его инкогнито без прощания с друзьями», — заявил Разин.

Еще один продюсер, Александр Чепарухин, признался, что известие о смерти советского и российского певца и композитора заставило его заплакать. О том, что Кельми был первым из «нынешних рок-ветеранов», с которыми он познакомился, Чепарухин написал в фейсбуке. По словам продюсера, музыкант обладал «ангельской скандинавской внешностью» и «невероятной улыбкой». Он также отметил, что с Кельми было «легко подружиться».

«И сижу я сейчас утром в Лос-Анджелесе, смотрю это [новости о смерти Кельми] и горько плачу», — поделился Чепарухин.

Советский и российский певец и композитор Крис Кельми, наиболее известный по хитам «Ночное рандеву» и «Замыкая круг», скончался в возрасте 63 лет в своем доме в Подмосковье. В последние годы жизни он страдал от алкоголизма и после смерти исполнителя песни «Плачет девушка в автомате» Евгения Осина Кельми пообещал побороть алкогольную зависимость.

Об убивающей зависимости Кельми говорил и музыкальный продюсер Евгений Фридлянд. По его словам, это очень печальное известие, однако такой исход можно было предугадать.

«Но на самом деле это было делом времени — последние 20 лет он настойчиво себя убивал. Очень жаль. Красавчик, музыкант, любимец девушек и публики, но запомнят, к сожалению, как алкоголика», — заключил Фридлянд.

В последнее время певец жил в своем особняке и, по информации прессы, имел серьезные проблемы со здоровьем. В частности, ходили слухи, что из-за приступов эпилепсии и чрезмерного употребления алкоголя у Кельми возникли трудности с речью. Близкие утверждали, что артисту уже давно требовалась серьезная медицинская помощь.

По некоторым данным, еще в декабре бывшая возлюбленная музыканта рассказывала журналистам, что беспокоится о его здоровье. Тогда женщина заявила, что Крис живет в окружении людей, которые спаивают его и поддерживают в неадекватном состоянии.

В то же время сам артист опровергал информацию о наличии у него алкозависимости. Однако известно, что певец проходил лечение в реабилитационной клинике Таиланда вместе с телеведущей Даной Борисовой и певцом Евгением Осиным.

Ранее СМИ писали о том, что известный музыкант составил завещание из-за опасений за свое здоровье. Ранее эту информацию подтверждал сам певец.

«Я тут вот написал завещание. Было два приступа, лежал в реанимации. С природой не поспоришь. Все оставлю бывшей жене и сыну Кристиану, там все в порядке, там всем хватит», — рассказывал Крис в интервью НТВ.

Как отмечается, в списке фигурируют коттедж и три квартиры. Общая стоимость имущества, перечисленного в завещании, составляет примерно 100 млн рублей.