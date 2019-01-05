«К Володе Высоцкому ушел»: умер Иван Бортник

Народный артист России, звезда спектаклей Театра на Таганке и советских фильмов Иван Бортник скончался 4 января. В апреле нынешнего года ему могло бы исполниться 80 лет. О трагедии через свою страницу на фейсбуке сообщил его коллега, актер и поэт Владислав Маленко.

«Ребята, ушел мой друг Иван Бортник... К Володе Высоцкому ушел», — написал Маленко.

Супруга артиста Татьяна Борзых назвала возможную причину смерти своего мужа, сообщает РЕН-ТВ.

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«Врачи говорят, что, скорее всего тромб», — сказала Борзых и добавила, что актер умер 4 января примерно в 11 часов вечера по Москве.

Печальная новость потрясла представителей театральной среды, и они начали приносить свои соболезнования через соцсети. Актер Станислав Садальский опубликовал в инстаграме совместную фотографию Ивана Бортника с Владимиром Высоцким и написал «Прощай, Ваня». Также он процитировал отрывок из интервью Бортника, в котором актер говорил, что славы у него было достаточно, денег никогда не было, а любви, как и спокойствия, не хватало — «в этой профессии нельзя себя щадить».

В августе прошлого года Иван Бортник уже был госпитализирован с подозрением на инфаркт, однако диагноз не подтвердился. Осведомленный источник сообщал журналистам, что в начале августа актер самостоятельно обращался к врачам, но на госпитализацию не решился.

«Бортник обращался за неотложной помощью 2 августа из-за болей, вызванных желудочно-кишечным кровотечением, но от госпитализации он отказался», — рассказал источник.

Иван Бортник родился 16 апреля 1939 года в Москве и с детства мечтал о сценической карьере. С ранних лет он посещал Московский городской дом пионеров и детскую киностудию при Парке Горького. В 1950-х годах Бортник поступил на актерский факультет в ГИТИС, но вскоре перешел в другое учебное заведение — Московское театральное училище имени Щукина.

После окончания учебы в 1961-м году он сразу был принят в Московский драматический театр имени Гоголя. В это же время состоялся дебют актера в большом кино: Бортник сыграл роль художника Василия в фильме «Исповедь» Всеволода Воронина.

В конце 60-х Иван Сергеевич перешел в Театр на Таганке в труппу Любимова, где подружился с легендарным советским поэтом и исполнителем Владимиром Высоцким. Именно Бортнику он посвятил свою песню «Письмо к другу».

В актерских кругах говорят, что когда Высоцкому предложили сыграть в фильме «Место встречи изменить нельзя», он пытался убедить режиссера Станислава Говорухина взять Бортника на роль Шарапова, но в силу определенных обстоятельств помощником Глеба Жеглова в итоге стал Владимир Конкин.

Бортнику же в этой культовой картине досталась маленькая, но яркая роль бандита по кличке Промокашка. Сам актер в одном из интервью после выхода детективной драмы рассказывал, что его игра в картине «Место встречи изменить нельзя» была почти полностью сымпровизирована.

В общей сложности Иван Сергеевич снялся почти в 50 фильмах советского и российского кинематографа, среди которых стоит особо выделить «Зеркало для героя», «Мусульманина», «Родню», «Объяснение в любви» и «Чужие письма».

В основном актеру доставались второстепенные роли, причем часто он представал на экране в образе не самых интеллигентных и добропорядочных граждан, что особенно удивительно, учитывая множественные восхищения коллег, подчеркивавших начитанность и образованность артиста.

По-настоящему успешной карьеры Бортник добился в Театре на Таганке, где ему куда чаще доставались главные роли — например, в спектаклях «Пугачев», «Мать», «На дне», «Живой», «Деревянные кони», «Борис Годунов». В то же время сам актер, говоря о своих театральных свершениях, признавался, что эта работа его очень утомляет.

«Я иногда устаю. Надоедает играть одно и то же много раз подряд, даже по три-четыре раза в месяц. Это в театре. В кино по-другому, если актер склонен к импровизации, — он сыграл, это запечатлела пленка — и все. В театре же утомительно — и в течение многих лет одно и то же. Иногда бывает очень тяжело, но я сам выбирал себе судьбу», — признавался Бортник.