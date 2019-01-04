«Мне 64, бро»: Дмитрий Киселев зачитал рэп об итогах года

Ведущий телеканала «Россия 1» Дмитрий Киселев в эфире программы «Мастер смеха» исполнил рэп в образе «Киселева МС». В композиции он затронул темы международных отношений, Крымского моста и строительства «Северного потока-2». Трек начался с описания распорядка дня исполнителя.

«Мне 64, бро. Я встаю в пять утра. На телике — «Россия», за окном — Москва-река. Надеваю белые кроссы, любимое худи, прыгаю в тачку — и вот я уже на студии», — зачитал Киселев.

В первой части композиции телеведущий сделал акцент на обсуждении в его передаче тем, касающихся США.

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«Сидишь на кухне, ругаешь Америку — попробуй сделать это по телику!», — предложил новоиспеченный рэпер.

Далее он приступил к описанию итогов 2018 года и прокомментировал отношения между Россией, Евросоюзом и США. По мнению Киселева, Россия прекрасно обходится без европейского импорта и абсолютно безразлична к санкциям.

«Но мы спокойно, не поддаваясь провокациям, кладем свой газопровод на их санкции», — заключил ведущий.

В конце он напомнил зрителям о своем рэп-фестивале, который собирается провести в 2019 году в крымском Коктебеле.

Прочитать рэп в праздничном телеэфире на канале «Россия-1» Киселев пообещал еще 28 декабря.

«Да, буду выступать. Держитесь за перила», — предупредил он.

В программах ВГТРК в новогоднюю ночь телеведущий не участвовал, поскольку он не является сотрудником канала.

«Я — приглашенный ведущий ВГТРК. Мое основное место работы — МИА «Россия Сегодня», где я гендиректор», — заявил журналист.

В этом году Киселев серьезно заинтересовался рэпом. В начале декабря в эфире радиостанции «Говорит Москва» он заявил, что в 2019 году планирует организовать рэп-фестиваль в Крыму. Ранее в своей еженедельной программе на телеканале «Россия-1» Киселев призвал «не кошмарить рэперов», зачитав импровизированный речитатив на стихи Владимира Маяковского. Это произошло на фоне многочисленных отмен рэп-концертов и задержаний российских музыкантов осенью и в начале декабря 2018 года.

Преследования некоторых молодых исполнителей начались спустя некоторое время после того, как один из отечественных чиновников отправил соответствующий запрос в Генпрокуратуру. В нем депутат законодательного собрания Ленинградской области Владимир Петров обратился к генеральному прокурору России с просьбой запретить рэп-концерты в России.

«Многие музыкальные композиции, пользующиеся популярностью у молодежи, открыто пропагандируют суицид, наркоманию, сатанизм, экстремизм и даже содержат призывы к измене Родине. Особую обеспокоенность среди населения вызывает такое музыкальное направление, как рэп, — тексты современных рэперов изобилуют нецензурной лексикой, экстремистскими оборотами и вызывают вражду среди граждан», — заявил депутат Петров.

В ответ на слова Петрова Киселев сказал, что на сцене должны работать «критерии зла» и «отражающий их закон», при этом артисты не должны пропагандировать наркотики и политизировать «чрезмерный подростковый протест».

«Рэперы — привычная часть культурного экобаланса. Они сами взрослеют, взрослеют и их поклонники», — подчеркнул телеведущий.

Позже за музыкантов вступился и первый заместитель главы администрации президента России Сергей Кириенко.

«Это все ерунда. Они лучше нас, они интереснее нас, они замечательные! Потому что главная ценность современного молодого поколения — это ценность самореализации», — заключил Кириенко.

Недавно Киселев парировал заявление своей коллеги Екатерины Андреевой, о том, что она перестала смотреть телевидение из-за «опасного для здоровья уровня агрессии».

«Говоря об уровне агрессии на российском телевидении: как мне представляется, если она и есть, то это некий отраженный свет от уровня агрессии в отношении России в современном мире. И мы это видим везде — и в прессе, и в военных играх, и в провокациях. Не замечать этого было бы странно. Может быть, кому-то кажется, что мы замечаем слишком агрессивно. Но это не совсем точная интерпретация.

Мы просто видим, что происходит вокруг России. Потому что Россия кому-то очень мешает, поддерживая ядерный баланс и призывая вести себя прилично и просто порядочно», — заявил телеведущий.