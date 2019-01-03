«Набило оскомину»: Лоза разнес «Голубой огонек»

Известный музыкант и композитор Юрий Лоза резко высказался о новогодних развлекательных передачах, которые, по его мнению, не нравятся россиянам. Об этом он рассказал в интервью изданию News.ru.

«Из ничего нельзя создать что-то. Из дерьма пулю не слепишь, как говорится. Если пытаться создать концерт, не имея создателей, то у вас ничего не получится», — заявил Лоза.

Кроме того, исполнитель посетовал на то, что уже долгое время на телевидении идет «искоренение профессионалов». В качестве примера он упомянул советского и российского телеведущего и первого генерального директора ОРТ Влада Листьева:

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«Очень долго на нашем телевидении шло искоренение профессионалов — тех, кто что-то может сделать в шоу-бизнесе. С момента убийства Листьева у нас нет ни одной своей свежей программы».

При этом Лоза заявил, что целью всех новогодних шоу является истребление собственного контента, что позволит покупать «отработанный материал» на Западе.

«Это часть общего тренда. Например, можно провести аналогию с лекарствами: наше производство лекарств закрыли, чтобы иметь возможность покупать дорогие средства на Западе и пилить откаты», — добавил он.

Музыкант подчеркнул, что именно с этим связан провал новогодних развлекательных программ на отечественном телевидении, и, в частности, «Голубого огонька». Он также отметил, что Запад не может предложить контент, который бы устроил россиян, поэтому представителям каналов пришлось «обратилось к рецептам, изобретенным 60 лет тому назад».

«Выяснилось, что купить номера на все новогодние праздники не получается. Там нет таких программ, которые бы наше телевидение устроили. Поэтому пришлось обращаться к рецептам, изобретенным 60 лет тому назад, еще теми людьми, которые умели что-то создавать, — указал автор.

--Но за 60 лет уже все должно надоесть — и КВН, и знатоки, и «голубые огоньки». Но передачи не живут так долго! Это все давно уже набило оскомину, и мы в итоге получаем то, что получаем, — нечего смотреть в новогоднюю ночь».

По мнению певца, в стране не осталось талантливых юмористов: «Они пытаются выживать сами и неохотно раздают хорошие материалы нашим сатирикам. Отсюда бесконечные шутки на одну и ту же тему, про тещу и про похудение». Отдельно досталось и ведущему Ивану Урганту и его пародийному выпуску шоу «Вечерний Ургант» — «Голубое братство». Лоза предположил, что передаче не хватило «хорошего сценария» и оператора, «который все это красиво снимет».

Что касается музыкальных шоу, по словам артиста, в стране существует давно устоявшаяся структура, которая не позволяет развиваться новым талантам:

«Дело в том, что когда Киркоров узнает, что у него в программе не 20 песен, а 19, будет страшный скандал с привлечением всех средств нападения. Это же целая структура, — указал он. — Вот завтра, например, выйдет программа «Новая волна. Лучшее». Заявлена как конкурс молодых исполнителей. И кто же в ней будет? Вы не поверите! Это Аллегрова, Киркоров и так далее. Ни одного молодого исполнителя! Вам говорят: «Конкурс молодых исполнителей», а молодых нет и в помине».

В этом же контексте Лоза затронул и рейтинговую передачу «Голос», в рамках которой вокалисты борются за звание лучшего голоса страны. По его мнению, это шоу «не о голосах, а о типажах».

«Программа никогда не ставила задачу найти людей с хорошими голосами. Это программа не о голосах, это программа о типажах. Им нужны люди с какими-то интересными деталями — кривенькие, косенькие, хрипатые, лопоухие. Голосистых туда не берут, чтобы было проще отсеивать», — заявил он.

По словам Лозы, единственным выходом из сложившейся ситуации может стать опрос среди жителей страны с целью выяснить, «кого хочет видеть народ»:

«Если бы я был Эрнстом, имел возможности, я бы провел опрос россиян. Прежде всего выяснил, кого хочет видеть народ. Реально хочет видеть — не для пафоса, не для понтов, а для души. И я вас уверяю: ни о каких рэперах разговора там не будет. И Винокура никто не захочет, потому что он всем надоел. Люди должны сказать, кого они хотят видеть и слышать».

Музыкант также возмутился тем, что его композиции почти не прозвучали в эфире новогодних передач, при этом никто не поинтересовался у зрителей, хотят ли они видеть артиста или нет.

«Мою песню взяли одну-единственную, вырезали из нее почти все, из трех минут оставили 40 секунд. Чтобы, не дай бог, не наступить ни на одну из песен Киркорова. Не нашлось даже одной минуты для меня. И никто не спрашивает, хотите вы Лозу или нет», — рассказал он.