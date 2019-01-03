Ветер перемен: какой получилась новая «Мэри Поппинс»

Знаменитая на весь мир Мэри Поппинс появилась на свет в первой половине 30-х годов прошлого века из-под пера британо-австралийской писательницы Памелы Трэверс и в кратчайшие сроки сумела добиться планетарной известности — уже вскоре после выхода первой книги о приключениях няни-волшебницы сказка с успехом перекочевала на театральные подмостки и в кино.

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Отечественному зрителю на ум, скорее всего, придет выдающаяся экранизация Леонида Квинихидзе с Натальей Андрейченко в главной роли, которая до сих пор выглядит актуально и по-взрослому трагично, однако в мировых масштабах куда популярнее мюзикл 1964 года, созданный Робертом Стивенсоном.

Та лента, на секундочку, принесла создателям более $100 млн (небывалые деньги, учитывая год выпуска фильма), удостоилась пяти (!) «Оскаров», победив в номинациях «Лучшая женская роль», «Лучший монтаж», «Лучшие визуальные эффекты», «Лучшая песня», а также «Лучший саундтрек», и, наконец, абсолютно заслуженно стала классикой американского кинематографа.

Спустя полвека в Disney решили создать сиквел полюбившейся многим картины, действия которой разворачивались бы спустя много лет после событий оригинального проекта (Джейн и Майкл Бэнкс уже повзрослели, занимаются воспитанием детей и под грузом жизненных трудностей почти перестали верить в чудеса), но был бы наполнен множественными отсылками к первой части и сохранил бы ее настроение. К концу 2018-го продолжение было готово.

В современном мире полутонов и условностей «Мэри Поппинс возвращается» как глоток свежего воздуха, настолько однородным в жанровом плане получилось кино Маршалла. Это диснеевский мюзикл в чистом виде, где — по ощущениям — около 75 процентов экранного времени занимают яркие танцы и звонкие песни, где на лицах более-менее всех актеров перманентно красуются широченные улыбки, где нет места настоящей меланхолии, где, наконец, все слишком сказочное и сладкое со всеми вытекающими из этого плюсами и минусами.

Новая лента о Мэри Поппинс, безусловно, не для всех (помимо целевой аудитории — семей с маленькими детьми, она в большинстве своем, кажется, мало кому действительно придется по душе), однако это вовсе не камень в огород создателей — в чисто профессиональном плане мюзикл выполнен великолепно. Это касается и постановки танцев, и музыкального сопровождения, и графики — и вообще всего остального. Иначе, впрочем, и быть не могло: если к продуктам Disney в последнее время и возникают какие-то вопросы, то связаны они исключительно с содержанием, но уж никак не с формой или оболочкой.

Сравнивать «Мэри Поппинс возвращается» с другим недавним диснеевским мюзиклом — «Красавицей и чудовищем» — даже как-то стыдно: творение Маршалла лучше своего дальнего (и, как оказалось, не столь талантливого) родственника едва ли не во всем, начиная от сюжета («Поппинс», к счастью, не стали переснимать практически покадрово, оставив место творчеству), заканчивая актерской игрой.

Если в фильме Билла Кондона главные роли не совсем убедительно исполнили Эмма «Гермиона» Уотсон и звезда саги о приключениях Бильбо Бэггинса Люк Эванс, то в январской премьере к артистам попросту не может быть ни единого вопроса. Тут вам и восхитительная Эмили Блант («Молодая Виктория», «Тихое место»), максимально гармонично смотрящаяся в образе няни-волшебницы, и обаятельная Эмили Мортимер (особо сильным перевоплощение 47-летней британки кажется на фоне ее жуткой роли в «Острове проклятых»), и несравненный Колин Ферт, обладатель «Оскара» за драму «Король говорит!», играющий главного злодея (который все равно очень галантен), и, конечно же, великая Мерил Стрип, своей небольшой ролью буквально озаряющая картину. Нашлось место в сиквеле также Дику Ван Дайку, который снимался еще в оригинальной «Мэри Поппинс», где сыграл трубочиста Берта и Доуса-старшего.

Отдельно хочется выделить удивительную мульт-сцену, отсылающую непосредственно к событиям первой части — благодаря волшебству Мэри маленькие Бэнксы в сопровождении самой воспитательницы и фонарщика Джека оказываются в анимационном мире, где сначала становятся зрителями яркого циркового представления, а затем участвуют в опасной погоне.

В визуальном плане этот (не самый короткий, надо сказать) эпизод приводит в абсолютный восторг: силуэты актеров, во-первых, идеально интегрированы в мультипликацию, во-вторых — предельно «ламповой» выглядит сама рисовка, благо, что выполнена она в традиционном диснеевском стиле далёкого прошлого (помимо самой «Мэри Поппинс»-1964, анимация сильно напоминает ту, что была, например, в культовом «Робине Гуде»).

Как итог: мюзикл Маршалла — очень качественная жанровая работа, выполненная на твердую «пятерку» и выгодно выделяющаяся на фоне многих своих собратьев-современников. Вопрос в другом: а нужно ли в 2019-м кино подобного толка в принципе, учитывая, что для большинства взрослых оно будет слишком уж выбеленными и детским, для самих детей — возможно, не таким интересным на фоне засилия не менее классных проектов, где вместо бесконечных песен имеется еще больше экшена и шуток, и которые чуть лучше выполняют сугубо развлекательную функцию?