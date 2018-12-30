Накипело: «Уральские пельмени» развалились

Звезда «Уральских пельменей» актриса Юлия Михалкова неожиданно заявила, что популярный юмористический коллектив уже давно распался и гастролирует по отдельности. Об этом артистка написала в своем инстаграме.

«Друзья! Новый Год — пора откровений, — написала Михалкова. — О моем участии в «Уральских Пельменях» — наш коллектив в полном, классическом составе выступает только в Екатеринбурге и на телеканале СТС. А на гастролях разбегается кто куда.

Молодой состав «Уральских пельменей» в одну сторону, Рожков с Мясниковым – в другую. Меня нет ни там, ни там».

Актриса также заявила, что уже весь год получает вопросы от журналистов и поклонников по поводу ее отсутствия в шоу, и с чем это может быть связано. Более того, сами участники коллектива настойчиво предлагают ей сделать выбор: «за красных или за белых».

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Михалкова объяснила, почему она так и не приняла решения с кем выступать: со старыми «Уральскими пельменями», или с новыми. По мнению актрисы, оба новообразованных коллектива являются для нее единой семьей, и, образно говоря, от нее требуют выбрать «между мамой и папой».

«Я в равной степени люблю Андрея и Славу, Сокола и Брекоту, всех-всех, даже Исаева! Да, Сергей, даже тебя! Мы столько вместе прошли, сотни концертов отыграли, объехали всю Россию. Целая жизнь!» — эмоционально написала Михалкова.

По этой причине артистка приняла решение «вовсе отказаться от гастролей, чем делать выбор в пользу кого-то».

Тем не менее, актриса обрадовала своих поклонников, заявив, что в объединенных выступлениях «Уральских пельменей» она будет принимать участие. Это случится 31 декабря на телевидение и на шоу в родном для артистов городе Екатеринбурге.

Позднее Михалкова опубликовала в соцсети еще одно свое фото, в подписи под которым поблагодарила своих поклонников и рассказала, что получила очень много сообщений и звонков в свою поддержку. Артистка поведала, что ей поступило 52 звонка, и на все она ответила.

«И вообще люди очень переживают за судьбу нашего коллектива, активно предлагают свою помощь, — написала Юлия. — Сергей из Сургута вызвался поговорить с парнями по-мужски, а пятиклассница Катюша из Мурманска пообещала налепить 2019 пельменей в нашу поддержку! Спасибо всем, кто позвонил! Всех была рада услышать! Люблю вас!»

В комментариях к записи поклонники Михалковой обратили внимание на тот факт, что актриса не избегает прямых контактов со своими зрителями и лично общается с ними.

«Юля, спасибо вам огромное за такую прямую линию! Была очень рада вас услышать, поздравить и принять от вас поздравление», «Вы не просто красавица, вы еще очень хороший человек», «Очень приятно было с тобой поговорить», — комментируют публикацию Михалковой ее подписчики.

Сейчас одни из старожилов команды «Уральские пельмени» Вячеслав Мясников и Андрей Рожков гастролируют по России с коллективом под названием «Новые пельмени». Судя по публикациям артистов в соцсетях, если поначалу на их концертах и были свободные места, то сейчас, как правило, команда собирает аншлаги.

Что касается остального состава под руководством Сергея Исаева, то он оставил старое название и также не испытывает проблем с посещаемостью своих выступлений.

«Уральские пельмени» были созданы еще в 1993 году как команда Клуба веселых и находчивых. В 2000 году коллектив стал победителем Высшей лиги КВН. В 2007 году команда ушла из Клуба и переформатировалась в одноименное творческое объединение, создавшее передачу «Шоу Ньюs» на канале ТНТ.

Два года спустя «Уральские пельмени» перебазировались на канал СТС, где регулярно стали выходить их юмористические постановки. В этом году коллектив получил престижную телевизионную премию ТЭФИ в номинации «Юмористическая программа/шоу». В мае этого года холдинг «СТС Медиа» впервые заключил трехлетний контракт с коллективом. Раньше договоры заключались всего на один год и впоследствии продлевались.