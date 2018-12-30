«Изысканно укушен»: Боярский вспомнил, как его отшила Брыльска

Советский и российский актер театра и кино Михаил Боярский рассказал о своей влюбленности в польскую актрису Барбару Брыльску, известную по роли Нади в народной новогодней комедии «Ирония судьбы, или С легким паром». Артисты встретились на съемках шоу Максима Галкина и Юлии Меньшовой «Сегодня вечером», обстановка которого располагала к откровениям.

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Ведущие передачи завели речь о наступающем празднике и добрых советских фильмах, без которых не обходится ни один Новый год. Боярский рассказал, что встретит 2019-й в кругу семьи, а Брыльска заявила, что «проведет Новый год в белом зале». Эта фраза смутила присутствующих, которые сразу не смогли понять, о чем говорит актриса. Потом она объяснила, что под «белой комнатой» подразумевается обыкновенная спальня.

Вспоминая пронизанные праздничной атмосферой советские фильмы, в зале, конечно, говорили о комедии «Ирония судьба, или С легким паром», которая сделала польскую актрису Барбару Брыльску негласным советским секс-символом. На исполнительницу роли ленинградской учительницы Нади заглядывалась добрала половина страны, и Михаил Боярский не оказался исключением. На передаче 69-летний народный артист вспомнил о своих чувствах к Брыльской и ее благородстве.

«Фильм «Ирония судьбы, или С легким паром!» не произвел на меня впечатления. Я что, мужиков в бане не видел?! — пошутил артист.

— А вот Барбара — это совсем другое дело. Таких женщин не каждый день встретишь. Но я был так красиво отшит ею. Только благородная женщина может так изысканно укусить, унизить, в то же время давая шанс на встречу в будущем».

На роль в «Иронии судьбы» пробовались сотни девушек, но именно уроженка Польши Брыльска смогла показать на пробах свою эмоциональность. По словам режиссера фильма Эльдара Рязанова, этим она отличалась от советских девушек, которые не умели демонстрировать сексуальность.

«Я как-то смотрел польский фильм и увидел там Барбару. Запомнил ее. Наши актрисы могли подоить в кадре корову, но показать все эти переливы смогла только она. У Брыльской были самые лучшие пробы», — рассказывал Рязанов.

Женское достоинство Брыльской отмечали и члены съемочной команды, для которых это было в диковинку. Оператор Вадим Алисов, который также присутствовал на передаче «Сегодня вечером», вспомнил произошедшую за кулисами фильма историю.

«На съемках «Иронии судьбы» осветитель открыл зачем-то дверь костюмерной, а там Барбара Брыльска была совсем без одежды. Парень от неожиданности оторопел, уставился на нее. А Барбара нисколько не смутилась. «Закрой дверь, — говорит, — а то на жену смотреть не сможешь!» Она знала себе цену», — отметил оператор.

Отвергнутый, знавшей себе цену Барбарой, Боярский вступил в отношения с актрисой Ларисой Луппиан в 1977 году. Она сама признавалась, что равнодушна к вещам, нарядам, бриллиантам, и Боярскому с ней повезло. Уже на протяжении сорока лет пара не расстается.

До свадьбы супруги часто сходились и расходились: женщине очень хотелось не просто встречаться, а стать именно женой Михаила. Также они рассказали, что не устраивали классическое торжество, потому что не любят шумные мероприятия.

«Вначале я это делала незаметно, а потом стала ставить условия: либо женишься, либо — до свидания. И «до свиданий» было очень много: четыре года морочил голову, не хотел жениться. Ужасный человек!

Честно говоря, я неправильно себя вела: надо было сделать так, чтобы он валялся у меня в ногах и умолял выйти за него замуж, быть более твердой. Но не могла: я его так любила! И, когда он скребся в дверь, как кошка, открывала», — рассказала Луппиан.

Артист при этом убежден, что без него жена не смогла бы жить.

«Если я сдохну, она сдохнет тут же! Ни секунды не проживет! Вот если наоборот, — не дай бог — ничего бы не изменилось, ну тосковал бы…», — говорил Боярский.