«Уже жрут»: зачем Гузеева показала корпоратив на ТВ

Ведущая передачи «Давай поженимся» Лариса Гузеева в историях своего инстаграма опубликовала серию видео с новогоднего корпоратива сотрудников Первого канала. В роликах видно, что несколько праздничных столов накрыты прямо в телестудии. Все пришли на вечеринку в повседневной одежде и просто наслаждались вечером, не пытаясь выделиться.

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Возможно, телевизионщики решили сэкономить время и устроить праздник сразу после окончания съемочного процесса. В видеороликах главная сваха страны благодарила своих коллег, с которыми уже 10 лет работает в одном коллективе.

«Идет подготовка к корпоративу, некоторые уже, правда, жрут», — сказала Гузеева.

Бросив это слово, ведущая поняла, что оно прозвучало грубо, и подписчики могут ее осудить.

«Я так понимаю, что вы меня сейчас начнете терзать за слово «жрут», так вот, мы не жрем, а аккуратно кушаем. Я с этими людьми работаю 10 лет. Вот это моя команда, моя компания, без которой я не могу жить», — заключила сваха.

Фанаты Гузеевой часто пишут ей в комментариях комплименты, отмечая бодрость духа и хороший внешний вид. 59-летняя телесваха иногда приглашает на передачу своих знакомых и коллег, чтобы помочь им наладить личную жизнь, а в августе нынешнего года она женила 26-летнего сына Георгия. Торжество состоялось на родине отца молодого человека Кахо Толордавы — в Тбилиси, где он познакомился с Гузеевой на съемках фильма «Избранник» в начале 1990-х. Избранницей Георгия стала простая девушка Анна, от которой знаменитая сваха без ума.

«Анечка — удивительная девочка, мудрая, любящая и понимающая. Мы давно приняли ее в свою семью. Георгию с ней очень повезло. А мне тем более!» — говорила Гузеева.

Год назад шоу «Давай поженимся» испытывало трудности из-за небольших рейтингов и критики, ходили слухи о закрытии передачи. Тогда Лариса Гузеева в интервью «Газете.Ru» опровергла эти слухи и сообщила, что передача не закроется, но с нового сезона изменятся способы знакомства потенциальных женихов и невест.

«Понимаете, «Давай поженимся!» идет уже девять лет. Мне пишут и спрашивают, когда мы вернемся в эфир. Скоро вернемся. Когда-то и нас закроют, и кто-то перекрестится, что, мол, Гузеевой не будет на экране, а кто-то, наоборот, будет сожалеть. Нельзя быть любимыми всеми. И это тоже нормально», — говорила ведущая.

Также она объяснила, почему команда внесла в формат передачи некоторые изменения, которые коснутся в основном способов знакомства.

«Даже мужчины и женщины, давно живя друг с другом и любя друг друга, придумывают какие-то новые ролевые игры. Нельзя же на протяжении долгих лет делать одно и то же, это старперство, поэтому мы, конечно, постоянно придумываем новое и вливаем свежую кровь. Главное — оставить основной формат, по которому женщина и мужчина должны встретить друг друга», — считает Гузеева.

Также она заявила, что не будет реагировать на критику, которая касается использования астрологических прогнозов и подбора кандидатов по этническому принципу.

«Еврей хочет жениться на еврейке или не хочет жениться на еврейке — что же здесь такого? Пары же подбираются по похожим принципам и в обычной жизни, и связано это не столько с национальностью, сколько с укладом жизни той семьи, в которую жених или невеста собирается войти. А что касается астрологической совместимости, которую проверяют в «Давай поженимся!», то это просто такой формат программы», — указала телеведущая.

Критикам шоу «Давай поженимся!» знаменитая телесваха предложила самим придумать какой-нибудь оригинальный формат передачи, снять пилотную версию, утвердить ее, отработать так некоторое время и добиться высоких рейтингов.

«А без этого такая критика бесполезна, но на каждый роток не накинешь платок. Что мы должны сделать — убрать астрологов, не подбирать пары по национальности? Так в «Давай поженимся!» не бывает», — заключила Гузеева.