«Состояние тяжелое»: госпитализирован режиссер Марлен Хуциев

Народный артист СССР Марлен Хуциев госпитализирован в одной из московских клиник. В больницу Хуциева доставили в сопровождении супруги Ирины Соловьевой. Как сообщает «Рен-ТВ», выдающийся режиссер отказался ложиться в госпиталь, и уговорить его удалось только после того, как с ним туда отправилась супруга. Диагноз режиссера пока не сообщается, но, по информации СМИ, состояние Хуциева оценивается как тяжелое.

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Режиссер, актер, сценарист и педагог Марлен Хуциев родился 4 октября 1925 года в Тифлисе (сейчас — Тбилиси). В 1952 году Хуциев окончил Всероссийский государственный институт кинематографии и с 1953-го стал трудиться на Одесской киностудии, где проработал до 1958 года.

В 1956-м состоялся дебют Хуциева в качестве сорежиссера. Вместе с Феликсом Миронером он снял ставший легендарным фильм «Весна на Заречной улице». Картину посмотрели 30 млн зрителей, и она стала одной из самых популярных в стране в год премьеры. Любопытно, что оператором фильма выступил Петр Тодоровский, которые впоследствии сам стал заслуженный режиссером.

Уже через два года вышел фильм «Два Федора», который Хуциев снял лично. Главную роль в картине сыграл Василий Шукшин. Лента рассказывает о вернувшемся с фронта герое Шукшина, который встречает своего тезку — беспризорника Федора. После женитьбы Федор-старший пытается наладить с мальчиком отношения и примирить его со своей женой.

Затем Хуциев снял ряд известных фильмов, которые вошли в золотой фонд отечественного кинематографа. Среди них — «Застава Ильича», «Июльский дождь», «Был месяц май», «Послесловие» и «Бесконечность». В 1974 году Хуциев снял документальный фильм «И все-таки я верю…» совместно с великими коллегами Михаилом Роммом и Элемом Климовым. Картина вышла в двух частях. Режиссером первой стал Ромм, а второй — Хуциев и Климов.

Подаривший Хуциеву путевку в большой кинематограф фильм «Весна на Заречной улице» рассказывает об истории любви молодой учительницы вечерней школы и ее ученика сталевара. Главную мужскую роль в фильме сыграл один из самых популярных в те годы актеров Николай Рыбников.

Главную женскую роль сыграла Нина Иванова, которая после выхода картины буквально проснулась знаменитой. К сожалению, дальнейшая актерская карьеры Ивановой не сложилась. Она снялась в ряде фильмов, однако так и не смогла получить еще одной яркой женской роли. Ее последнее появление на экране датируется 1974 годом в небольшой роли в картине «Еще можно успеть». В 90-е годы уже бывшая актриса сняла и написала сценарии к нескольким выпускам юмористического журнала «Ералаш». Об этом рассказал художественный руководитель журнала Борис Грачевский.

«Когда я пришел в кино, она была помощником режиссера, затем доросла у нас до второго режиссера. Она проработала около пяти лет, потом ушла, я вздохнул с облегчением. С ней было непросто работать», — цитирует Грачевского Starhit.

Окончательно уйдя из кино, Иванова стала воспитывать усыновленного ребенка. Она стала избегать внимания, перестала отвечать журналистам и устроилась на работу медсестрой в больнице. Сегодня, к сожалению, Ивановой приходится нелегко. Актрисе диагностирован диабет, она редко выходит из дома и с трудом передвигается.

Николай Рыбников был чуть ли не первой звездой советского кинематографа 50-х — 60-х годов. Помимо «Весны на Заречной улицы» он снялся в таких сверхпопулярных картинах, как «Высота», «Девчата», «Чужая родня», «Девушка без адреса», «Им покоряется небо», «Война и мир». Хотя Рыбников и не снимался столь активно в поздние годы своей карьеры, но все равно пользовался популярностью у зрителей. В 1986 году рыбников был назван лучшим актером второго плана по результатам опроса журнала «Советский экран».

Последним фильмом с участием Рыбникова стала картина «Изыди!» 1990 года режиссера Дмитрия Астрахана. Николай Рыбников скончался в 1990 году от сердечного приступа. Актер похоронен на Троекуровском кладбище.