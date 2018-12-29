«Разморозить бы ГУЛАГа зоны»: Шнур ответил детдомовцам

Российский музыкант и лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров в форме стихотворения высказался по поводу попросивших дорогостоящие подарки воспитанников детских домов.

«Распустились что-то дети эти. // Сколько ты патриотизм не мучай, // Про войну кино в приоритете, // А они опять хотят шмотье от Гуччи», — написал шоумен к публикации в инстаграме.

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По мнению Шнурова, российским властям необходимо запретить «мечты о моде» и сделать востребованными у населения гимнастерки, тельняшки и кирзачи. Музыкант также посетовал на маркетинг и на «то, что шить прекрасно мы умеем, на складах пылится и без толка». Кроме того, в конце стихотворения он предложил разморозить «ГУЛАГа зоны», чтобы вернуть традиции в одежде.

«Вот вам аргументы и резоны, // Предки наши знали все и прежде. // Разморозить бы пора ГУЛАГа зоны, // Чтоб вернуть традиции в одежде», — подчеркнул автор.

Судя по комментариям под публикаций, некоторые пользователи восприняли слова Шнурова всерьез и негативно и обвинили его в том, что он не вправе осуждать воспитанников детдома. «Сергей Владимирович, а ты ребенком не был?», «Детей этих и так поломана судьба», — возразили подписчики скандального артиста.

На днях стало известно, что ребята из детских домов в Перми попросили на Новый год только дорогостоящие подарки, включая вещи брендов Gucci, Nike, Reebok и других.

По словам руководителя пермского благотворительного фонда «Колыбель надежды» Елены Котовой, детдомовцев сложно порадовать, так как они предпочитают только брендовую одежду. Женщина подчеркнула, что по ее подсчетам на подарки ребятам потребуется не менее 23 тыс. рублей.

«Дети желают то, что просят остальные у мам и пап: модную одежду и обувь, лыжи, гаджеты», — цитирует руководителя фонда «Дедморозим» Дмитрия Жебелева «Лента.ру». По его словам, получить в подарок дорогие кроссовки — не роскошь, а шанс для детдомовцев поверить в существование в мире хороших людей.

Ранее скандальный шоумен Сергей Шнуров опубликовал в социальных сетях стихотворение, в котором, предположительно, прокомментировал слухи о возможном расставании Собчак с ее мужем, актером Максимом Виторганом.

«Ну, до чего ж смешные медиаперсоны! // Под свет софитов сами выставляли, // всю жизнь свою, фигуры и фасоны, // семью, потом вдруг удивляются…», — заявил артист в инстаграме.

Так, музыкант упрекнул Ксению в том, что она сама выносит на публику подробности семейной жизни, а затем «удивляется», почему к ее персоне так много внимания:

«И разместив очередное фото смело, // Сопроводив его посланием от Ошо [духовный проповедник], // Подписчику дают понять, — не ваше дело, // Живите своей жизнью, мой хороший».

Тогда ответ Собчак не заставил себя ждать. В комментариях к публикации она заявила, что медиаперсоны сами устанавливают рамки того, что можно обсуждать, а что находится под запретом. При этом Ксения язвительно отметила, что Шнуру как публичной личности должно быть об этом известно.

«Друг мой, «медиаперсоны» просто ставят рамки того, что на потребу, а что — не ваше дело. Тебе, как никому, известен этот незамысловатый прием», — написала она.

Кроме того, известная телеведущая в форме матерного стихотворения ответила лидеру группы «Ленинград» Сергею Шнурову и попросила всех тех, кто интересуется ее семейной жизнью, прихватить «в дорогу» исполнителя.

«Всем тем, кто в ожидании кинца: «Смотрите, она вышла без кольца». С утра все «кумушки» заняли в зале место, чтоб помесить всех сплетен тесто», — написала журналистка в инстаграме.

Слухи о том, что Ксения Собчак и Максим Виторган могут развести, появились в СМИ недавно. Как сообщает РИА «Новости», пользователи инстаграма обратили внимание на то, что супруги стали публиковать фотографии без обручальных колец.

Тогда телеведущая опубликовала в соцсети сообщение, в котором попросила не вмешиваться в ее жизнь, тем самым намекнув, что она отказывается комментировать новости о возможном разводе.