«Жалейте лучше Аршавина»: Барановская вступилась за детей

Телеведущая Юлия Барановская резко ответила своей подписчице, оставившей неэтичный комментарий под ее фотографией с детьми в инстаграме.

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На комментарий: «Жалко, что дети растут без папы», Барановская строго отрезала: «Прекратите жалеть детей. Жалейте лучше папу и желательно молча». Таким способом телеведущая недвусмысленно намекнула на своего бывшего супруга экс-футболиста сборной России Андрея Аршавина.

Ранее телеведущая поделилась с поклонниками видеороликом с отдыха в Намибии. По некоторым данным, этот отдых для Юлии и ее троих детей устроил российский бизнесмен Тимур Сардаров, которого сама Барановская показала в своем микроблоге.

О мужчине известно не так много — его основным делом является многопрофильная холдинговая компания, с 2005 года занимающаяся авиацией, недвижимостью, финансами, сельским хозяйством и монетизацией интернет-проектов в Европе, США и России. Стоит отметить, что свой инстаграм мужчина ведет на английском языке. Также известно, что Сардаров является акционером итальянского производителя спортивных мотоциклов MV Agusta.

Своими публикациями из отпуска Барановская дает понять, что их с Тимуром объединяют более, чем дружеские отношения. Юлия подчеркивает, что Сардаров легко нашел подход к ее детям, открыв им красоты дикой Африки.

Похоже, что телеведущей тоже удалось добиться расположения детей Сардарова. Семьи проводят вместе все свободное от новых открытий время. Подписчики Барановской оставляют добрые комментарии с пожеланиями счастья в возможных новых отношениях звезды, которая, казалось, уже отчаялась найти любовь.

Напомним, что в сентябре этого года нынешняя супруга футболиста Андрея Аршавина Алиса Казьмина выложила в своем инстаграме фотографию Андрея с дочерью, подписав ее: «Игра закончилась. Победа «Кайрата». Поле опустело. И два блуждающих, моих любимых, одиноко шагающих, по зеленой шелковистой травке, как по лужайке и, провожающих взглядом зрителей, о чем-то думаю, мечтают. И им просто хорошо вместе».

Однако у подписчиков это милое, на первый взгляд, фото, вызвало неоднозначную реакцию.

Пользователи инстаграма атаковали Алису комментариями о бывшей жене Аршавина Юлии Барановской и трех их общих детях, оставшихся без отца. Подписчики интересовались, что было не так с первой семьей футболиста.

«Жаль, конечно, что не для всех своих детей он такой», «А на первых деток ему все равно?», — интересовались подписчики.

Раздраженная подобными комментариями Алиса потеряла самообладание и продемонстрировала свою бессердечность: «Все равно, совсем, не любит, не любил и не нужны. Может, так отстанете».

Этими словами она лишь подлила масла в огонь, пользователи инстаграма были возмущены, отмечая, что Алиса уже перешла грань дозволенного.

«Ненавижу, когда такие, как она, влезают и разбивают семьи, и после еще и гадости пишут про первую семью, детей, которые остались без отца по ее вине. В первую очередь ты проявила неуважение к своему мужу, бросил или нет, но это его дети! А ты так отзываешься о них!» — писали в комментариях.

Лавина гневных высказываний заставила Казьмину пойти на крайние меры — она заявила, что они вместе с мужем больше не разместят ни одной фотографии в инстаграме, и ограничила доступ к своей странице.

«Устала слышать, что мои дети выродки, я страшная, Андрей ужасный. На этом мы прощаемся со всеми вами... И уходим жить своей семьей. С наилучшими пожеланиями, семья Аршавиных», – заявила жена футболиста.

Стоит отметить, что для Казьминой это не первый публичный скандал, вызвавший жаркое обсуждение в прессе. В январе текущего года в сети появилось видео, на котором Аршавин обнимает модель Ольгу Семенову за талию на вечеринке в ночном клубе в Алма-Ате. Позже, по словам модели, жена футболиста стала угрожать ей.

«Ты лапала моего мужа, я отрежу тебе пальцы», — написала ей Алиса. Через некоторое время, представившись сотрудником ФСБ, она сказала, что подбросит Семеновой наркотики, и ее посадят в тюрьму.

«Я обращалась к ней на «вы», дала свой номер. Предложила позвонить и поговорить о сложившейся ситуации. На что она ответила, что направляется в Алма-Ату, и пожелала мне удачи», — рассказала Семенова.

По некоторой информации, генеральная прокуратура Казахстана даже заводила уголовное дело на ревнивую супругу Аршавина. Сам спортсмен извинился за свое поведение, заявив, что связанные с этим события являются провокацией.

«Я готов приложить максимум усилий в юридическом и правовом поле, но считаю, что дело сфальсифицировано и должно быть прекращено, так как считаю это провокацией. Это, конечно, не оправдывает моего поведения на видео в ресторане, еще раз хочу извиниться перед Алисой, ее детьми и мамой за неудобства, которые принес нашей семье», — заявил Аршавин.