Сабрина, Ева и маньяк: лучшие сериалы года

Расставлять сериалы по списку их значимости и составлять какие-либо рейтинги — дело неблагодарное и, как правило, даже авторы рейтинга недовольны итоговыми местами. Поэтому здесь будут представлен список лучших сериалов года в произвольном порядке без привязки к местам.

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«Мир Дикого запада», 2 сезон, HBO

Говоря о «Мире Дикого запада», сложно не начать сравнивать его с «Игрой престолов», тем более HBO сам заявлял, что рассчитывает на то, что по завершении приключений в Вестеросе именно научно-фантастическая сага может стать флагманским сериалом канала. Об этом как минимум говорят рейтинги первой серии первого сезона, вышедшего еще в 2016 году. С «Миром Дикого запада» создатели не торопятся, и поэтому второй сезон вышел только этим летом, и продолжительная пауза себя оправдала.

Второй сезон проекта вывел весь сериал еще на несколько плоскостей, которые добавили к и без того запутанной истории еще несколько загадок. Тем не менее, именно сложность повествования, которая заставляет зрителя напрягать серое вещество и внимательно следить за событиями, выгодно отличает «Мир Дикого запада» от подавляющего большинства кино- и телепродукции. Пора бы уже вспомнить, что показанное на экране не всегда является стопроцентной «развлекаловкой». Второй сезон вышел грандиозным, но главным его плюсом стало то, что его финал обещает еще более грандиозное продолжение.

«Возвращение домой», 1 сезон, Amazon Video

Ноябрьский хит этого года «Возвращение домой» обязательно нужно смотреть хотя бы ради Джулии Робертс — нечастой гостьи на телеэкранах. А уж главных ролей в сериалах у оскароносной актрисы и вовсе до этого момента не было. Однако выдающаяся работа Робертс подкреплена крепким сценарием, сильной режиссурой и отличным остальным кастом. Чего только стоит Сисси Спейсек, сыгравшая ворчливую мать героини Джулии — Хайди.

Сериал затрагивает тему посттравматического синдрома, но делает это по-своему, — отходя от общепринятых канонов массового кино. Уже довольно скоро после начала просмотра зрителю становится ясно, что происходящее на экране — это даже не вершина айсберга, а лишь маленький ее кончик. И безусловно выигрышно смотрится основная интонация повествования. Здесь не будет хэппи-энда, не будет четкого всем понятного посыла, а главное — авторы ничего не разжевывают для зрителя. Как и в случае с «Миром Дикого запада», здесь необходимо поднапрячься.

«Убивая Еву», 1 сезон, BBC America

История противостояния международного киллера Вилланель и ее преследовательницы Евы Поластри из британской спецслужбы стала едва ли не главным хитом телевизионной весны этого года, и это на все сто процентов заслуженно. С одной стороны это политический триллер с элементами экшна (порой весьма впечатляющего), но сериал исполняет своеобразный фокус, ведя повествование в достаточно легком и юмористическом ключе. На этом диссонансе выстроен весь сезон, и трюк великолепно работает.

Отдельного внимания заслуживают исполнительницы главный ролей — высокомерная и безжалостная Джоди Комер и остроумная и уязвимая Сандра О. Последняя и вовсе достойна похвалы самой высокой пробы. Хорошо всем известная доктор Кристина Янг из «Анатомии страсти» предстает на экране совершенно другим человеком, но сохраняет свое невероятное обаяние, за которое ее полюбили миллионы.

«Американская история ужасов: Апокалипсис», 8 сезон, FX

Сразу после объявления о создании кроссовера первого и третьего сезонов «Американской истории ужасов» восьмой сезон, получивший впоследствии название «Апокалипсис», стал чуть ли не самым желанным для фанатов. Сам проект вообще представляет собой некий феномен, так как уже на протяжении восьми лет живет и здравствует, являясь, по сути своей, антологией. Каждый раз авторам приходится создавать новый мир, персонажей, придумывать нетривиальную историю, и пока им это удается с разной долей успеха.

В «Апокалипсисе» все начинается именно с того самого — большинство людей погибают, Земля превращается в безжизненную пустыню из-за ядерной зимы, и только жалкие остатки людей ютятся в бункерах. Постепенно к этому добавляются дьявол, антихрист, хорошо всем знакомые ведьмы, и сезон сворачивает на библейские рельсы и мотивы, что смотрится крайне увлекательно.

«Сорвиголова», 3 сезон, Netflix

Без всяких скидок и оговорок лучший сезон «Сорвиголовы» и, увы, последний. Netflix, создавший один из лучших супергеройских экранизаций, оказался вынужденным расстаться с «марвеловскими» героями из-за скорого запуска компанией Disney собственной стриминговой платформы. Тем не менее, хлопнуть дверью у создателей «Сорвиголовы» получилось очень громко, да так, что теперь «ушастой» корпорации придется сильно поломать голову, как не загубить сериал (если они вообще собираются его продолжать).

Но лучше вернуться к тому, что мы увидели на экране, а не к закулисным перипетиям. В третьем сезоне перед зрителями предстал настоящий, хрестоматийный, канонический Сорвиголова из лучших выпусков комиксов. Здесь есть и взаимоотношения Мэтта Мердока с богом, и его конфликт с матерью, и его становление в качестве настоящего героя по призванию. Возвращение же Кингпина в исполнении фантастического Винсента Д'Онофрио и вовсе поднимает «Сорвиголову» на какую-то запредельную высоту. Все-таки что теперь делать Disney, совершенно неясно.

«Леденящие душу приключения Сабрины», 1 сезон, Netflix

То, что сотворил Роберто Агирре-Сакаса с любимой многими ведьмой Сабриной в комиксах, а Грег Берланти завершил на телеэкране, вызывает только восторг. Создатели еще год назад обещали новую «Сабрину» более мрачной, кровавой и вообще не для детей. В какой-то момент это стало даже настораживать — все-таки приключения ведьмы-подростка должны быть как минимум оптимистичными. И авторам удалось сохранить необходимый баланс, хотя они и ходили по лезвию ножа.

Мы увидели историю взросления Сабрины на фоне намеренно гротескного сатанинского культа, что и является центральной темой всего сериала. Тем не менее, смотреть его интересно не только из-за насущности темы, ни и благодаря тонко выстроенной интриге, которая во втором сезоне расцветет пуще прежнего.

«Маленькая барабанщица», мини-сериал, BBC One

Шпионский страсти, борьба с международным терроризмом, любовные интриги — все это входит в экранизацию одноименного романа Джона Ле Карре, которого еще с 60-х годов любят переносить как на большие, так и на телевизионные экраны. Британцы позвали любимого Западом корейца Пака Чхан Ука в режиссерское кресло, и автор «Олдбоя» не подвел.

В наши дни вообще лучшее художественное кино снимают в Южной Корее — у них нет таких бюджетов, как в Голливуде, и поэтому даже любой полицейский боевик смотрится у корейцев намного живее, так как им надо прибегать к художественным приемам, а не к CGI. А когда сериал снимает один из ведущих режиссеров страны, то на выходе получается чуть ли не лучшая шпионская драма пятилетия.

«Удивительная миссис Мэйзел», 2 сезон, Amazon Video

Домохозяйку Мириам Мэйзел бросает муж, она находит себе работу визажисткой, а потом — талант к стендапу. Она идет в клуб, где муж Джоэл выступает с чужими шутками, потом сама подходит к микрофону и толкает импровизированную речь, которая неожиданно имеет большой успех у зрителей в зале. Все это рассказали и показали еще в прошлом году в первом сезоне, который превратил Рэйчел Броснахэн. Однако второй ничуть не уступил предшественнику.

Сериал говорит на актуальные темы, хотя действие его происходит в конце 50-х годов. Но делает это естественно и не пытается навязать свою точку зрения и протолкнуть это в голову зрителя. Пожалуй, именно чувство меры, выгодно отличает «Миссис Мэйзел» от остальных.

«Маньяк», мини-сериал, Netflix

Создатель «Настоящего детектива» Кэри Фукунага снова предложил зрителям весьма нестандартное зрелище. Если со своим предудыщим проектом Фукунага перевернул телевидение, задав новый стандарт жанру триллера, то «Маньяк» скорее похож на работу для души. Фукунага не придумал ничего революционного, но сделал то, о чем мечтал — адаптировал норвежский комедийный сериал 2014 года. Вот только адаптация получилась весьма вольной.

«Маньяк» — это удивительное путешествие в разум людей, страдающих психическими заболеваниями. Фукунага смог изобретательно изобразить, что же происходит в их головах. Визуально сериал выглядит сногсшибательно, и не исключено, что это сказались японские корни Фукунаги. Ведь уже давно известно, что японцам практически нет равных в умении создать красивую картинку и колоритный кадр. Экранная пара главных героев в исполнении Джоны Хилла и Эммы Стоун попросту высекает искры.

«Видоизмененный углерод», 1 сезон, Netflix

В начале февраля этого года на наши головы неожиданно свалился «Видоизмененный углерод», который поначалу выглядел облегченной версией «Бегущего по лезвию», но постепенно превратился в самостоятельное произведение. Сравнения «Углерода» с шедевральной картиной Ридли Скотта неизбежны, и киберпанковский мир будущего во многом выглядит, как у Скотта. Но главное, что этот мир живой, а идея переноса сознания из одного тела в другое, фактически позволившая обрести людям бессмертие, подана как минимум не банально.

В прошлом году канадец Дени Вильнев снял «Бегущего по лезвию 2049» — сиквел того самого фильма с Харрисоном Фордом. Но при всех положительных его качествах созданный Вильневом мир оказался слишком рафинированным и холодным. Этого «Карбон» смог избежать. И если вопросом о том, где заканчивается человек и начинается искусственный разум, уже никого не удивишь, то его реализация и выводы авторов однозначно стоят внимания зрителя.