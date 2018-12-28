Миллионы потеряны: студенты пропили картины Мунка

Еще шесть работ из коллекции норвежского художника и графика Эдварда Мунка исчезли из музея Стенерсена в Осло. Об этом сообщает издание Dagbladet.

«Шесть работ, которые, как предполагалось, хранились в музее Мунка, по-видимому, пропали. В общей сложности как минимум 47 произведений искусства из собрания Стенерсена исчезли», — утверждает СМИ. При этом, как отмечает издание, пропажа 26 полотен была обнаружена еще раньше.

Всего в разные годы существования обширной коллекции из нее исчезли по меньшей мере 47 картин, большая часть — 34 — из которых принадлежала кисти экспрессиониста. Издание также сообщает, что в 2017-м запросило у музея Мунка информацию об исчезнувших картинах и выяснило, что пропавшими считаются 26.

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Так, среди исчезнувших произведений художника числятся шесть графических работ, в числе которых «Смерть Марата», «Омега плачет», «Плачущая девушка у постели», «Портрет фру Р» и другие. Кроме того, по данным СМИ, графика «Плачущая девушка у постели» была украдена еще в 1967 году: работа была вырезана из рамы и «заменена на репродукцию Пикассо».

Известно, что в 1936 году известный предприниматель, писатель и коллекционер Рольф Стенерсен передал муниципалитету Акер в дар коллекцию, в которую вошли порядка 900 произведений искусства. Спустя 16 лет ее часть перешла на хранение в студенческий городок Согн, поскольку до 1990-х здания музея еще не существовало.

Таким образом, ценные произведения искусства выдающихся норвежских художников, включая Эдварда Мунка, Эрика Гарри Йоханнесена, Якоба Вейдеманна, Людвига Карстена, Рольфа Неша и Кайя Фьелла, находились без охраны в общежитии и кафе кампуса Согн.

Проведя расследование, журналисты выяснили, что три картины из коллекции похитил один венгерский студент, однако он покинул страну до того, как стало известно об их пропаже. Кроме того, по данным издания, были зафиксированы и другие случаи кражи произведений из студенческого городка.

31 октября 1973 года в СМИ появились сообщения о том, что одна из известных работ Мунка под названием «История», висевшая в студенческом кафе, была вырезана из рамы и украдена. Тогда стоимость картины была оценена в 2 млн крон. Спустя год работа была найдена в мусорном пакете, спрятанном в Фрогнер-парк.

По словам внучки брата художника Элизабет Мунк-Эллингсен, сложившуюся ситуацию можно назвать скандальной. Она также обратилась к бывшим студентам кампуса Согн, которые, по ее мнению, могут знать, что произошло с культурными ценностями.

«Вся эта ситуация, связанная с утерей ценных произведений искусства, является поистине скандальной, как и в художественном, так и в финансовом плане. Это очень печально, — заявила Элизабет. — Общество получило в дар то, за что в дальнейшем не несло ответственности».

Директор музея Мунка Стейн Улаф Хенриксен, в свою очередь, не смог объяснить, почему пропажу работ норвежского художника не зафиксировали ранее. Он пояснил, что музей нес ответственность за произведения в 2010 году, до этого за картины экспрессиониста отвечала коммуна Осло.

«Однако это еще один случай более серьезного круга проблем, связанных с тем, как мы, общество, заботимся о нашем искусстве и культурном наследии», — отметил Хенриксен.

Менеджер по коммуникациям Студенческого городка в Осло Нина Лангеланд также отметила, что сожалеет о пропаже «художественных сокровищ». «Это было совсем другое время. Сама идея того, чтобы Мунк работал в студенческом городке [художник занимался оформлением зала университета], была прекрасной».

Картины норвежского живописца не раз становились объектом похищения. Так, одни из самых знаменитых шедевров Мунка «Крик» и «Мадонна» были украдены в 2004 году в результате вооруженного нападения грабителей. При похищении обе работы изрядно пострадали: помимо царапин на «Мадонне» появилась дырка размером 2,5 сантиметра, а у «Крика» был поврежден угол. Несмотря на кропотливый труд реставраторов, полностью восстановить «Крик» не удалось.