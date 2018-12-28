«Та самая Татьяна?!» Новая муза Петросяна расскажет всё

В воскресенье, 30 декабря, в эфир Первого канала выйдет очередной эпизод программы «Эксклюзив» Дмитрия Борисова, героиней (и, очевидно, основным действующим лицом) которого станет помощница юмориста Евгения Петросяна Татьяна Брухунова, согласно слухам, являющаяся главной причиной расставания 73-летнего артиста с коллегой по сцене Еленой Степаненко после 30 с лишним лет брака.

В анонсе выпуска Борисов интригует: «Она готова рассказать всё!». Ведущий также заверяет: «Эту программу будут обсуждать все».

Комментируя предстоящий эпизод «Эксклюзива» в интервью «Газете.Ru», Дмитрий подчеркнул, что Татьяна впервые поделится с публикой подробностями взаимоотношений с Петросяном и своей личной жизни в целом.

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«Для Татьяны это вообще первый опыт такого вот публичного рассказа о своей жизни и своих отношениях с артистом. При этом она сразу была настроена на ту степень откровенности, когда герой готов обсуждать любые темы и отвечать на совершенно любые вопросы, — сказал он. — Конечно, я воспользовался этим и задал ей все те вопросы, которые витали в воздухе после появления новостей о разделе имущества Петросяна и Степаненко.

Так что это не просто какое-то рядовое интервью для галочки. Это то, что будут обсуждать все».

Говоря про то, что выпуск с Брухуновой будут обсуждать все, Борисов, можно сказать, вовсе не преувеличивает — развод Петросяна и Степаненко на фоне слухов о молодой любовнице юмориста стал одной из главных тем уходящего года в российском шоу-бизнесе.

Кстати, обычный конкурент «Эксклюзива» по программной сетке — программа телеканала «Россия 1» «Привет, Андрей!» завершит год выпуском с героями «Песни года». Эпизод будет несомненно ярким, однако, на фоне ежегодного возмущения засильем одним и тех же звезд, вряд ли запомнится у зрителей как некое уникальное явление. А вот первое появление молодой пассии Петросяна в федеральном телеэфире с откровениями об отношениях с юмористом, кажется, должно стать просто бомбой.

«Газета.Ru» уже сообщала в начале недели, что из ежевечернего противостояния Дмитрия Борисова и Андрея Малахова победителем вышел первый.

Так, средний рейтинг ток-шоу составил 4,5%, тогда как созданный Малаховым на «России 1» конкурент «Прямой эфир» показал 3,2%. Самый популярный выпуск «Пусть говорят» пришелся на 30 января (6,6%). Что касается «Прямого эфира», то наиболее рейтинговым эпизодом стал выпуск от 15 января (5,34%).

В этой категории лидерство также осталось за Первым каналом.

Слухи о серьезных проблемах в семье Петросяна появились в прессе еще минувшем летом, и уже вскоре информация о скором разводе артистов подтвердилась. Сами юмористы, что примечательно, комментировали бракоразводный процесс достаточно скупо, оставив публичное обсуждение темы журналистам и своим официальным представителям.

Согласно сообщениям СМИ, Степаненко изначально рассчитывала отсудить у на тот момент еще действующего супруга 80 процентов совместно нажитого имущества. Сторона Петросяна, судя по публичным заявлениям, на такой раздел идти не собиралась и хотела вывести расторжение брака в отдельный процесс, дабы ускорить ход дела.

Как неоднократно подчеркивал адвокат юмориста Сергей Жорин, представители Степаненко всячески препятствовали вынесению вопроса в самостоятельное судопроизводство. После одного из заседаний, состоявшегося в начале осени, он также подчеркнул, что если Степаненко согласится получить ровно половину совместно нажитого с его клиентом имущества, спор будет завершен в кратчайшие сроки.

«Был удивлен, когда их сторона заявила, что Степаненко хочет даже меньше 50 процентов имущества. Это, конечно, поворот, — признался он в интервью «Газете.Ru». — Надеюсь, что данное желание они также задокументируют и приложат к материалам делам. Тогда спор будет закончен уже в первом же заседании. Пускай даже не меньше 50 процентов, а именно половину — если все действительно так, вопросов больше нет. Но мне все-таки кажется, что это было сказано для красного словца, так как ранее она говорила о каких-то 57 процентах, сейчас уже другое число… Нет последовательности».

В свою очередь Елена Забралова, адвокат Степаненко, в одном из интервью отметила, что женщине «очень больно» из-за происходящего вокруг развода.

«Она сохраняла его деловую репутацию, она не порочила его как человека. не сказала вообще ни одного плохого слова. Ей очень больно сейчас, очень больно осознавать, что Евгений Ваганович позволяет себе жену, которая является его женой официально и женой по церковному браку, вот так вот дискредитировать в обществе»,

— цитирует Забралову НТВ.

В середине ноября Хамовнический суд Москвы все же официально расторг брак артистов. Согласно тогдашнему заявлению Жорина, это решение суда стало для Петросяна маленькой, но важной победой.

«Cуд только что удовлетворил наше требование о расторжении брака, несмотря на то, что Степаненко всячески затягивала этот процесс. Мы считаем это маленькой, но важной победой. Евгений Ваганович отныне официально стал холостяком», — передает слова юриста ТАСС.

Одной из главных причин расставания юмористов СМИ называли помощницу Петросяна Брухунову, якобы являющуюся любовницей артиста. В сети даже утверждалось, что девушка беременна от Евгения Вагановича. Жорин, впрочем, эти слухи всячески опровергал, подчеркивая, что у его клиента «нет никаких любовниц».

Выступила с кратким заявлением относительно предполагаемой беременности однажды и сама Татьяна.

«Информация о моей беременности не соответствует действительности», — подчеркнула она в интервью журналу «СтарХит».