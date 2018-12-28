Самая дорогая: Пугачева опередила Шнура

Стала известна самая дорогая артистка новогодних корпоративов в этом году — ей стала Алла Пугачева. Примадонна не согласится приехать на частный концерт за гонорар менее €350 тыс. Примерно в два раза меньше запросил лидер группы «Ленинград» — Шнур готов отработать на праздничной вечеринке минимум за $150 тыс. Король российской эстрады Филипп Киркоров оказался только на третьем месте среди самых высокооплачиваемых артистов на частных корпоративах — цена за его выступление начинается от €100 тыс.

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Популярные сегодня звезды — Светлана Лобода, Николай Басков, Баста и группа «Би-2» — будут стоить €50-70 тыс, а Дима Билан, Сергей Лазарев, Диана Арбенина, Макс Барских и группа «Время и стекло» обойдутся заказчику в €25-35 тыс.

Группа «Дискотека Авария» оценивает свое выступление в русской валюте — ребята готовы выступить за 2 млн рублей, столько же стоит частный концерт Егора Крида и Ольги Бузовой. Елена Темникова, Владимир Пресняков и Глюкоза запрашивают 1,5 млн рублей, а популярная сегодня певица Монеточка, рэпер Джиган и группы «Градусы», «БандЭрос», «Жуки» и «Кар-Мэн» возьмут за выступление 1 млн рублей.

Дороговизна выступления Аллы Пугачевой обусловлена особым статусом певицы, и даже не всем предлагающим указанную сумму удается заполучить диву на свое мероприятие, сообщает «Московский комсомолец».

В последние годы Пугачева урезала количество выступлений, отдавшись воспитанию детей и уделяя внимание своему здоровью. В 2009 году она объявила о завершении гастрольной деятельности после прощального тура «Сны о любви», последний концерт которого прошел 4 марта 2010 года. После этого певица записала и исполнила публично всего несколько песен.

Недавно Пугачева решила вернуться на сцену и объявила о своем первом за десять лет сольном концерте, который пройдет 17 апреля в Кремлевском дворце. Мероприятие состоится через несколько дней после 70-летнего юбилея певицы. Вокруг предстоящего концерта разгорелся такой ажиотаж, что на кремлевском сайте произошел сбой в системе продажи билетов: многие фанаты получат обратно свои деньги, но на мероприятие не попадут. Единственным выходом для поклонников Примадонны останутся услуги перекупщиков, поднимающих стоимость билетов в несколько раз.

Афишу долгожданного концерта Пугачева опубликовала в инстаграме.

«В жизни раз бывает 70 лет. Дай, Боже, сил мне на этот вечер», — написала певица.

Ранее народный артист Украины и российский поэт Илья Резник в интервью StarHit рассказывал о том, что Пугачева возобновит творческую деятельность в честь 70-летнего юбилея, который состоится 15 апреля, но сама Пугачева тогда информацию не подтвердила.

«Следующий год у нее юбилейный, думаю, что да. Она хороша! Все дело в новом репертуаре, а наши песни — вечные, они живут уже 30-40 лет», — сказал Резник.

Ссылаясь на друзей певицы, «Комсомольская правда» сообщила о том, что Примадонна представит на сцене новые композиции.

«В 2009 году, объявив об уходе со сцены, Пугачева больше не давала концерты. Сейчас, можно сказать, вернется на сцену в свой юбилейный год. Планируется еще концерт в Санкт-Петербурге. Программа, которую представит в Кремле Алла Пугачева будет совсем новая. Старых песен будет мало — не больше трех. Алла Борисовна уже начала репетировать», — рассказал источник.

В начале этой недели стало известно о появлении в сети новых песен Пугачевой, которые должны были выйти в свет только весной. Предполагается, что треки раздобыли и опубликовали хакеры, но не исключено, что это просто пиар-ход, придуманный менеджерами певицы.

Раньше времени в сети оказались две композиции: «Что вижу — то пою» о любви к России и «Поживи в моей шкуре», которую можно адресовать как хейтерам семьи Пугачевой, так и крадущим песни хакерам.