Курсы валют$ 69.42 (-0.058) 79.58 (+0.144)
Москва: -7°C
Самая дорогая: Пугачева опередила Шнура

Названы топовые гонорары российских звезд за новогодние корпоративы

Самой дорогой российской артисткой на новогодних корпоративах стала Алла Пугачева. Чтобы вживую увидеть Примадонну на своей вечеринке, нужно выложить от €350 тыс. Лидер группировки «Ленинград» Сергей Шнуров согласится выступить за вдвое меньшую сумму.

Стала известна самая дорогая артистка новогодних корпоративов в этом году — ей стала Алла Пугачева. Примадонна не согласится приехать на частный концерт за гонорар менее €350 тыс. Примерно в два раза меньше запросил лидер группы «Ленинград» — Шнур готов отработать на праздничной вечеринке минимум за $150 тыс. Король российской эстрады Филипп Киркоров оказался только на третьем месте среди самых высокооплачиваемых артистов на частных корпоративах — цена за его выступление начинается от €100 тыс.

Реклама

Популярные сегодня звезды — Светлана Лобода, Николай Басков, Баста и группа «Би-2» — будут стоить €50-70 тыс, а Дима Билан, Сергей Лазарев, Диана Арбенина, Макс Барских и группа «Время и стекло» обойдутся заказчику в €25-35 тыс.

Группа «Дискотека Авария» оценивает свое выступление в русской валюте — ребята готовы выступить за 2 млн рублей, столько же стоит частный концерт Егора Крида и Ольги Бузовой. Елена Темникова, Владимир Пресняков и Глюкоза запрашивают 1,5 млн рублей, а популярная сегодня певица Монеточка, рэпер Джиган и группы «Градусы», «БандЭрос», «Жуки» и «Кар-Мэн» возьмут за выступление 1 млн рублей.

Дороговизна выступления Аллы Пугачевой обусловлена особым статусом певицы, и даже не всем предлагающим указанную сумму удается заполучить диву на свое мероприятие, сообщает «Московский комсомолец».

В последние годы Пугачева урезала количество выступлений, отдавшись воспитанию детей и уделяя внимание своему здоровью. В 2009 году она объявила о завершении гастрольной деятельности после прощального тура «Сны о любви», последний концерт которого прошел 4 марта 2010 года. После этого певица записала и исполнила публично всего несколько песен.

Недавно Пугачева решила вернуться на сцену и объявила о своем первом за десять лет сольном концерте, который пройдет 17 апреля в Кремлевском дворце. Мероприятие состоится через несколько дней после 70-летнего юбилея певицы. Вокруг предстоящего концерта разгорелся такой ажиотаж, что на кремлевском сайте произошел сбой в системе продажи билетов: многие фанаты получат обратно свои деньги, но на мероприятие не попадут. Единственным выходом для поклонников Примадонны останутся услуги перекупщиков, поднимающих стоимость билетов в несколько раз.

Афишу долгожданного концерта Пугачева опубликовала в инстаграме.

«В жизни раз бывает 70 лет. Дай, Боже, сил мне на этот вечер», — написала певица.

Ранее народный артист Украины и российский поэт Илья Резник в интервью StarHit рассказывал о том, что Пугачева возобновит творческую деятельность в честь 70-летнего юбилея, который состоится 15 апреля, но сама Пугачева тогда информацию не подтвердила.

«Следующий год у нее юбилейный, думаю, что да. Она хороша! Все дело в новом репертуаре, а наши песни — вечные, они живут уже 30-40 лет», — сказал Резник.

Ссылаясь на друзей певицы, «Комсомольская правда» сообщила о том, что Примадонна представит на сцене новые композиции.

«В 2009 году, объявив об уходе со сцены, Пугачева больше не давала концерты. Сейчас, можно сказать, вернется на сцену в свой юбилейный год. Планируется еще концерт в Санкт-Петербурге. Программа, которую представит в Кремле Алла Пугачева будет совсем новая. Старых песен будет мало — не больше трех. Алла Борисовна уже начала репетировать», — рассказал источник.

В начале этой недели стало известно о появлении в сети новых песен Пугачевой, которые должны были выйти в свет только весной. Предполагается, что треки раздобыли и опубликовали хакеры, но не исключено, что это просто пиар-ход, придуманный менеджерами певицы.

Раньше времени в сети оказались две композиции: «Что вижу — то пою» о любви к России и «Поживи в моей шкуре», которую можно адресовать как хейтерам семьи Пугачевой, так и крадущим песни хакерам.