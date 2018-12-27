«Обижена на него»: Максакова в ужасе от измен нового мужа

На суд общественности выставлены новые откровенные подробности личной жизни оперной певицы Марии Максаковой. Ее супруг Далхат Халаев побывал на Первом канале в программе «На самом деле» с Дмитрием Шепелевым. Мужчина рассказал, как на самом деле проходило их бракосочетание с Марией.

Реклама

По словам мужчины, они познакомились в интернете в 2017 году, Далхат предложил артистке свои юридические услуги, и уже спустя несколько месяцев между ними был заключен брак. Как оказалось, это было необходимо для оформления сделки по продаже принадлежавшей певице семикомнатной квартиры на Краснопресненской набережной площадью в 260 квадратных метров с антикварной мебелью и дорогим ремонтом. Эту квартиру Максаковой подарил отец в 2006-м.

Однако покупатели в очередь на покупку элитного московского жилья не выстраивались — отпугивала слишком высокая цена. По кадастровой стоимости квартира была оценена в 70 млн рублей, а по рыночной — в 200 с лишним млн.

Летом этого года молодому мужу Максаковой удалось продать квартиру, но уже вскоре после этого выяснилось, что покупатели его обманули. В настоящее время идет судебное разбирательство по данному вопросу.

«Наш союз нужен был для того, чтобы облегчить процедуру продажи недвижимости. У нее не было времени приехать в Россию, она переоформила на меня квартиру», – заявил Халаев, уточнив, что сумму, за которую следовало продать квартиру, определяла сама Максакова.

Далхат также рассказал, что о заключении брака они с Марией договорились по телефону.

«Я поехал на Украину, и мы зарегистрировались. Свидетелей не было. Мы не предполагали, чтобы это как-то проходило пышно. Нам нужно было осуществить регистрацию. После мы поужинали, поговорили о делах, потом я улетел обратно»,

— приводит его слова издание «Дни.Ру».

По словам Максаковой, деньги были нужны ей для покупки жилья в Киеве.

«Я уже привыкла к своей киевской жизни, — подчеркнула она в одном интервью. — Здесь я востребована как певица, у меня творческий рост. Я хочу жить на Украине».

В ходе программы также стало известно, что молодой супруг уже успел изменить Максаковой. По крайней мере — так утверждают знакомые певицы. Кроме того, согласно некоторым данным, у Далхата в Нальчике есть беременная девушка.

Об изменах Халаева, в частности, рассказала светская львица Ксения Мерц, бывшая подруга артистки.

«Маша была очень расстроена, так как увидела их. Она обижена на него», — поведала Мерц.

Напомним, что в начале декабря Максакова подала два иска в столичный Пресненский суд: в первом она выступает против своего нового супруга Далхата Халаева, во втором — против покупателя ее недвижимости на Котельнической набережной Мурата Мержоева, требуя вернуть квартиру. По заявлению представителей Мержоева в суде, оппоненты предоставили поддельные документы. Сложность в том, что Максакова дарила квартиру молодому супругу по доверенности. Доверенность была выдана на имя Магомеда Евлоева. В настоящий момент Мария заявляет, что отозвала доверенность. При наличии заявления об отмене доверенности договор дарения и последующие сделки с квартирой считаются недействительными.

Мержоев при этом уверен, что заявление об отмене доверенности оформили постфактум, тогда как он — добросовестный покупатель. По мнению адвоката Юлии Вербицкой, Максакова таким способом может спасаться от кредиторов своего покойного мужа Дениса Вороненкова.

«Защищая свое имущество, Мария Максакова решила действовать на опережение. Возможно, она захотела опередить тех кредиторов, которые к ней могут прийти, чтобы взыскивать долги Дениса Вороненкова. Она же его вдова. И на нее распространяются его долговые обязательства, – приводит слова Вербицкой сайт kp.ru. — Чтобы запутать ситуацию для кредиторов, была придумана эта хитроумная схема с продажей квартиры. Поэтому была выдана доверенность, и некое лицо по этой доверенности отчуждало ее квартиру третьему лицу. Но хитроумная схема сработала против Максаковой».