«Елки» против «Полицейского»: кто захватит Новый год

В канун Нового года в российский прокат выйдут лишь две крупные новинки — при этом его лидерами по кассовым сборам, как ожидается, станут картины отечественного производства, две из которых (заключительная часть «Елок» Тимура Бекмамбетова и анимационный мультфильм «Три богатыря и наследница престола», те самые дебютанты) являются продолжениями культовых франшиз, из года в год приносящих производителям огромную прибыль.

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Согласно прогнозам экспертов, безусловным фаворитом уикенда будет заключительная часть столь полюбившейся россиянам саги «Елки», первый фильм которой был снят Тимуром Бекмамбетовым еще восемь лет назад. Предполагается, что комедия «Елки последние» соберет 275 млн рублей в первые выходные в прокате.

В 2018-м создателям ленты несказанно повезло: во-первых, премьера заключительной картины франшизы состоится всего за несколько дней до главного календарного праздника, во-вторых — ее рейтинги и предварительные продажи оказались значительно выше, чем в прошлом году.

Так, предшественник («Елки новые») стартовал в декабре 2017-го уже 21 декабря, заполучив в копилку 182,4 млн рублей в первый уикенд, а затем, по результатам предновогодних сборов, — еще 140,8 млн рублей. Однако повторить успех «Елок 3», вышедших пять лет назад, для новой ленты пока не представляется возможным: тогда фильм собрал на старте рекордные для франшизы 364,6 млн рублей.

По традиции картина будет состоять из пяти эпизодов, ведущие роли в которых исполнят Иван Ургант, Сергей Светлаков, Дмитрий Нагиев, Елена Яковлева и Вера Брежнева..

Конкуренцию «Елкам» составит еще одна комедия отечественного производства — «Полицейский с Рублевки: Новогодний беспредел» режиссера Ивана Куликова с Александром Петровым, Сергеем Буруновым и Александрой Бортич в главных ролях.

Лента, ставшая полнометражным спин-оффом популярного одноименного сериала, продемонстрировала весьма успешную динамику сборов с 24 по 26 декабря, прибавив к выручке за три дня около 122 млн рублей. Согласно прогнозам, падение сборов по результатам уикенда установится на уровне 40% (или даже 35-и) и принесет картине 210 млн рублей.

На третьей строчке, вероятно, окажется мультфильм Константина Бронзита «Три богатыря и наследница престола». Девятая часть анимационной франшизы предположительно соберет в этот уикенд 140-145 млн рублей.

Предыдущая картина серии — «Три богатыря и принцесса Египта» — в свое время заработала около 20,3 млн рублей за первые два дня показа, а затем прибавила к этой сумме еще 116 млн рублей за полноценный уикенд.

Согласно прогнозам, четвертой финиширует анимационная лента про зеленого похитителя рождества «Гринч», которая в третьи выходные проката соберет 96 млн рублей. На данный момент картина достигла отметки в 302 млн рублей за все время, проведенное в российских кинотеатрах.

В топ-5 списка также должен попасть супергеройский фильм Джеймса Вана «Аквамен». Предполагается, что по результатам новогоднего уикенда проект потеряет в прокате порядка 58% сборов, прибавив к общей выручке «лишь» 84 млн рублей в третью неделю проката.

На шестой строчке, скорее всего, окажется фантастический боевик Трэвиса Найта «Бамблби». Эксперты считают, что падение сборов спин-оффа «Трансформеров» составит 50% — и ближайшие выходные принесут в копилку фильма 45 млн рублей.

На порядок меньше заработает анимационный блокбастер «Человек-паук: Через вселенные». Несмотря на то что лента получила отличные отзывы как от западных, так и от российских критиков, ее сборы по результатам уикенда, согласно прогнозистам, упадут вдвое: около 35 млн рублей.