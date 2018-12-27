Француз, удмурт и сибиряк: Депардье отмечает 70-летие

Известный французский актер Жерар Депардье, который уже пять лет является гражданином Российской Федерации, отмечает 70-летие. За полувековую карьеру он снялся в двух сотнях фильмов, самые яркие из которых — «Миллион лет до нашей эры», «Астерикс и Обеликс против Цезаря», «Сирано де Бержерак», «Камилла Клодель», «Холодные закуски», «Вальсирующие», «Дантон», «Мой папа — герой», «Папаши», «Невезучие», «Между ангелом и бесом», «Зависть богов», «Видок» и другие.

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Жизнь будущей звезды началась в городе Шатору, где в 1948 году Депардье родился в небогатой крестьянской семье. В юные годы в составе группы малолетних воришек он был поставлен на учет службы по делам несовершеннолетних.

Поворотным событием в судьбе Жерара стало поступление на курсы актерского мастерства в школу Жана-Лорена Коше в Париже. Там Депардье начал читать классическую литературу, совершенствоваться духовно и многое переоценил в своей жизни.

Благодаря роли асоциала Жан-Клода в скандальной картине «Вальсирующие» Бертрана Блие имя Депардье прогремело на всю Францию. После этого фильма актер стал востребованным и продолжил сотрудничать с Блие, к которому так же пришла широкая известность в результате выхода этой картины. Вместе они сняли «Холодные закуски», «Вечернее платье», «Слишком красива для тебя», «Спасибо, жизнь», «Актеры» и «Сколько ты стоишь?»

В январе 2013 года Депардье получил гражданство России и переехал жить в Саранск, где ему присвоили звание «Почетный удмурт». В день юбилея актера глава Мордовии Владимир Волков пожелал ему здоровья и творческих успехов, сообщают в пресс-службе правительства региона. В поздравлении Волков отметил, что Депардье «своей яркой жизнью и творчеством» помогает людям «испытать чувство прекрасного», а также стать ближе к «непреходящим ценностям киноискусства». Также глава Мордовии добавил, что французского актера знают «как выдающегося актера современности и профессионала высочайшего класса».

Считается, что Депардье стал гражданином России в связи с планами французских властей ввести с 2013 года налог в 75% на доходы более €1 млн в год. Эта реформа в итоге была отменена.

«Я обожаю вашу страну, Россию, ваших людей, вашу историю, ваших писателей. Мне нравится здесь делать фильмы, в которых я работаю вместе с такими актерами, как Владимир Машков. Я обожаю вашу культуру, ваш образ мышления», — говорил актер в обращении к журналистам.

Тогда же Депардье отметил, что предпочел бы жить в деревне, чем в крупном мегаполисе, таком как Москва — поэтому он приехал в небольшой Саранск, где местные власти предложили предоставить ему дом или квартиру.

В 2016 году почетный удмурт открыл кинотеатр и культурный центр своего имени в Саранске — реконструкция кинотеатра длилась два года. На церемонии открытия, выступая перед жителями столицы Мордовии, актер сообщил, что гордится тем, что живет в Саранске.

«Я восхищен тем, что напротив кинотеатра стоит замечательный храм: культура и духовность всегда должны идти бок о бок», — заявил Депардье.

В феврале 2013-го актер получил от главы Чечни Рамзана Кадырова ключи от пятикомнатной квартиры в центре Грозного и звание почетного гражданина республики. В начале апреля того же года в жилом комплексе «Грозный-сити», где у актера на 27-м этаже была квартира, произошел пожар.

В декабре 2018 года Депардье прописался в Новосибирске, воспользовавшись услугой выездной регистрации. Артист уже успел побывать в Новосибирском государственном театре оперы и балета. Также ему было предложено принять участие в предстоящем заседании областного совета по культуре и искусству при губернаторе.

Известно, что у Депардье четверо наследников, из них двое старших — от жены Элизабет, которая после развода восстановила девичью фамилию Гиньо, а остальные — официально подтвержденные внебрачные дети.