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Француз, удмурт и сибиряк: Депардье отмечает 70-летие

Жерар Депардье отмечает 70-летие

Французский актер и почетный удмурт Жерар Депардье отмечает юбилей. Актеру, пять лет назад принявшему российское гражданство, исполняется 70 лет.

Известный французский актер Жерар Депардье, который уже пять лет является гражданином Российской Федерации, отмечает 70-летие. За полувековую карьеру он снялся в двух сотнях фильмов, самые яркие из которых — «Миллион лет до нашей эры», «Астерикс и Обеликс против Цезаря», «Сирано де Бержерак», «Камилла Клодель», «Холодные закуски», «Вальсирующие», «Дантон», «Мой папа — герой», «Папаши», «Невезучие», «Между ангелом и бесом», «Зависть богов», «Видок» и другие.

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Жизнь будущей звезды началась в городе Шатору, где в 1948 году Депардье родился в небогатой крестьянской семье. В юные годы в составе группы малолетних воришек он был поставлен на учет службы по делам несовершеннолетних.

Поворотным событием в судьбе Жерара стало поступление на курсы актерского мастерства в школу Жана-Лорена Коше в Париже. Там Депардье начал читать классическую литературу, совершенствоваться духовно и многое переоценил в своей жизни.

Благодаря роли асоциала Жан-Клода в скандальной картине «Вальсирующие» Бертрана Блие имя Депардье прогремело на всю Францию. После этого фильма актер стал востребованным и продолжил сотрудничать с Блие, к которому так же пришла широкая известность в результате выхода этой картины. Вместе они сняли «Холодные закуски», «Вечернее платье», «Слишком красива для тебя», «Спасибо, жизнь», «Актеры» и «Сколько ты стоишь?»

В январе 2013 года Депардье получил гражданство России и переехал жить в Саранск, где ему присвоили звание «Почетный удмурт». В день юбилея актера глава Мордовии Владимир Волков пожелал ему здоровья и творческих успехов, сообщают в пресс-службе правительства региона. В поздравлении Волков отметил, что Депардье «своей яркой жизнью и творчеством» помогает людям «испытать чувство прекрасного», а также стать ближе к «непреходящим ценностям киноискусства». Также глава Мордовии добавил, что французского актера знают «как выдающегося актера современности и профессионала высочайшего класса».

Считается, что Депардье стал гражданином России в связи с планами французских властей ввести с 2013 года налог в 75% на доходы более €1 млн в год. Эта реформа в итоге была отменена.

«Я обожаю вашу страну, Россию, ваших людей, вашу историю, ваших писателей. Мне нравится здесь делать фильмы, в которых я работаю вместе с такими актерами, как Владимир Машков. Я обожаю вашу культуру, ваш образ мышления», — говорил актер в обращении к журналистам.

Тогда же Депардье отметил, что предпочел бы жить в деревне, чем в крупном мегаполисе, таком как Москва — поэтому он приехал в небольшой Саранск, где местные власти предложили предоставить ему дом или квартиру.

В 2016 году почетный удмурт открыл кинотеатр и культурный центр своего имени в Саранске — реконструкция кинотеатра длилась два года. На церемонии открытия, выступая перед жителями столицы Мордовии, актер сообщил, что гордится тем, что живет в Саранске.

«Я восхищен тем, что напротив кинотеатра стоит замечательный храм: культура и духовность всегда должны идти бок о бок», — заявил Депардье.

В феврале 2013-го актер получил от главы Чечни Рамзана Кадырова ключи от пятикомнатной квартиры в центре Грозного и звание почетного гражданина республики. В начале апреля того же года в жилом комплексе «Грозный-сити», где у актера на 27-м этаже была квартира, произошел пожар.

В декабре 2018 года Депардье прописался в Новосибирске, воспользовавшись услугой выездной регистрации. Артист уже успел побывать в Новосибирском государственном театре оперы и балета. Также ему было предложено принять участие в предстоящем заседании областного совета по культуре и искусству при губернаторе.

Известно, что у Депардье четверо наследников, из них двое старших — от жены Элизабет, которая после развода восстановила девичью фамилию Гиньо, а остальные — официально подтвержденные внебрачные дети.