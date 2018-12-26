Курс на Кибертрон: что ждет «Трансформеров»

В мировом прокате идет спин-офф франшизы «Трансформеры» про автобота Бамблби. Несмотря на то, что фильм в широком прокате появился совсем недавно, режиссер картины Трэвис Найт во время интервью с изданием Cinema Blend признался, что у него уже имеются идеи для возможного продолжения.

«Когда я заканчиваю любой из своих фильмов, я всегда представляю, что будет дальше с персонажами, — пояснил в интервью Найт. — Поэтому в моей голове уже есть несколько вариантов сценария, в которых задействованы Чарли, Бамблби и другие герои. Посмотрим, захочет ли мир больше. Может быть, мы воплотим некоторые из этих задумок».

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«Бамблби» получил признание критиков, о чем свидетельствует его текущие 94 процента на сайте-агрегаторе Rotten Tomatoes. После выхода картины в широкий прокат, мировые сборы фильма составили только $52 млн. при бюджете в $135 млн. Причиной такого низкого старта эксперты называют не совсем удачную дату релиза. Картина вышла одновременно с такими фильмами, как кинокомикс от DC «Аквамен», «Мэри Поппинс возвращается» с Эмили Блант, и «Человек-паук: Через вселенные» от Marvel.

Трэвис Найт хочет, чтобы действие всех следующих фильмов франшизы развернулось на родной планете Трансформеров, Кибертроне. Кибертрон мельком показывали зрителю во всех пяти фильмах, выпущенных ранее. Прошлогодняя картина «Трансформеры: Последний Рыцарь» продвинулась в этом отношении и фактически показала лидера сопротивления автоботов, Оптимуса Прайма, направляющегося через космос назад на свою родину. Он желает освободиться от контроля Квинтессы над его разумом. Раньше действие фильмов о трансформерах по большей части происходило исключительно на Земле.

С выходом «Бамблби» серия начинает постепенно меняться в этом отношении. Действие фильма начинается со сцены, которая происходит на Кибертроне. Далее события переносятся на Землю в 1987 год, где и происходит вся завязка картины.

Несколько лет назад сообщалось, что сценаристы франшизы начали разработку фильма-приквела, действие которого будет происходить на Кибертроне. Найта можно отнести к числу людей, которые определенно хотели бы, чтобы такой проект осуществился, независимо от того, будет ли действие этого фильма происходить до или после событий «Бамблби».

В интервью с Найтом во время пресс-релиза «Бамблби» его спросили, можно ли снять игровой фильм по «Трансформерам», события которого будут полностью происходить на Кибертроне. В техническом аспекте фильм должен будет использовать анимацию, как и первая сцена «Бамблби». В любом случае, он представляет это себе так:

«Ну, на самом деле, это будет полностью анимационный фильм. Вы знаете, в фильме будет естественное освещение, текстура и все остальное, так что я бы хотел посмотреть этот фильм. Я должен сказать вам, что это было бы одним из самых больших острых ощущений для меня в этом процессе наблюдения за оживлением Кибертрона.

Раньше это был только беглый взгляд на планету, потому что дальше шел игровой фильм, и мы хотели начать его таким образом, и это было очень интересно. Я старался вложить как можно больше, в эти первые моменты картины, просто потому, что это фильм, который я всегда хотел увидеть».

«Бамблби» на сегодняшний день является самым дешевым фильмом о Трансформерах. В возможном спин-оффе на родной планете автоботов и десептиконов придется использовать много компьютерной графики, что, вероятно, обойдется Paramount в копеечку. По этой причине студия будет ждать, чтобы посмотреть, какие доходы получит фильм Найта, прежде чем приступить к тому, чтобы дать зеленый свет чему-то вроде фильма о Кибертроне.