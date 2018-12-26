Кандидат от Лозы: «Петросяна можно послать» на Евровидение

Композитор и певец Юрий Лоза, известный своей песней «Плот» и авторитетными высказываниями на любую тему, предложил отправить на «Евровидение-2019» юмориста Евгения Петросяна.

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«Петросяна можно послать — здорово, весело будет. Он еще смешнее, еще прикольнее, костюм ему интересный придумать», — цитирует композитора «Пятый канал».

При этом идея отправить на конкурс Ольгу Бузову Лозе не нравится, он пояснил это тем, что на «Евровидении» надо петь, а «она этого никогда не делала».

На днях стали известны последние результаты букмекерских прогнозов о том, кто вероятнее всего станет представителем от России на конкурсе «Евровидение-2019», который пройдет с 14 по 18 мая в Израиле. Одними из самых высоких показателей могут похвастаться музыканты Ольга Бузова и Сергей Шнуров.

«Букмекеры оценивают вероятность того, что Бузова представит страну на «Евровидении-2019», с коэффициентом 7,0. За столько же можно сделать ставку на группировку «Ленинград», которую предлагали отправить на конкурс еще в 2018 году», — цитирует эксперта информационно-аналитического портала «Рейтинг Букмекеров» Николая Соловьева «Комсомольская правда». — Шансы Ольги Бузовой отправиться на «Евровидение 2019» в роли представителя России довольно неплохие: вероятность составляет примерно 14%».

Однако еще большая вероятность выступления на музыкальном конкурсе у исполнительниц Манижи и Юлианны Карауловой, их шансы оцениваются букмекерами в 20%.

Ранее Бузову поддержал король российской эстрады Филипп Киркоров. По его мнению, Ольга обладает всем необходимыми для победы на главном музыкальном состязании Европы.

«В этом конкурсе возможно все, если ты интересен, авангарден и креативен. А Ольга Бузова обладает всеми этими качествами. Почему бы и нет? Нужно пожелать ей только удачи, если ее выберут. И ждать результата, как проголосует Европа», — заявил Киркоров в интервью «СтарХиту».

Как известно, Бузова заявила о своем желании принять участие в «Евровидении-2019» еще на фоне провального выступления Юлии Самойловой. По мнению Бузовой, она «была слабой участницей без опыта и уверенности», и представься ей самой возможность защитить честь страны на международной арене, она бы не посрамила.

Известный своим негативным отношением к «рептилоидам из «Дома-2» в любых своих реинкарнациях» депутат Госдумы Виталий Милонов удивил общественность мнением, что эпатажная звезда Бузова в сравнении с израильтянкой Барзилай является лучшей кандидаткой.

«Ольга Бузова выглядит лучше, чем это нечто квакающее, которое победило в этом сезоне. Думаю, поэтому ее не пропустят, потому что она не такая страшная. Не надо заниматься отношениями с трупом музыкального конкурса», — приводит слова Милонова «Пятый канал».

Стоит отметить, что лидера группировки «Ленинград» Сергея Шнурова в претенденты на участие в «Евровидении» выдвинули его поклонники, написав в комментариях инстаграма, что он мог бы принести стране победу.

Напомним, что в этом году на главном песенном конкурсе Европы Россию представляла Юлия Самойлова, которая могла была выступить на «Евровидении» еще в 2017-м в Киеве, но тогда произошел скандал, в результате которого Россия пропустила конкурс — прикованную к инвалидной коляске певицу не пустили на Украину из-за того, что она посещала Крым уже после референдума на полуострове.

Последние годы для России на музыкальном конкурсе не были успешными. Если в 2017 году разразился скандал с Юлией Самойловой, и России пришлось пропустить конкурс, то на следующий год состоялось долгожданное выступление Юлии в Португалии, однако российских поклонников «Евровидения» ждало разочарование: Самойлова стала первой отечественной участницей в истории нового формата, которая не сумела пройти в финал конкурса.