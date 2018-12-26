«Решил себе жизнь испортить»: Игорю Талькову грозит тюрьма

На сына покойного музыканта Игоря Талькова было заведено уголовное дело по статье 264.1. В конце ноября Игорь Тальков-младший был пойман в нетрезвом виде за рулем внедорожника и отказался проходить медицинское освидетельствование, уверяя сотрудников ДПС в своей трезвости.

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В скором времени ситуация стала с жаром обсуждаемыми в интернете достоянием общественности.

«Бывает не совсем доброе утро, я сегодня проснулся, собирался на студию, узнал, что там весь интернет кишит всякой фигней. Все, кто меня знает, знают, что я с 2014 года не пью, — сказал Игорь Игоревич в видеообращении к своим поклонникам.

— И что произошло: меня действительно тормознули и я отказался ехать сдавать кровь. Принципиально отказался, потому что ко мне постоянно докапываются сотрудники, постоянно меня обыскивают везде, постоянно меня тормозят. Я просто устал от этого и решил себе немножечко жизнь испортить. Видимо, им это очень не понравилось, я не знаю, откуда это все пошло, кто первоисточник, я музыкант, ненавижу бюрократию».

На информацию о задержании своего сына вдова музыканта Игоря Талькова Татьяна отреагировала категорично: «Я не буду комментировать это. Ничего его не задержали. Все это полная ерунда».

По сообщению StarHit, с проблемами на дороге Тальков-младший сталкивается не впервые. Так, два года назад он был лишен водительских прав за управление автомобилем в нетрезвом виде. Правда тогда ему удалось избежать реального наказания, в настоящий момент ситуация принимает серьезные обороты.

По статье 264.1 Уголовного кодекса Российской Федерации предусмотрен вариант лишения свободы сроком до двух лет. Ситуация Талькова-младшего осложняется еще и тем, что на момент очередного столкновения с сотрудниками ДПС, он не имел при себе действующих водительских прав.

По мнению поклонников Игоря Талькова, его сын Игорь Игоревич удивительно на него похож. Он тоже занимается музыкой и, как известно, надеется доказать, что и без звездной фамилии чего-то да стоит. Однако пока о его творчестве ничего не было слышно, а имя все чаще упоминается в связи с разными скандалами.

В начале ноября этого года Следственным комитетом России было возобновлено расследование убийства легендарного российского эстрадного певца Игоря Талькова, произошедшее в 1991 году.

По версии следствия, Талькова случайно застрелил его концертный директор Валерий Шляфман возле гримерки – во время драки своих телохранителей с охранником певицы Азизы Игорем Малаховым (после 1991 года он носил фамилию Рус. Малахов умер в 2016 году).

«В ходе следствия были собраны достаточные доказательства, на основании которых 6 мая 1992 года и 18 марта 1993 года вынесены постановления о привлечении в качестве обвиняемого Валерия Шляфмана в совершении убийства Игоря Талькова по неосторожности», — сообщалось в обращении правоохранительных органов.

В январе 1992 года Шляфман переехал в Израиль на постоянное место жительства. В марте 1993 года производство по уголовному делу было остановлено из-за того, что обвиняемый скрылся от следствия. В качестве потерпевшей по уголовному делу была признана мать Игоря Талькова. В 2007 году мать Талькова скончалась, и в итоге в 2013 году расследование было приостановлено.

Возобновление дела положительно встретили в Совете Федерации. Члена комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич отметил, что причиной этого могли стать новые «зацепки» в деле.

При этом, он отметил, что с момента убийства прошло более 27 лет, в связи с чем успех в расследовании не гарантирован, передает ФАН.

«Но поклонники таланта певца — а Игоря Талькова до сих пор помнят — должны видеть, что для установления истины сделано все возможное», — заключил Клинцевич.