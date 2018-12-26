Причем тут Алиса: «Черное зеркало» готовит сюрприз

Полнометражный фильм «Брандашмыг» по вселенной сериала «Черное зеркало» станет доступен на стриминговом сервисе Netflix 28 декабря. Уже известны некоторые подробности о предстоящей картине. «Брандашмыг» станет интерактивным — в нем зритель сможет сам выбирать, как будет развиваться сюжет. Об этом сообщает журнал Dazed, ссылаясь на сведения рейтинговой организации The Korea Media Rating Board.

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В общей сложности более пяти часов материала было отснято для нового проекта. Создатели картины не сообщали, включает ли в себя этот материал всю ленту со всеми сюжетными линиями, или это только основной сюжет. Пока не уточняется, как конкретно подписчики сервиса Netflix смогут влиять на события в фильме.

Картина названа в честь персонажа стихотворения Льюиса Кэрролла «Бармаглот» из его сказки «Алисы в Зазеркалье». Любопытно, что сам Брандашмыг упомянут в стихе всего один раз, однако через два года после выхода «Алисы», Кэрролл издал поэму «Охота на Снарка», где Брандашмыг был уже полноценным персонажем.

Сюжет интерактивного фильма ведет повествование о молодом программисте, который придумал и написал компьютерную игру на основе фэнтези-романа. Постепенно грань между реальным и вымышленным мирами начинает стираться, что приводит к весьма плачевному результату. Название «Брандашмыг» уже упоминалось в третьем сезоне «Черного зеркала». Во второй серии, «Бета-тест», зритель мог заметить игру с одноименным названием. Сюжет эпизода как раз повествовал об игре, которая размывала границы между реальностью и виртуальным миром.

«Брандашмыг» был снят режиссером Дэвидом Слэйдом, ранее работавшем над пятым эпизодом четвертого сезона («Металлист»). Главные роли в интерактивной картине сыграют Финн Уайтхед («Дюнкерк»), Уилл Поултер («Детройт») и Азим Чаудхри. Именно они представлены на первом кадре из фильма.

Хотя картина и является частью сериала «Черное зеркало», ее сюжет никак не будет связан с пятым сезоном, который скоро появится на медиаплощадке. Премьера «Брандашмыга» ожидается 28 декабря 2018 года, что следует из раннего анонса премьер сервиса Netflix.

Ранее стало известно, что новые серии «Черного зеркала» предположительно выйдут в свет 29 декабря 2018 года, на следующий день после премьеры «Брандашмыга» (предыдущий сезон, к слову, выпустили под самое Рождество).

Автором сценария новых серий «Черного зеркала» стал один из родоначальников проекта Чарли Брукер. Он же занимает пост исполнительного продюсера сезона, деля кресло с давней напарницей Аннабель Джонс.



Одной из интриг пятого сезона «Черного зеркала» станет появление на экране американской певицы и актрисы Майли Сайруc, которая сыграет в одном из эпизодов. На данный момент нет информации о том, кого именно сыграет Сайрус, и о чем будет эпизод с ее участием.

Съемки в «Черном зеркале» стали для Сайрус первой полноценной актерской работой с 2016 года — тогда она появилась в сериале Вуди Аллена «Кризис в шести сценах». Шестисерийный проект вышел на стриминговом сервисе Amazon и получил неоднозначные отзывы зрителей. Не обошлось и без критики в адрес самой Майли, сыгравшей у Аллена беглую политическую активистку, не особо следящую за своими манерами.

Сюжет пятого сезона «Черного зеркала» продолжит развивать тему человека в эпоху технического прогресса. Они делают жизнь людей удобнее, уютнее, но иногда случается так, что даже незаметно подчиняют его себе. Новейшие технологии, компьютеры, смартфоны и камеры заполонили наши дома, офисы и даже улицы. Общество поклоняется гаджетам. Живое общение заменили соцсети: фейсбук, твиттер, инстаграм. Иногда все это принимает извращенные формы. Сериал как раз наглядно показывает, к чему человечество может прийти в итоге. Слоган пятого сезона — «Будущее будет еще более светлым, чем когда-либо».

Предстоящий сезон, как и предыдущие, будет состоять из не связанных между собой эпизодов. Всего их планируется шесть. Сюжет будущих серий развлекательный сервис Netflix не раскрывает.