Премьеры недели: «Елки», танки и три богатыря

«Елки Последние»

В новогодние праздники отечественный прокат уже не в первый раз действует по проложенным рельсам. На большие экраны выходят картины отечественных киноделов, максимально легкого жанра и на понятную тематику. Основным претендентом на лидерство российского проката, конечно же, станет «Елки Последние», которые, по словам создателей, завершат длиннющую новогоднюю эпопею. Это вытекает и из названия фильма. Однако с уверенностью сказать, что на этом сверхприбыльный проект Тимура Бекмамбетова закончится, нельзя, так как не исключено, что «Елок» переведут в телевизионный формат. А любому случае, новогоднюю комедию отечественный зритель смотреть пойдет. Любопытно, что среди четырех режиссеров картины значится и сам Бекмамбетов. Может быть, действительно это будет конец истории?

«Три богатыря и Наследница престола»

В последний четверг уходящего года на экраны выйдет полнометражный мультфильм «Три богатыря и Наследница престола», продолжающий известную серию по переложению древнерусских былинных героев на более современный и доступный лад. В этот раз создатели пригласили в режиссерское кресло двукратного номинанта на премию «Оскар» Константина Бронзита, который был высоко оценен за свои короткометражные работы. Бронзит собственно 14 лет назад начал эту франшизу, сняв мультфильм «Алеша Попович и Тугарин Змей». В новой серии три богатыря отправятся в Царьград спасать наследницу Киевского престола.

«Унесенные призраками» («Spirited Away»)

Еще один мультфильм выйдет на экраны в ограниченный прокат. Это всемирно известный шедевр Хаяо Миядзаки «Унесенные призраками», снятый великим японцем еще в 2001 году. Картина получила «Золотого медведя» Берлинского международного кинофестиваля и уже почти 20 лет не покидает различные топы критиков. Если кто-то его уже не видел, или хочет посмотреть на большом экране, то в предновогодние дни появилась такая возможность. Более того, в некоторых залов мультфильм покажут на языке оригинала с русскими субтитрами.

«Т-34»

1 января в этот раз выпадает на вторник, и в первый день в году состоится еще три премьеры, две из них — крупные. Потенциальный хит бокс-офиса российский фильм «Т-34» представляет собой приключенческую картину, действие которой разворачивается во время Великой Отечественной войны. В ленте будет много экшна, погонь на танках и перестрелок. «Т-34» рассказывает о дерзком побеге вчерашнего курсанта из немецкого плена на танке «Т-34». Помимо интересующей всех темы в пользу коммерческого успеха ленты говорит и дата премьеры — супердлинные выходные позволят картине сохранить высокие показатели надолго.

«Снежная Королева: Зазеркалье»

Еще один российский продукт выйдет в первый день году на широкие экраны. Это полнометражный мультфильм «Снежная Королева: Зазеркалье». Это уже будет четвертый мультфильм из серии, вольно основанной на сказе Андерсена. Первые две картины принесли хорошую прибыль создателям с учетом того, что они успешно прошли не только в России, но и в международном прокате. Третья часть выглядела несколько послабее, но все равно не стала убыточной. Чтобы узнать, как выступит четвертая, придется подождать еще полторы недели.

«Доктор Кто: Решение» («Doctor Who: Resolution»)

Показ на больших экранах культового «Доктора Кто» стал уже доброй традиции в российском прокате. Самыми же популярными сериями становятся, конечно же, новогодние спешлы от британцев. Специальная серия выйдет в отечественных кинотеатрах 1 января в 22:00. На следующий день ее можно будет посмотреть еще одни раз. На этот раз Доктор со своими спутниками Райаном, Грэмом и Ясмин успевают обнаружить страшное зло, которое надвигается на нашу планету аккурат в Новый год и стараются изо всех сил спасти Землю от катастрофы.