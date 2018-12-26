Киселев защитил телевидение от Андреевой

Российский телеведущий Дмитрий Киселев отреагировал на слова своей коллеги Екатерины Андреевой, заявившей, что больше не смотрит телевидение из-за «опасного для здоровья уровня агрессии». По мнению 64-летнего журналиста, возможная агрессия на отечественном ТВ является «отраженным светом» от уровня враждебности в отношении России в современном мире.

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«Говоря об уровне агрессии на российском телевидении: как мне представляется, если она и есть, то это некий отраженный свет от уровня агрессии в отношении России в современном мире. И мы это видим везде — и в прессе, и в военных играх, и в провокациях.

Не замечать этого было бы странно. Может быть, кому-то кажется, что мы замечаем слишком агрессивно. Но это не совсем точная интерпретация. Мы просто видим, что происходит вокруг России. Потому что Россия кому-то очень мешает, поддерживая ядерный баланс и призывая вести себя прилично и просто порядочно», — заявил Киселев.

При этом телеведущий признался, что совершенно не видит агрессии внутри самого российского общества.

«Что касается агрессии внутри российского общества, то я этого совершенно не вижу. Мне кажется, что мы стали ближе друг к другу. В этом году мы стали теплее относиться друг к другу. И вообще — к внешнему миру. Достаточно посмотреть на то, как прошел у нас футбольный чемпионат [мира]. А телевидение-то все это отражает. Нас пугали агрессивными русскими болельщиками, русской агрессией, но ничего подобного не было. Наши люди щедро принимали гостей.

Врачи лечат людей, учителя учат, дети растут нормальными. Какие-то отдельные случаи — ну, рэперов прищемляют — на уровне бытовой дикости. Но это не система. Мне кажется, что у нас все хорошо в обществе и все хорошо на телевидении», — цитирует Киселева «Говорит Москва».

Неожиданное признание об «опасном для здоровья» телевидении Андреева сделала в ходе интервью русской службе «Би-би-си», отказавшись отвечать на вопрос о коллеге по Первому каналу Артеме Шейнине.

«Давайте договоримся, я своих коллег, их работу не комментирую. Могу говорить только за себя, — подчеркнула Екатерина. — Дело в том, что я не смотрю телевизор. Когда я работаю, я смотрю и читаю новостные агентства.

Я объясню, почему я не смотрю телевидение. Потому что уровень агрессии, который сейчас льется с экранов, опасен для здоровья. Я себя очень люблю, для того чтобы не давать разрушать свои нейроны и связи в мозге тем, кто агрессивен очень с экрана».

В минувшем октябре стало известно об изменениях, коснувшихся программы «Время», ведущей которой Андреева являлась долгие годы. Так, согласно поступившему в «Газету.Ru» сообщению Первого канала, на посту ведущего передачи Екатерину сменил заместитель генерального директора канала Кирилл Клейменов, ранее уже работавшей в программе. Тогда же было объявлено, что «Время» будет выходить из новой студии.

«Изменения в студии изменят и работу ведущих — теперь они могут не просто сообщать новости, но и взаимодействовать с графикой, перемещаясь по студии. Запуск новой сложнейшей технологии взял на себя шеф новостей Первого канала Кирилл Клейменов, именно он будет вести первые выпуски программы «Время» на европейскую «орбиту», — было сказано в сообщении Первого канала.

Прокомментировал изменения и сам Клейменов.

«В современном мире новости перестали быть тем, что ты узнаешь только из телевизора. Новости доступны 24 часа в сутки. В какой-то момент стало понятно, что мы должны искать новый информационный формат, который не просто предлагает зрителю набор событий, но и помогает в нем сориентироваться и разобраться. Предложить точку зрения, с которой зритель вправе согласиться или нет», — сказал он.

Интересно, что данная рокировка стала для передачи далеко не первой в этом году: в мае 2018-го в студии «Времени» сама Андреева сменила все того же Клейменова.