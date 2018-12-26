Возвращение «Горца»: автор «Джона Уика» снимет ремейк

Американский режиссер и каскадер Чад Стахелски, известный благодаря серии фильмов «Джон Уик», подтвердил продолжение своей работы над ремейком боевика «Горец». По словам Стахелски, в настоящее время он действительно заинтересован начатым в 2016 году проектом, сообщает Entertainment Weekly.

«Я обожаю первого «Горца», и, как мне кажется, сейчас я в очень хорошем положении. Наша команда, продюсеры, студия — все поддерживают меня со словами: «Делай, что считаешь нужным», — сказал Стахелски.

Он добавил, что этот фильм ему сильно напоминает «Джона Уика». Речь идет в том числе о постановке зрелищных экшн-сцен.

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«Горец» пугающе похож на «Джона Уика»: там великая мифология и интересная задача для постановки экшен-сцен. В действительности, как будет использовать меч человек, который тренировался 500 лет?» — размышляет Стахелски.

Больше известный как каскадер, еще в прошлом году режиссер рассказывал о работе команды и поставленных перед ней задачах.

«В душе я остаюсь каскадером. Если хочешь переосмыслить перестрелки, как это сделать? Хочешь переосмыслить драки на мечах, как это сделать? Именно этим мы и заняты сейчас. Я обожаю первого «Горца», и, как мне кажется, сейчас я в очень хорошем положении. Наша команда, продюсеры, студия — все поддерживают меня со словами: «Делай, что считаешь нужным», — говорил Стахелски.

Права на фильм «Горец» американская студия Summit Entertainment приобрела в 2008 году — и с тех пор не смогла осуществить его перезапуск. Позже «Горца» перекупила кинокомпания Lionsgate, которая в 2016 году определила ответственного за новый фильм. Им стал Чад Стахелски, режиссерский дебют которого состоялся в 2014 году с выходом первой части «Джона Уика».

Работу в кино Стахелски начинал как дублер Киану Ривза в фильме «На гребне волны», участвовал в пересъемках отдельных сцен «Ворона», заменяя своего погибшего друга Брендона Ли, был координатором постановок боевых сцен во всех «Матрицах», работал в «Мистер и миссис Смит», «300 спартанцах», четвертом «Крепком орешке» и «Рэмбо-4» — вся его фильмография, связанная с каскадерами, состоит из 70 фильмов.

С начала 2010-х Стахелски вместе с Дэвидом Литчем (тоже, кстати, заслуженным каскадером) начали работать режиссерами второй съемочной группы и снимали отдельные сцены в «Голодных играх», «Неудержимых-2», кинокомиксе «Первый мститель: Противостояние».

В 2014 году Стахелски и Литч получили первый самостоятельный проект — того самого «Джона Уика» с Киану Ривзом. Вторую часть «Джона Уика» Стахелски снимал уже один — Литчу достался триллер «Самый холодный город», после чего он приступил к экранизации комикса «Дэдпул-2».

После выхода второй части «Джона Уика» в 2017 году Стахелски был назначен режиссером ремейка фильма «Горцец», первая часть которого вышла в 1986 году. Главную роль — шотландского горца Коннора Маклауда — в нем сыграл Кристофер Ламберт, а его учителя, египтянина возрастом три тысячи лет по имени Хуан Санчес Вилья-Лобос Рамирес, — Шон Коннери. Роль главного злодея, темного рыцаря Кургана, взял на себя Клэнси Браун. Особого успеха в прокате США он не достиг и даже не смог окупиться, но был восторженно принят в Европе, хорошо продавался на видеокассетах и буквально за несколько лет получил культовый статус.

В рамках франшизы «Горца» было выпущено еще четыре фильма (в трех из них главную роль играл Ламберт), телевизионный сериал с Эдрианом Полом в роли Дункана Маклауда, который продержался шесть сезонов, а также многосерийный франко-канадский мультфильм.