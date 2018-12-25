«В России два артиста: Пугачева и Боярский»: Мушкетерам — 40

В далеком 1978 году был снят один из самых важных фильмов советской киноиндустрии — «Д'Артаньян и три мушкетера». Трехсерийная картина, снятая по роману Александра Дюма-отца «Три мушкетера», сразу полюбилась зрителям и принесла актерам широкую известность.

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Сейчас уже трудно представить на месте всеми любимых персонажей Атоса, Портоса, Арамиса и Д'Артаньяна кого-то другого, кроме Вениамина Смехова, Валентина Смирнитского, Игоря Старыгина и Михаила Боярского. Однако для самого режиссера Георгия Юнгвальд-Хилькевича вопрос актерского состава до конца дней оставался болезненным.

«Такая война была чудовищная. С Мишей вообще была труба. От меня требовали, называли знаменитых актеров, чтобы я снимал любимых государством. Конкина мне всячески сватали…», – рассказал Георгий Эмильевич в интервью «ТВ-Центру».

Примечательно, что изначально на роль бесстрашного гасконца Д'Артаньяна претендовали Виктор Ланберг, Виссарион Какабадзе, Александр Абдулов и даже Владимир Высоцкий. Режиссер остановил свой выбор на Абдулове и уже готов был его снимать, пока не встретил Михаила Боярского.

Изначально артист, которому на момент съемок было 29 лет, пробовался на роль графа Рошфора. Однако судьба распорядилась иначе, и обычное опоздание на съемки в итоге сделало его главным мушкетером страны.

По воспоминания режиссера, Боярский буквально «влетел» на площадку, чем привлек внимание Юнгвальда-Хилькевича: в тот момент он понял, именно так должен выглядеть настоящий гасконец.

Проще оказалось с выбором актеров на роли других персонажей. Режиссер точно знал, что Олег Табаков исполнит роль Людовика XIII, Алиса Фрейндлих сыграет его супругу, Анну Австрийскую, а Валентин Смирнитский — Портоса.

По воспоминаниям постановщика, Михаил Боярский всегда отличался не только веселым нравом, но и безрассудным и порой отчаянным поведением. Так, во время съемок эпизода драки д'Артаньяна с Рошфором актер должен был выпрыгнуть с деревянной балюстрады на уровне пятого этажа и приземлиться на стог сена, под которым были спрятаны картонные коробки.

Как и полагается, за Боярского этот опасный прыжок должен был осуществить каскадер, однако внезапно для всех артист решил исполнить трюк самостоятельно. Свое решение он обосновал тем, что «должен был это почувствовать».

«Смотрю наверх, а Боярский стоит на антресоли бледный. Думаю: не прыгнет. А он разбежался и… Я только успел скомандовать: «Камеры. Мотор!». И... ба-бах! Боярский уже внизу, — отметил Георгий Эмильевич. — На площадке воцарилась тишина. Все замерли».

И таких эпизодов было много. Раны от ударов шпаги, ушибы от падений, перелом руки и выбитые зубы — это далеко не весь набор травм, полученных Боярским. Однажды артист чуть не оказался на волосок от смерти. Во время съемок «марлезонского балета» в Одесском оперном театре исполнитель роли Рошфора Борис Клюев нанес Боярскому почти смертельную травму. Как выяснилось, актеру шпагой проткнули небо. Рана оказалось настолько глубокой, что всего нескольких сантиментов не хватило до мозга.

Говоря о «Трех мушкетерах» нельзя обойти стороной работу выдающегося композитора Максима Дунаевского («В дорогу», «Шпионы кардинала», «Песенка Кэт» и другие). Песни, написанные им, напевало не одно поколение советских и российских граждан.

«Я любил работать с Дунаевским. Почему? Потому что Максиму всегда было можно рассказать словами, что я хочу», — отметил режиссер.

Монтаж ленты был завершен 25 декабря, как внезапно грянул скандал. Авторы сценария Марк Розовский и Юрий Ряшенцев подали в суд на Хилькевича, обвинив его в самовольной переделке сценария и присвоении их доли гонорара. Из-за этого картина год пролежала на полке, но в итоге суд встал на сторону постановщика.

Спустя десять лет после премьеры советский фильм получил сразу три продолжения: в начале 90-х вышли «Мушкетеры 20 лет спустя» и «Тайна королевы Анны, или Мушкетеры тридцать лет спустя», а в 2009 году — «Возвращение мушкетеров, или Сокровища кардинала Мазарини».

Сам Михаил Боярский в интервью Film.ru признавался, что с годами так и не осознал, почему лента получила столь огромную популярность:

«Я не понимаю, почему он культовый <...> Есть три стадии: сначала ругают, потом привыкают, потом восхищаются. Такое часто бывает. Я вообще промахнул момент славы, когда стали говорить, что в России два артиста – Пугачева и Боярский».