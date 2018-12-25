«Люди в черном», «Хеллбой» и другие трейлеры недели

«Люди в черном: Интернэшнл» («Men in Black International»), Ф. Гэри Грей

Один из самых ожидаемых фильмов будущего года «Люди в черном: Интернэшнл» получил свой первый трейлер. Киновселенная о специальном тайном агентстве по контролю за пребыванием инопланетян на Земле получила расширение. Теперь на смену агентам Джею (Уилл Смит) и Кею (Томми Ли Джонс) пришел новый дуэт в исполнении заслуженного Тора планеты Криса Хемсворта и Тессы Томпсон. Крис и Тесса уже предстанут хорошо сработавшейся экранной парой после их мощного выступления в «Торе: Рагнарек» 2017 года. В четвертой части франшизы главные герои будут искать шпиона в своих же рядах.

Еще одна громкая премьера трейлера состоялась на этой неделе. Еще одна франшиза по комиксам получила продолжение — на этот раз речь идет о «Хеллбое», которого популяризовал на больших экранах Гильермо Дель Торо. Это тоже своего рода перезапуск, так как ни Дель Торо, ни Рона Перлмана, сыгравшего главного героя в первых двух фильмах, уже не будет. Роль Хеллбоя получил звезда «Очень странных дел» Дэвид Харбор, главного антагониста сыграет Милла Йовович, а в режиссерское кресло сядет британец Нил Маршалл, который десять лет назад снял шедевральный хоррор «Спуск». Одно осталось неизменным — в написании сценария принял участие автор комикса Майк Миньола.

«Лего Фильм 2» («The Lego Movie 2: The Second Part»), Майк Митчелл, Триша Гам

Вышел второй международный трейлер «Лего Фильма 2». Первая часть произвела в 2014 году настоящий фурор, собрала кучу премий и стала одним из лучших фильмов года. Режиссеры оригинальной картины Фил Лорд и Кристофер Миллер на этот раз написали только сценарий, а постановку доверили Майку Митчеллу и Трише Гам. На этот раз полюбившиеся многим герои отправятся в космос, чтобы противостоять угрозе планетарного масштаба.

«Время возмездия» («Destroyer»), Карин Кусама

Опубликован второй и, судя по всему, финальный трейлер криминального боевика «Время возмездия» с Николь Кидман в главной роли. Уже сейчас люди, видевшие картину на предварительных показах, захлебываются от восторгов от игры Кидман, которую уже номинировали за роль в этой картине на «Золотой глобус». Лента рассказывает о полицейской, которая внедряется в крупную банду, однако подготовленная операция идет не по плану. Через несколько лет она узнает, кто оказывается виноват в провале. Режиссером выступила замечательная Карин Кусама, которая сняла по-своему восхитительные «Эон Флакс» и «Тело Дженнифер».

«Куда ты пропала, Бернадетт?» («Where'd You Go, Bernadette»), Ричард Линклейтер

Один из ведущих режиссеров современности Ричард Линклейтер представил трейлер своего нового фильма «Куда ты пропала, Бернадетт?» с Кейт Бланшетт и Билли Крудапом в главных ролях. Линклейтер за свою 30-летнюю карьеру показал, что умеет снимать кино, как фестивальное, так и массовое. «Бернадетт» скорее можно отнести к последнему случаю. Трейлер представляет картину, как комедийный роуд-муви для широкого зрителя. Однако это Линклейтер, и это значит, что фильм будет не таким простым, каким его пытается выставить трейлер.

«Тайная жизнь домашних животных 2» («The Secret Life of Pets 2»), Крис Рено

Вышел третий тизер ожидаемого всеми детьми мультфильма «Тайная жизнь домашних животных 2». Теперь нас познакомили с кроликом Снежком, которого хозяйка упорно одевает в костюм супергероя. Смотрится все крайне мило, и уже сейчас очевидно, что картина будет успешной в прокате. Во всяком случае, по убойности хитов, Illumination на сегодняшний день мало чем уступает Disney и Pixar, а в России и вовсе уделывает медиагиганта.

«В объятиях лжи» («Greta»), Нил Джордан

Периодически уходящий в тень, а затем выстреливающий примерно раз в семь лет Нил Джордан снял новый фильм «В объятиях лжи» с великой Изабель Юппер и Хлоей Грейс Морец в главных ролях. Джордан очень хорошо известен благодаря своим хитам «Интервью с вампиром», «Конец романа», «Завтрак на Плутоне» и «Жестокая игра». В своем новом фильме Джордан предлагает зрителю неторопливый триллер о подозрительно быстро подружившихся переехавшей на Манхэттен молодой девушке и загадочной вдове.

Вышел трейлер новой картины автора одного из самых античеловечных фильмов года «Временные трудности» Михаила Расходникова «Дорогой папа» с Владимиром Вдовиченковым в главной роли. Раскольникову, видимо, не дает покоя тема отцов и детей, и на этот раз он хочет помирить богатого и успешного отца с дочерью, брошенной им, когда ей было два года. После «Временных трудностей» становится страшно, что еще может предложить автор, но с антропологической точки зрения, это даже интересно.