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«Уникально»: Галь Гадот в восторге от «Чудо-женщины 1984»

Завершились съемки сиквела «Чудо-женщины»

Актриса Галь Гадот, исполнительница роли Чудо-женщины в одноименном блокбастере по комиксам DC, сообщила о завершении съемок сиквела супергеройского боевика. Ранее премьера фильма была перенесена на лето 2020 года.

Исполнительница роли Чудо-женщины в серии фильмов киновселенной DC Галь Гадот сообщила об окончании съемок второго сольника, рассказывающего о приключениях ее героини. Об этом 33-летняя израильтянка написала в своем инстаграме, прикрепив к посту несколько фотографий со съемочной площадки.

«Мы сделали это. Снова! Сниматься в первой части блокбастера для меня было удивительно, но на сей раз съемочный процесс получился еще более уникальным и особенным. Мы создавали сиквел в трех разных странах, и я невероятно горжусь нашей съемочной группой из 1000 человек, приходивших на площадку каждый день и по полной выкладывавшихся ради фильма, — подчеркнула Гадот.

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— Честно говоря, о лучших партнерах я и мечтать не могла. Мне так повезло, что режиссером проекта была неповторимая Пэтти Дженкинс. Она всегда поддерживала нас во всех вопросах, позволила нам расправить крылья и набраться смелости, а также помогла найти самые творческие версии нас самих. Я так счастлива, что могу назвать ее своей подругой! И, естественно, огромное спасибо нашему удивительно талантливому актерскому составу, благодаря которому рабочие дни были такими приятными».

По словам артистки, за время съемок в роли Чудо-женщины она искренне полюбила своего персонажа.

«Честно говоря, мне сложно передать словами тот опыт, который я получила при создании сиквела «Чудо-женщины». Это путешествие было трудным, но каждый из нас сделал все возможное, чтобы абсолютно все дубли ленты получились лучшими. И я очень горда в связи с этим. Спасибо вселенной за эту возможность — я искренне полюбила свою героиню. И, конечно же, спасибо фанатам — вы самые лучшие. Я так счастлива сейчас — не могу дождаться 2020 года, когда вы сможете оценить результаты нашей работы», — заключила Гадот.

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We did it. Again!! And as much as the first time shooting Wonder Woman was amazing, this time was even more unique and special.. We shot in 4 very different locations in 3 countries, and I'm so soooo proud of the almost 1000 crew members who came to set every day, giving everything they have into our movie. Couldn't ask for better partners on this.. I'm so lucky to have the one and only Patty Jenkins, as my director. She always has our backs, she gives us the wings to dare, and everyday she helped us find the most creative version of ourselves .. I am so grateful to call her my friend. And to our AMAZINGly talented cast who made every day enjoyable and fun, thank you! Honestly.. Words cannot describe this experience.. This journey was so demanding and challenging but we all came and did our very best every take, every day, putting our all out there and I'm so proud... Thank you universe for this opportunity. I love this character. And thank you to all of you for being the best fans in the world. It was you that made me push myself every day. I'm so happy and excited, can't wait to share it with you in 2020! Gal

Публикация от Gal Gadot (@gal_gadot)

В ходе минувшей осени было объявлено, что премьера второй «Чудо-женщины» (рабочее название ленты — «Чудо-женщина: 1984») решением студии Warner Bros. перенесена с 1 ноября 2019-го на 5 июня 2020 года. Как тогда рассказал представитель кинокомпании Джефф Голдстейн, выход фильма в прокат был отложен по коммерческим причинам.

«Первая часть блокбастера вышла летом и добилась невероятного успеха, так что мы перенесли премьеру сиквела именно на это время года: благо, что была такая возможность», — пояснил он.

«Чудо-женщина» дебютировала на экранах 2 июня 2019 года и собрала в США за все время более $410 млн. Общая выручка проекта, продержавшегося на первой строчке американского бокс-офиса два уикенда, составила $822 млн (к слову, самая кассовая лента о Первой мировой войне в истории). Фильм также был признан критиками и фанатами одним из лучших в контексте киновселенной DC, по ряду причин отстающей от своих конкурентов из Marvel.

О сюжете продолжения супергеройского боевика на данный момент известно достаточно мало. Главные роли в картине, помимо, естественно, самой Гадот, исполнят Крис Пайн, появившийся еще в первой части блокбастера, и Педро Паскаль, известный благодаря «Игре престолов», где он сыграл Оберина Мартелла. Действие картины развернется в середине 80-х годов прошлого века. Согласно уже подтвержденной информации, главным противником Чудо-женщины в сиквеле станет суперзлодейка Гепарда.

Если верить слухам, создатели фильма хотели видеть в роли Гепарды оскароносную звезду Голливуда Эмму Стоун, однако актриса ответила отказом. Роль в итоге досталась Кристен Уиг («Марсианин», номинация на «Оскар» за сценарий «Девичника в Вегасе»), кандидатуру которой изначально приветствовала режиссер проекта.

Ранее стало известно, что в скором времени телевизионная вселенная DC расширится новым сериалом о супергероине Старгерл. Шоу будет выходить на недавно запущенном стриминговом сервисе DC Universe. Сценаристом и продюсером проекта выступит автор комиксов Джефф Джонс.