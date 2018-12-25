«Уникально»: Галь Гадот в восторге от «Чудо-женщины 1984»

Исполнительница роли Чудо-женщины в серии фильмов киновселенной DC Галь Гадот сообщила об окончании съемок второго сольника, рассказывающего о приключениях ее героини. Об этом 33-летняя израильтянка написала в своем инстаграме, прикрепив к посту несколько фотографий со съемочной площадки.

«Мы сделали это. Снова! Сниматься в первой части блокбастера для меня было удивительно, но на сей раз съемочный процесс получился еще более уникальным и особенным. Мы создавали сиквел в трех разных странах, и я невероятно горжусь нашей съемочной группой из 1000 человек, приходивших на площадку каждый день и по полной выкладывавшихся ради фильма, — подчеркнула Гадот.

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— Честно говоря, о лучших партнерах я и мечтать не могла. Мне так повезло, что режиссером проекта была неповторимая Пэтти Дженкинс. Она всегда поддерживала нас во всех вопросах, позволила нам расправить крылья и набраться смелости, а также помогла найти самые творческие версии нас самих. Я так счастлива, что могу назвать ее своей подругой! И, естественно, огромное спасибо нашему удивительно талантливому актерскому составу, благодаря которому рабочие дни были такими приятными».

По словам артистки, за время съемок в роли Чудо-женщины она искренне полюбила своего персонажа.

«Честно говоря, мне сложно передать словами тот опыт, который я получила при создании сиквела «Чудо-женщины». Это путешествие было трудным, но каждый из нас сделал все возможное, чтобы абсолютно все дубли ленты получились лучшими. И я очень горда в связи с этим. Спасибо вселенной за эту возможность — я искренне полюбила свою героиню. И, конечно же, спасибо фанатам — вы самые лучшие. Я так счастлива сейчас — не могу дождаться 2020 года, когда вы сможете оценить результаты нашей работы», — заключила Гадот.

В ходе минувшей осени было объявлено, что премьера второй «Чудо-женщины» (рабочее название ленты — «Чудо-женщина: 1984») решением студии Warner Bros. перенесена с 1 ноября 2019-го на 5 июня 2020 года. Как тогда рассказал представитель кинокомпании Джефф Голдстейн, выход фильма в прокат был отложен по коммерческим причинам.

«Первая часть блокбастера вышла летом и добилась невероятного успеха, так что мы перенесли премьеру сиквела именно на это время года: благо, что была такая возможность», — пояснил он.

«Чудо-женщина» дебютировала на экранах 2 июня 2019 года и собрала в США за все время более $410 млн. Общая выручка проекта, продержавшегося на первой строчке американского бокс-офиса два уикенда, составила $822 млн (к слову, самая кассовая лента о Первой мировой войне в истории). Фильм также был признан критиками и фанатами одним из лучших в контексте киновселенной DC, по ряду причин отстающей от своих конкурентов из Marvel.

О сюжете продолжения супергеройского боевика на данный момент известно достаточно мало. Главные роли в картине, помимо, естественно, самой Гадот, исполнят Крис Пайн, появившийся еще в первой части блокбастера, и Педро Паскаль, известный благодаря «Игре престолов», где он сыграл Оберина Мартелла. Действие картины развернется в середине 80-х годов прошлого века. Согласно уже подтвержденной информации, главным противником Чудо-женщины в сиквеле станет суперзлодейка Гепарда.

Если верить слухам, создатели фильма хотели видеть в роли Гепарды оскароносную звезду Голливуда Эмму Стоун, однако актриса ответила отказом. Роль в итоге досталась Кристен Уиг («Марсианин», номинация на «Оскар» за сценарий «Девичника в Вегасе»), кандидатуру которой изначально приветствовала режиссер проекта.

Ранее стало известно, что в скором времени телевизионная вселенная DC расширится новым сериалом о супергероине Старгерл. Шоу будет выходить на недавно запущенном стриминговом сервисе DC Universe. Сценаристом и продюсером проекта выступит автор комиксов Джефф Джонс.