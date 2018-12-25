Пугачеву ограбили: в сеть утекли новые песни Примадонны

В сети появились новые песни народной артистки СССР Аллы Пугачевой, которые должны были выйти в свет весной на сольном концерте певицы. Предполагается, что треки раздобыли и опубликовали хакеры, но не исключено, что это просто пиар-ход, придуманный менеджерами Пугачевой.

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Раньше времени в сети оказались две композиции: «Что вижу — то пою» о любви к России и «Поживи в моей шкуре», которую можно адресовать как хейтерам семьи Пугачевой, так и крадущим песни хакерам.

Первый за 10 лет сольный концерт певицы — «Алла Пугачева. P. S.» — состоится в Кремлевском дворце 17 апреля, через несколько дней после ее 70-летнего юбилея. Вокруг предстоящего события разгорелся такой ажиотаж, что произошел сбой в системе продажи билетов: многие фанаты получат обратно свои деньги, но на мероприятие не попадут.

Ранее Пугачева опубликовала в инстаграме афишу своего концерта.

«В жизни раз бывает 70 лет. Дай, Боже, сил мне на этот вечер», — говорится в сообщении певицы.

Новость о возвращении звезды отечественной эстрады на сцену порадовала не только преданных поклонников, но и коллег по цеху. Так, украинская певица и экс-участница группы «ВИА Гра» Вера Брежнева пожелала исполнительнице сил перед предстоящим концертом.

«Пусть бесконечная любовь и поддержка от всех нас в этот вечер придадут вам сил», — написала артистка в комментариях к снимку.

Помимо Брежневой, свои поздравления Алле Борисовне выразили телеведущая и музыкальный продюсер Яна Рудковская, певец Сергей Лазарев, фигуристка Татьяна Навка и многие другие.

Ранее российский поэт и народный артист Украины Илья Резник рассказал в интервью изданию «СтарХит» о том, что артистка возобновит творческую деятельность в честь 70-летнего юбилея, который состоится 15 апреля. Однако сама Пугачева тогда информацию не подтвердила.

«Следующий год у нее юбилейный, думаю, что да. Она хороша! Все дело в новом репертуаре, а наши песни — вечные, они живут уже 30-40 лет», — сказал композитор.

Недавно стало известно о том, что певица не принимала этой осенью участия в съемках новогодних шоу. Любопытно, что в 2017-м появилась петиция против Пугачевой. Ее подписали более 100 тыс. человек, возмущенных качеством новогодних передач, включая «Голубой огонек». Основной претензией стало присутствие в шоу Аллы Борисовны, которой было отведено огромное количество экранного времени.

В начале ноября певица сообщила о том, что не сможет выступить на юбилейном шоу музыканта Леонида Агутина в «Олимпийском». Пугачева вынуждена была отменить своей номер из-за болезни.

«Мечтала выступить на концерте Леонида Агутина, и песня такая классная, но не смогу. Заболела», — написала артистка в инстаграме.

Примадонна призналась, что очень любит музыку Агутина, и попросила прощения у коллеги за отмену своего выступления. Тогда артист пожелал певице скорейшего выздоровления: «Песню еще воплотим».

По словам исполнителя, Алла Борисовна сразу согласилась на предложение принять участие в его творческом вечере.

«Из всех моих песен она выбрала и захотела перепеть песню «Ты плачешь» из альбома 2016 года «Просто о важном». Правда, я написал эту песню от мужского имени <...> Но Алла Борисовна сказала, что «сменит пол» этой песне, переделает немного ее слова. Для меня большая честь, что она участвует в концерте и что выбрала не самую раскрученную композицию», — цитирует музыканта «Дни.Ру».

В марте 2009 года Пугачева объявила о завершении гастрольной деятельности после прощального тура «Сны о любви» (последний концерт прошел 4 марта 2010 года). После 2010 года певица записала и исполнила публично несколько песен.