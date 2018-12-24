Снег, огоньки, восторг: «рабыня Изаура» посетила Москву

В Москву приехала исполнительница главной роли в сериале «Рабыня Изаура», бразильская актриса Луселия Сантус. Актриса сообщила, что побывать в России — ее давняя мечта. Как известно, отечественные зрители впервые увидели сериал 30 лет назад.

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«Очень счастлива находиться здесь, побывать в России было моей давней мечтой. Сериал был популярен во всем мире, но больше всего я слышала о своей популярности в России», — призналась Луселия во время пресс-конференции в ТАСС.

Актриса добавила, что много лет назад она могла побывать в стране в составе делегации президента Бразилии, но тогда у нее был маленький ребенок, которого она не могла оставить.

«Рада, что приехала сюда именно сейчас, перед Новым годом, украшение улиц меня просто поразило, — сказала Сантус. — В Бразилии сейчас 50 градусов, Дед Мороз туда просто не доедет. Очень красивый город, все сверкает, снег, огоньки, я в полном восторге».

В 1996 году Сантус сняла документальный фильм о Китае «Точка изменений: Китай сегодня». Во время пресс-конференции ее спросили, не планирует ли она выпустить картину и о России.

Фоторепортаж: Рабыня Изаура впервые приехала в Москву __is_photorep_included12106777: 1

«Чтобы воплотить в жизнь эту идею, нужно больше погрузиться в культуру России», — ответила актриса, добавив, что также у нее «пока нет планов сниматься в стране». При этом Сантус не исключила, что визит в Москву может внести изменения в ее планы.

Девятнадцатилетняя Сантус, не имевшая ранее опыта работы на телевидении, в 1976 году была приглашена на главную роль в телесериале «Рабыня Изаура».

Потрясающий успех теленовеллы принес актрисе огромную популярность и целый ряд приглашений в другие крупные проекты, включая сериалы «Сеньорита», «Кармен», «Война полов», «Живая вода», и другие. Однако далеко не все актеры этой мыльной оперы смогли повторить успех в других проектах: для большинства из них «Рабыня Изаура» так и осталась единственной значимой работой в жизни.

Безо всяких преувеличений, для отечественного зрителя этот сериал стал культовым. Вся страна с замиранием сердца следила за хитросплетениями сюжета, любила и ненавидела его героев. Положительным персонажам россияне сочувствовали, как своим родным, тогда как отрицательных презирали всей душой, будто те чем-то насолили им в реальной жизни.

Советская премьера сериала на центральном телевидении состоялась только 16 октября 1988 года. Оригинальная версия мыльной оперы включала в себя 100 25-минутных серий, для международного показа историю сократили до 30 получасовых эпизодов. В СССР же «Изаура» была перемонтирована в более привычный зрителю часовой формат из 15 выпусков.

После показа пяти пилотных серий советские телеруководители (учитывая жгучий интерес публики к продолжению теленовеллы) устроили зрителю настоящую пытку — следующий эпизод был показан на отечественных экранах лишь в конце февраля 1989-го. В дальнейшем подобных пауз больше возникало, и все увидели счастливый финал истории уже в марте.

Стоит отметить, что «Рабыня Изаура» это в первую очередь книга Бернардо Гимарайнша, увидевшая свет еще в 1875 году. Писатель в своем романе не делал такой упор на любовные хитросплетения и интриги. Главной в произведении была проблема рабства в Бразилии, которое на момент выхода романа еще не было отменено. Тогда как в экранизации, съемки которой начались спустя целый век после появления первоисточника, от данной темы, на тот момент потерявшей актуальность, решили несколько отдалиться.

Главная героиня сериала — рабыня-квартеронка (так называли людей, у которых среди предков во втором поколении был представителем негроидной расы — «Газета.Ru») Изаура.

По ходу развития сюжета на долю девушки, живущей в семье командора Алмейды, выпадает множество тяжелых испытаний на пути к свободе и счастью с любимым человеком. Конечно, все заканчивается хэппи-эндом — Изаура выходит замуж за благородного Альваро, а главный злодей сводит счеты с жизнью.