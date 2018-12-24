Скандал на «Голосе»: в Киеве разводят Ани Лорак

Сегодня, 24 декабря начался бракоразводный процесс певицы и наставника проекта «Голос» Ани Лорак и турецкого бизнесмена Мурата Налчаджиоглу. Рассмотрение иска певицы происходит в Шевченковском районном суде Киева.

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По словам корреспондента ТСН, в зале заседания присутствовали только адвокаты, представляющие интересы известной пары. Допуск посторонних лиц, в том числе прессы, был ограничен.

Относительно дела адвокаты Лорак и Налчаджиоглу никаких комментариев не предоставили, сославшись на запрет клиентов.

По некоторым источникам, причиной развода стала измена — турецкий бизнесмен был замечен в компании молодой брюнетки в одном из киевских баров.

В августе этого года в сеть попало видео, на котором бизнесмен обнимает девушку за талию, прижимает к себе и что-то шепчет ей. Позже выяснилось, что этой девушкой оказалась известная в Киеве Instagram-модель Яна Беляева.

Сама певица никаких комментариев на тему своей личной жизни не давала. Однако спустя несколько недель после того, как разразился скандал, она выставила в инстаграме фото без обручального кольца.

Другой наставник «Голоса», лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров тоже недавно пережил развод, о чем стало известно в июне это года. Правда, с тех пор Шнуров снова успел жениться и вообще не устает радовать поклонников и журналистов ежедневными злободневными стихотворениями и другими инфоповодами.

Так, недавно он попытался саботировать съемки очередного выпуска телевизионного шоу «Голос».

После того как его подопечные Дария Гроссман и Рита Крон исполнили известную композицию Владимира Преснякова «Стюардесса по имени Жанна», Шнуров неожиданно сообщил, что не станет делать выбор.

«Я оставляю обеих, такие мои правила. Мне не нравится ситуация выбора. Я — человек, постоянно уходящий от ответственности», — цитирует слова музыканта «Комсомольская правда».

Постоянный ведущий телепроекта Дмитрий Нагиев сначала делал мягкие попытки образумить бунтующего наставника.

«Миленький, не топи ты весь проект! Назови одно имя, а?» — говорил он.

Позже, когда Шнуров под натиском коллег решил самоустраниться, ошеломленный происходящим Нагиев не стал скрывать своих эмоций и бросил музыканту: «Ну ты и шкура!».

В середине ноября музыкант Юрий Лоза подверг критике проект «Голос», озвучив мнение, что он не нацелен на поиск новых талантов. Он также сказал, что среди членов жюри сидят «слабенькие вокалисты и артисты», отметив, что рэпер Баста, считающийся одним из «сенсеев» проекта, на его взгляд, петь не умеет.

«Чему может научить хорошего певца рэпер Баста? Который петь не умеет. А популярен он только потому, что его показывают по Первому каналу в прайм-тайм. Возьмите любой проект и покажите его в прайм-тайм — будет не меньшая популярность, а большая», — заявил известный эксперт Лоза.

По его мнению, в российском проекте «Голос» «все прописано от начала и до конца».

«Вся наша медиасистема заточена на покупку устаревшего иностранного вторсырья. Когда какой-то проект на Западе набивает оскомину, его продают дешево, а наши его покупают дорого по первоначальным ценам. На этом они и живут, зарабатывают, — продолжил он. — В этом проекте все прописано от начала до конца: расстановка, как реагируют судьи, что нужно брать, чего не брать, там ни о каких талантах разговора нет. Нужны характеры, нужны типажи, свара в рамках, чтобы об этом говорили».

Музыкант предполагает, что наставники «Голоса» намеренно отсеивают сильных конкурсантов, опасаясь возможной конкуренции в шоу-бизнесе в будущем.

«Хороших, сильных артистов, с которыми трудно потом будет бороться, чтобы народ не возмущался, обычно отсеивают на слепых прослушиваниях. Смотрят материал, и всех сильных стараются убрать. Еще вдруг победят, а потом будут толкаться на эстраде и мешать петь членам жюри», — приводит слова музыканта портал «Царьград».