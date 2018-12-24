«Красивая блондинка»: Джеймс Бонд станет трансгендером

Британский актер Доминик Уэст, наиболее известный по роли детектива Джима Макналти в сериале «Прослушка», предложил сделать следующего Джеймса Бонда трансгендером. Об этом он рассказал в интервью Sunday Times.

Реклама

По мнению 49-летнего артиста, роль «агента 007» в новой части франшизы должна исполнить женщина-трансгендер Ханна Граф. На данный момент она является самым высокопоставленным офицером королевской армии Британии.

«Ханна два раза была в Афганистане. Она — красивая блондинка, которая могла бы стать Бондом. Это блестящая идея», — заявил Уэст.

Свое предложение актер объяснил тем, что в армии «много транссексуалов», поэтому решение может оказаться актуальным. Уэст рассказал, что познакомился с Граф во время съемок картины «Колетт», в которой принял участие ее муж, актер Джек Граф.

Сама Ханна в интервью Daily Mail рассказала, что очень «польщена» предложением Уэста, однако отметила, что в ближайшее время не намерена менять место службы.

«Я не думаю, что стану актрисой в ближайшее время, но это не отменяет того, что следующий Бонд может быть трансгендером», — рассказала девушка. — Мы уже видели слишком много мужчин в роли героев, в то время как женщины играют второстепенных персонажей».

Кроме того, Ханна добавила, что если бы роль отдали любой другой женщине, это могло бы вдохновить молодых девушек по всему миру.

Ханна Граф начала свою карьеру в армии, будучи еще мужчиной, однако шесть лет назад во время поездки по Афганистану, решила начать терапию по смене пола. Несмотря на всю неоднозначность операции, девушка встретила поддержку со стороны своих коллег.

«Мы занимаемся по-настоящему трудной работой, и мы хотим полностью доверять человеку, рядом с которым находимся в опасной ситуации. Вот поэтому тебе все равно кто рядом с тобой — трансгендер, гей, черный, мусульманин — какая разница, если все сфокусированы на одной и той же работе, — цитирует Ханну Sky News.

Ранее продюсер «бондианы» Барбара Брокколи в интервью The Guardian заявила, что Бонд останется мужчиной. По ее словам, некоторые черты «агента 007» должны оставаться неизменными, чтобы зрители могли соотнести новые фильмы с более ранними.

«Бонд — мужчина. Это мужской характер. Он был написан как мужчина и, я полагаю, он и останется мужчиной, — подчеркнула Брокколи. — И это хорошо. Мы не обязаны обращать мужские характеры в женские».

Разговоры о том, кто станет следующим Бондом возникли после того, как нынешний исполнитель роли шпиона Дэниел Крейг заявил, что новый фильм, который должен выйти в 2020 году, станет для него последним.

Ранее стало известно, что американский режиссер, продюсер и сценарист Кэри Фукунага, известный по работе над сериалом «Настоящий детектив», назначен постановщиком 25-й части «бондианы». Об этом сообщили продюсеры франшизы Майкл Дж. Уинсон и Барбара Брокколи.

«Мы очень рады поработать с Кэри. Благодаря его разносторонности и новаторству он — прекрасный выбор для следующего приключения Джеймса Бонда», — говорилось в сообщении в твиттере.

Также была объявлена новая дата выхода ленты в прокат — она должна будет появиться на больших экранах в День святого Валентина, 14 февраля 2020 года. До этого картину собирались выпустить 25 октября 2019-го.

В августе стало известно, что кинематографист Дэнни Бойл, известный по таким лентам, как «На игле», «Миллионер из трущоб», «28 дней спустя», сложил с себя режиссерские полномочия из-за «творческих разногласий» с актером Дэниелом Крейгом, который играет Бонда с 2006 года.

Как сообщали западные издания, исполнитель главной роли и продюсер Барбара Брокколи решили убить Джеймса Бонда в новом фильме. Предполагается, что идея могла не понравиться режиссеру Дэнни Бойлу, поэтому он принял решение покинуть свой пост.

В начале декабря СМИ писали о том, что претендентом на роль злодея в новом фильме о приключениях Джеймса Бонда может стать египетско-американский актер Рами Малек, известный по роли в «Богемской рапсодии».

На роль самого Бонда претендуют Том Хиддлстон, Ричард Мэдден, Том Харди и Идрис Эльба, признанный в этом году самым сексуальным мужчиной в мире.