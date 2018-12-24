«С рэпом не получается»: Кадыров о своих музыкальных талантах

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров похвастался своими музыкальными способностями в эфире программы «Важная персона» на телеканале «Москва 24».

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Политик рассказал, что с детства увлекается пением: «…люблю петь с детства, даже помню, как «Три танкиста» и «В лесу родилась елочка» пел». Кроме того, он добавил, что является большим поклонником чеченских национальных героико-эпическим песен и даже знает их наизусть.

Однако, по словам Кадырова, у него не получается одинаково хорошо исполнять все музыкальные стили, а трудности больше всего вызывает рэп.

«Я очень хорошо пою, правда с рэпом у меня не получается», – признался глава региона.

Кроме того, лидер Чечни рассказал, что планирует завершить свою политическую карьеру на текущем посту. По его словам, на руководящую роль в государстве он не претендует — «не такого уровня человек».

В начале декабря Кадыров пригласил российских рэперов выступить в столице республики. Свое предложение политик сделал на фоне массовой отмены концертов музыкантов, включая Элджея, Хаски, IC3PEAK, группы «Френдзона» и других.

Кадыров отметил, что в регионе для музыкантов имеются все условия. «Если у них есть желание, пусть приезжают. У нас хорошие площадки», — цитирует Рамзана РИА «Новости».

Тогда наиболее широкий резонанс в СМИ вызвала ситуация вокруг рэпера Дмитрия Кузнецова, выступающего под псевдонимом Хаски. 21 ноября концерт исполнителя в Краснодаре был отменен. По словам менеджера артиста Андрея Орехова, причиной стало давление прокуратуры.

После срыва концерта Хаски вышел на улицу к поклонникам и исполнил для них свою песню с крыши автомобиля. Рэпер был арестован по статье о мелком хулиганстве, однако 26 ноября приговор был отменен.

Тем же вечером в Москве прошел концерт «Я буду петь свою музыку» в поддержку рэпера. Его главными действующими лицами стали Оксимирон, Баста и Нойз MC.

В начале сентября лейбл Black Star, основателем которого является Тимати, отменил в Дагестане концерты двух своих музыкантов — MC Doni и Егора Крида из-за угроз.

«Мы не хотим рисковать безопасностью людей, желающих попасть на концерты», — говорилось в заявлении лейбла.

Тогда на отмену выступления Крида отреагировал боец смешанных единоборств Хабиб Нурмагомедов. «Невелика потеря», — написал в своем инстаграме действующий чемпион UFC.

Сам Егор Крид объяснил причину отмены концерта угрозами в социальных сетях. Незадолго до выступления в инстаграме артиста стали появляться комментарии с обещанием «навредить здоровью». По мнению многочисленных комментаторов, песни исполнителя идут вразрез с канонами ислама и развращают дагестанскую молодежь. Вскоре Крид заявил о намерении удалить страницу в инстаграм, пожаловавшись на «толпу идиотов».

В ответ на заявление Нурмагомедова основатель лейбла Тимати записал видеообращение, в котором предложил борцу созвониться, чтобы урегулировать конфликт.

«Мы же не призываем своих фанатов не ходить на твои бои», — ответил рэпер. Хабиб, в свою очередь, заявил, что имеет право говорить все, что он думает, и «никакие черти» не будут указывать ему, что делать.

В ответном обращении Тимати упрекнул бойца в том, что он хоть и проповедует «глубоко нравственную мораль, сам дерется дерется в трусах на ринге за деньги.

Тогда глава Чечни Рамзан Кадыров решил вмешаться в ситуацию и записал короткий ролик, в котором обратился к жителям соседней республики. Политик призвал жителей Дагестана «не заниматься ерундой и не обижать друг друга».

«Хабиб вес сгоняет, он нервничает, поэтому его можно понять. А вы чем занимаетесь? Ерундой занимаетесь! Мы будем у себя наводить порядок — ни террористы не будут приезжать, ни гастролеры не будут — никто. Лучше, чтобы к нам приезжали гости, мы должны развивать Кавказ, туризм должны развивать. Поэтому давайте жить дружно, мои любимые дагестанцы», — сказал Кадыров.