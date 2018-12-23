Власть комиксов в США: «Аквамен» не оставил другим шансов

В эти выходные в американском бокс-офисе произошли серьезные изменения по сравнению с прошлой неделе благодаря сразу трем крупным премьерам, которые и заняли своеобразный пьедестал почета.

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Лидером американского проката прогнозируемо стал кинокомикс от DC «Аквамен», заработавший $67,4 млн. Однако, несмотря на уверенную победу, картина не полностью оправдала ожидания Warner Bros., которые рассчитывали на сбор более $70 млн. Любопытно, что с каждым днем касса «Аквамена» постепенно падала, хотя обычно наименее прибыльным в США выходным днем становится суббота. Тем не менее, результат очередной серии киновселенной DC можно с уверенностью признать положительным на родине. С учетом предпоказов итоговая касса ленты достигла отметки в $72 млн, и вряд ли что-то сможет фильму помешать преодолеть в будущем планку в $200 млн. В международном же прокате, где «Аквамен» массово вышел на неделю раньше, чем в США, картина и вовсе собрала $410 млн и довела общий заработок до впечатляющих $482,8 млн.

Борьба за второе место в домашнем прокате была весьма напряженной, и выиграл ее фильм DIsney «Мэри Поппинс возвращается», собрав в минувший уикенд $22,2 млн. С учетом предварительных показов, начавшихся еще в среду, лента заработала $31 млн, что в точности соответствует прогнозам аналитиков. С учетом мировой кассы новые приключения всемирно известной няни освоили $51 млн.

Тройку сильнейших в прошедшие выходные замкнул спин-офф некогда могучей франшизы «Трансформеры» под названием «Бамблби», который рассказывает о приключениях самого популярного желтого автобота. Картина неожиданно получила невероятно высокие отзывы в американской прессе, и многие стали поговаривать, что серия, вырванная у Майкла Бэя, будет спасена. Тем не менее лента смогла принести Paramount лишь $21 млн, а с учетом остального мира — $52 млн. Создатели, к слову, не скрывают производственный бюджет, который составил $135 млн. Таким образом, окупить затраты на производство и рекламу ленте будет не так уж и легко.

Сразу на четвертую позицию американского бокс-офиса опустился лидер прошлой недели мультфильм «Человек-паук: Через вселенные», чьи сборы упали на неприятные 52,8% и составили $16,7 млн. В любом случае тягаться с тремя такими монстрами картине было непросто, и восьмизначное число в графе «касса» можно считать большим успехом. Мультфильм заработал на домашнем кинорынке $64,8 млн и ровно столько же — на международном, что в сумме дает $129,6 млн при 90-миллионном бюджете. Можно смело предположить, что через неделю лента отобьет затраты на рекламу и производство.

Пятерку самых кассовых фильмов минувших выходных замкнул криминальный триллер Клинта Иствуда «Наркокурьер», который, как и «Человек-паук», пропустил вперед только три громкие премьеры. Картина получила в эти выходные дополнительные 68 копий и потеряла в сборах 43,2%, что выглядит весьма достойно. Общий сбор «Наркокурьера» составляет на сегодняшний день $35,6 млн при 50-миллионном бюджете, но фильм пока еще не вышел в международный прокат.

Лишь на седьмой неделе потерял свое место топ-5 суперветеран американского бокс-офиса «Гринч», который, несмотря на столь долгое пребывание на широких экранах, смог собрать в эти выходные «неприличные» для конкурентов $8,2 млн. Мультфильм потерял всего 30,4% сборов при том, что лишился аж 900 копий. Суммарная домашняя касса «Гринча» составила уже $253 млн, а с учетом международного проката — $422,5 млн. Можно сказать, что в конце года «Гринч» спас Universal от провала «Хроник хищных городов» и покрыл своими сборами колоссальные убытки студии.

На седьмой строчке американского бокс-офиса расположилась еще одна премьера — комедия «Начни сначала» с Дженнифер Лопес и Ванессой Хадженс в главных ролях. Легкая картина Питера Сигала со скромным 16-миллионным бюджетом заработала в премьерные выходные $6,5 млн, а с учетом остального мира — $11,1 млн. В целом, на фильм было затрачено немного, но и заработает он небольшие деньги.

На следующей неделе в американский прокат выйдут две любопытные премьеры — комедия «Холмс и Ватсон» и охотник на «Оскара» политическая драма «Власть». Однако ни один из фильмов не получит даже 3 тыс. копий, так что какой-либо опасности для «Аквамена» они представлять не будут.