«Сумасшедшие»: Лоза резко осадил лидера «Бумбокса»

Композитор и музыкант Юрий Лоза прокомментировал высказывания лидера украинской хип-хоп группы «Бумбокс» Андрея Хлывнюка о России. Исполнитель заявил, что страна превратилась в «черную дыру».

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В ответ Лоза назвал Хлывнюка неадекватным человеком.

«Когда человек адекватный, он пытается оправдать свои действия, — приводит слова Лозы РИА «Новости». — Чем отличаются сумасшедшие? Во-первых, их действия ничем не мотивированы, они могут начать смеяться или делать что-то вне зависимости от того, что происходит вокруг.

Во-вторых, они никогда не могут объяснить, зачем это делают. Вторая часть относится к группе «Бумбокс», потому что назвать Россию черной дырой и не объяснить, почему — это деяние как будто неадекватного человека. Хорошо бы им задать вопрос, чем они это объясняют».

Ранее лидер группы «Бумбокс» в интервью одного из ютьюб-каналов заявил по отношению России, что «инопланетяне просто высосали эту часть земного шара и она сейчас как черная дыра».

Хлывнюк подчеркнул, что не появлялся в нашей стране уже более четырех лет, с 2014 года.

«Я очень скучаю, мне очень жаль. Очень соскучился и по родным, и по друзьям, но пока только они ко мне приезжают», — посетовал украинский рэпер.

В свою очередь, Лоза иронично высказался о четырехлетнем отсутствии «Бумбокса» в России, сказав, что все эти годы «не ест и не спит». Перейдя на серьезный тон, автор народного хита «Плот» выразил уверенность, что, если опросить на оживленной улице Москвы сотню человек об их отношении к неприезду группы «Бумбокс», то буквально все спросят: «А кто это?»

В сентябре 2018-го у Лозы возникли проблемы в соцсетях из-за так называемого «украинского вопроса». Ему на месяц заблокировали учетную запись в фейсбуке за употребление слова «москаль», посчитав это разжиганием ненависти по национальному признаку.

Сам Лоза выразил несогласие и недоумение подобным решением, так как употребил это слово в отношении себя.

«Мне на месяц заблокировали страницу в фейсбуке за слово «москаль», которое я употребил в отношении себя, написал: «Нам — москалям», — поведал артист агентству РИА «Новости».

Летом этого года коллектив «Бумбокс» выступил с концертом в Херсонской области Украины рядом с границей с Крымом. Тогда президент страны Петр Порошенко выразил особую благодарность коллективу за то, что музыканты «поддержали украинских пленников Кремля». Об этом глава государства написал в своем твиттере.

Группа «Бумбокс» — не единственный представитель украинского шоу-бизнеса, который по разным соображениям отказался приезжать с концертами в Россию.

В ноябре народная артистка СССР София Ротару, которая после распада Союза стала гражданкой Украины, отказалась выступать в России в связи с введением на Украине военного положения.

Она объяснила свое решение тем, что не хочет «накалять ситуацию и провоцировать радикально настроенных соотечественников». В этом году она не выступит не только на традиционных телевизионных новогодних мероприятиях, но и на корпоративах.

Юрий Лоза прокомментировал ситуацию, объяснив возможные причины решения Ротару. Композитор не исключил, что певица может опасаться резкой реакции у себя на родине.

«Если ей перекроют въезд на Украину, а у нее там серьезные какие-то интересы, связанные с родней — близкие родственники, к которым она не может попасть», — сказал Лоза.

Ротару поддержали и другие видные российские деятели шоу-бизнеса. Так, продюсер Иосиф Пригожин потребовал не осуждать певицу и понять ее непростую ситуацию.

«Ни слова осуждения в адрес Софии Михайловны! — приводит слова мужа Валерии НСН. — Во-первых, она уже женщина солидного возраста, несмотря на то, что выглядит фантастически. Во-вторых, она, как и многие люди, стала заложницей грязной политической войны и банды Порошенко, у которой абсолютно отсутствует понятие дипломатии и которая действует топорным образом».

Президент Украины Порошенко ввел 26 ноября военное положение в стране сроком на месяц. Он поручил массово ограничить въезд на территорию Украины российским мужчинам от 16 до 60 лет. Пропуск возможен только в случае возникновения ситуаций «гуманитарного характера».

В своем твиттере он пояснил, что на этот шаг Киев пошел в связи с угрозой «формирования частных армий РФ на территории Украины», для того чтобы не позволить Москве проводить операции на территории Украины, как она «планировала еще в 2014 году».