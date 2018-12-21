Простят грехи: Маколея Калкина позовут в сиквел «Один дома»

Студии Fox и Disney намерены возродить культовую семейную комедию «Один дома», сообщает SplashReport со ссылкой на свой источник. Также известно, что этот проект «в огромном приоритете» для компаний.

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Над сценарием картины про умеющих постоять за себя детей работают Майки Дэй и Стритер Сейдел (музыкально-юмористическая передача «Субботним вечером в прямом эфире»), тогда как режиссера еще предстоит найти.

Стоит отметить, что согласно источнику, зрителя ждет не ремейк, а прямое продолжение франшизы с новыми героями. Как это недавно произошло с фильмом «Джуманджи».

Одна из ролей в картине достанется известному комику Уиллу Ферреллу. Также известно, что ведутся переговоры с комедианткой Мелиссой Маккарти («Девичник в Вегасе», «Охотники за привидениями»). Продюсеры проекта дали понять, что не исключено появление Маколея Калкина. Дата начала съемок и премьеры картины пока неизвестны.

Оригинальный фильм «Один дома» режиссера Криса Коламбуса и сценариста Джона Хьюза вышел в 1990-м, при бюджете в $18 млн он собрал почти 477-миллионную кассу, став самой прибыльной комедией за всю историю кинематографа США — этот рекорд во всем мире сохранялся до 2011 года, когда вышел «Мальчишник 2: Из Вегаса в Бангкок».

В 1992 году вышел коммерчески успешный сиквел «Один дома 2: Потерянный в Нью-Йорке», в 1997-м — триквел, уже без Калкина, но со Скарлетт Йоханссон. При бюджете в два раза выше, чем у первой части, сборы от проката картины составили всего $79 млн. Четвертая и пятая части вышли в 2002-м и 2012-м.

В декабре 2015 года Калкин примерил роль взрослого Кевина Маккаллистера, снявшись в первом эпизоде веб-сериала музыканта и сценариста Джека Дишела.

По сюжету, взволнованный Кевин рассказывает о своем опыте ребенка, которого родители забыли дома перед Рождеством. В ответ актер Дэниел Стерн (грабитель Марвин из оригинальной ленты) появился в коротком ролике на сайте Reddit, умоляя своего напарника Гарри (Джо Пеши) вернуться и помочь ему противостоять коварному мальчишке.

Стоит отметить, что буквально перед тем, как появилась информация о намерениях возродить легендарный фильм «Один дома», в сети появился рекламный ролик, в котором 38-летний Калкин вновь остается один дома на рождественские каникулы. По сюжету, повзрослевшему Кевину Маккаллистеру теперь не нужно прилагать никаких усилий для решения проблем, голосовой ассистент помогает ему во всем: оповещает о курьере с пиццей, платит ему и запускает операцию «Кевин», создавая иллюзию нахождения в доме шумной компании для отпугивания «мокрых бандитов».

В настоящее время видеозапись, опубликованная в среду, 19 декабря, достигла отметки более 14 млн просмотров и набрала 312 тыс. лайков.

Прославившемуся после премьеры рождественской комедии «Один дома» юному Калкину прочили блестящую карьеру в киноиндустрии. Он был номинирован на «Золотой глобус» за роль Кевина Маккаллистера, получил звание «Ребенок года», а его гонорар составил $100 тыс.

Однако дальнейшие съемки в фильмах не принесли ему ожидаемого успеха. В 1995 году он был номинирован на антипремию «Золотая малина» в категории «Худшая мужская роль» за фильмы «Как справиться с отцом», «Повелитель страниц» и «Богатенький Ричи».

Долгое время в прессе ходили слухи о наркотической зависимости Калкина. По некоторым данным, это привело к болезненному расставанию Маколея с актрисой Милой Кунис. Сам актер категорически отрицал слухи о своей зависимости.

«Политика, религия и наркотики мне чужды». Я не тратил по 6 тыс. долларов на героин, как пишут многие. Они лишь пытаются нажиться на сплетнях», — заявил он в интервью изданию The Guardian в 2016 году.

Последней актерской работой Калкина была роль в фильме «Аладдин Адама Грина», вышедшего в 2016 году. С тех пор он не снимался в кино.