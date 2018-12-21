«Что этот Джексон себе позволяет?» У врага Трампа юбилей

Сэмюэл Лерой Джексон родился 21 декабря 1948 года в Вашингтоне, но большую часть детства провел в городе Чаттануга, штат Теннесси, где воспитывался бабушкой и дедушкой, — мама будущей голливудской знаменитости вскоре после появления сына на свет попала в психиатрическую больницу, а его отец, с которым Джексон виделся всего пару раз в жизни, умер от алкоголизма. Школьные годы Сэмюэла прошли в сегрегационных образовательных учреждениях, по ходу обучения в которых юноша много времени уделял музыке, играя в ученическом хоре.

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Первые шаги в своей актерской карьере американец начал делать лишь уже после поступления в колледж, когда ему удалось справиться с заиканием, преследовавшим молодого человека с раннего детства.

Будучи юношей, Джексон частенько сталкивался с вопиющими случаями расовой нетерпимости и крайне болезненно воспринял убийство Мартина Лютера Кинга, случившееся в 1968 году. Узнав о гибели проповедника, молодой человек отправился в Мемфис, чтобы принять участие в марше протеста, чем навлек на себя гнев правоохранителей, заработав судимость.

Фоторепортаж: Юбилей Сэмюэла Джексона __is_photorep_included12102829: 1

Первую роль в карьере Сэмюэл исполнил еще в начале 70-х (это был сериал «Великие представления»), однако из-за проблем с алкоголем и наркотиками, а также многочисленных неудач на кастингах Джексон долгое время не мог найти себя в актерской среде: прорыв случился лишь в конце 80-х, когда актер снялся в фильмах «Школьные годы чудесные», «Поездка в Америку», «Море любви» и знаменитой ленте Мартина Скорсезе «Славные парни». Немногим позднее он также появился в «Тропической лихорадке» (критики были в восторге от игры артиста) и легендарном «Парке Юрского периода» Стивена Спилберга.

Звездный час Джексона наступил в 1994-м и совпал с выходом на экраны «Криминального чтива» Квентина Тарантино — в культовой картине Сэмюэл перевоплотился в харизматичного Джулса Уиннфилда, восхитив своей актерской работой большую часть экспертов и простых зрителей. За роль в криминальной комедии артист был номинирован на «Золотой глобус» и «Оскар», а также удостоился премии Британской киноакадемии.

Добившись всемирной известности, Джексон еще до наступления XXI века сумел развить успех рядом успешных ролей в больших проектах, включая картины «Время убивать», «Крепкий орешек 3: Возмездие», «187», «Джеки Браун» (приз Берлинского кинофестиваля), «Переговорщик», «Глубокое синее море» и «Звездныt войны: Скрытая угроза». В 2000 году актер удостоился личной звезды Голливудской «Аллеи славы».

Сравнительно удачным для Джексона получилось и начало нулевых («Неуязвимый», сиквел «Звездных войн»), однако по-настоящему удивительным оказался триумф артиста, начавшийся еще в конце десятилетия и не завершившийся до сих пор.

Так, в ходе последних десяти лет на экраны едва ли не ежегодно выходят по нескольку громких премьер с участием Джексона. Актер, в частности, сыграл Ника Фьюри в серии супергеройских боевиков Marvel Studios, появился в блестящей второстепенной роли в вестерне Тарантино «Джанго освобожденный», а также сыграл в «Олдбое» Спайка Ли, «Кингсмане», «Омерзительной восьмерке», «Доме странных детей Мисс Перегрин» и «Телохранителе киллера».

Как и многие другие голливудские артисты, Джексон активно выступал против участия Дональда Трампа в президентской гонке, заявив, что в случае победы одиозного бизнесмена на выборах уедет из США. Свое обещание актер по каким-то причинам не сдержал — не отказался он, впрочем, и от постоянной критики главы государства.

Актер нередко ругает политику Трампа в своем твиттере, обзывая президента, к примеру, «геморроем» и другими — не более приятными — выражениями (чаще всего — нецензурными). Недавно Джексон также возмутился засильем чернокожих британцев в Голливуде, подчеркнув, что роли в фильмах про расовую нетерпимость в США необходимо отдавать американцам, испытавшим проявления расизма в прошлом.