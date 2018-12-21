Скурвился и спился: «Пираты» избавились от Джонни Деппа

Президент по кинопроизводству компании Disney Шон Бейли в интервью изданию The Hollywood Reporter подтвердил слухи о том, что в ребуте «Пиратов Карибского моря» не будет Джонни Деппа. По его словам, благодаря перезагрузке франшиза получит «новую энергию и жизненную силу», необходимые пиратской саге.

«Мы хотим привнести во франшизу новую энергию и жизненную силу. Я искренне люблю предыдущие фильмы серии, однако сценарий, написанный к новой картине авторами «Дэдпула» Реттом Ризом и Полом Верником оказался настолько впечатляющим, что студия решила дать ему шанс, устроив всей саге «взбучку», — заявил Бейли.

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В ходе интервью руководитель Disney также рассказал о ремейке анимационного «Короля Льва», премьера которого запланирована на лето будущего года. Согласно Бейли, картина Джона Фавро не будет полностью копировать оригинальный мультик.

«Король Лев» — это почитаемый и любимый аудиторией мультфильм, так что относиться к его главным эпизодам необходимо с большим трепетом. При этом будут в готовящемся фильме и какие-то новые вещи. И, естественно, новой можно назвать саму форму кинопроизводства», — подчеркнул он.

Высказался Бейли и по поводу стримингового сервиса Disney, запуск которого запланирован на вторую половину 2019 года.

«С открытием сервиса у нас появится возможность создавать гораздо больше проектов. Бывали случаи, когда мы выпускали замечательные фильмы, создатели которых проделывали отличную работу, однако они не приносили ожидаемой прибыли, что нас, очевидно, очень расстраивало. На наш взгляд, с запуском стриминговой платформы положение дел изменится», — заключил представитель Disney.

Слухи о том, что в новых «Пиратах Карибского моря» не будет Джонни Деппа, чей Джек Воробей на протяжении долгих лет был главной звездой франшизы (и одним из самых знаменитых персонажей Disney в целом), появились еще в ходе минувшей осени. Тогда же СМИ сообщили, что для работы над ребутом саги будет нанята абсолютно новая команда: из «старой гвардии» в перезагрузку «Пиратов» был якобы приглашен лишь продюсер Джерри Брукхаймер.

Решение о перезапуске франшизы произошло на фоне падения некогда баснословных сборов пиратской серии. Так, к примеру, последняя лента цикла, производственный бюджет которой составил $230 млн, собрала на внутреннем рынке лишь $172,5 млн. Справедливости ради, на международной арене лента выступила куда лучше — $622 млн. Кроме того, картина не впечатлила экспертов — некоторые из критиков назвали фильм худшим в истории саги. «Мертвецы не рассказывают сказки» также был трижды номинирован на «Золотую малину» — в категориях «Худшая мужская роль» (Депп), «Худшая мужская роль второго плана» (Хавьер Бардем) и «Худший экранный ансамбль».

Для сравнения — первая часть «Пиратов», имея «всего» $140 млн производственного бюджета, только в США заработала $305 млн, а также получила пять номинаций на «Оскар».

Что касается самого Деппа, то актер, отпраздновавший в прошедшем июне свое 55-летие, в последнее время вынужден справляться с жизненными неурядицами: связаны они в основном с ухудшившимся финансовым состоянием артиста и его громким разводом со звездой «Аквамена» Эмбер Херд.

Голливудские знаменитости поженились в начале 2015 года, но уже вскоре их брак развалился. На развод подала сама Херд, обвинив супруга в домашнем насилии. По словам 32-летней Эмбер, в ходе одной из ссор Депп бросил в нее смартфон, оставив на лице девушки синяк. Актриса подчеркнула, что к скандалу привело опоздание Джонни на празднование ее юбилея: исполнитель роли Джека Воробья якобы явился в ресторан с многочасовой задержкой, будучи в состоянии алкогольного и наркотического опьянения.

Сам Депп долгое время никак не комментировал обвинения Херд, но в итоге все-таки поделился своей версией событий. Артист заверил, что в тот день пьяной была как раз таки его жена, позволившая себе рукоприкладство.

В результате расторжения брака в начале 2017 года Депп выплатил бывшей супруге $5,5 млн.