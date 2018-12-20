«Немного смущались»: как Мария Шарапова спела в клипе

31-летняя российская теннисистка Мария Шарапова снялась в клипе на песню «Wannabe» легендарных Spice Girls. Вместе со спортсменкой в этом ролике подпевают и пляшут другие женщины — героини журнала Vogue. Среди них — польская модель Магдалена Фраковяк и американская бизнесвумен Оливия Палермо.

«Да, на съемках этого видео мы немного смущались. Но вот оно. Немножко Spice Girls вам в начале дня», — написала экс первая ракетка мира в своем твиттере.

На днях одна из самых высокооплачиваемых спортсменок мира выложила в инстаграме фотографию украшенной шарами и гирляндами елку, подписав ее: «Мэрилин и Жан-Мишель в настоящее время имеют лучший вид в доме 24/7».

Одни подписчики восхитились зеленой красавицей, а другим дерево показалось «скромным».

«Очень современная и художественная работа», «Приезжай в Россию. У нас много красивых елок», «Очень похожа на русскую елку», «Прям в русском стиле получилось», «Скромненько как-то, но интерьер отличный», — писали ей поклонники.

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Однако самые осведомленные из них больше заинтересовались мужчиной на фотографии в рамке, попавшей в кадр, узнав в нем британского бизнесмена Алекса Гилкса. Уже давно ходят слухи, что Шарапова с ним встречается. Этим летом ее заметили на яхте у берегов Италии в его компании. Тогда же сеть взбудоражили пикантные снимки пары. Позже они посетили одно из самых живописных мест Великобритании — у холмов Котсуолдс. По информации зарубежных изданий, избранник Марии является хорошим другом принцев Гарри и Уильяма. Также ранее он встречался с Пиппой Миддлтон — сестрой герцогини Кембриджской.

Ранее Шарапова рассказала журналистам о мечте своей юности. В интервью изданию «Советский спорт» российская спортсменка поведала, кем могла бы стать, если бы не делала спортивную карьеру.

«Если бы я не играла в теннис, то реализовала бы себя в архитектуре или дизайне», — заявила Мария.

Шарапова подчеркнула, что во времена школьной юности на занятия творчеством у нее совсем не было времени, однако архитектура всегда ее привлекала.

Недавно самый титулованный теннисист в истории России Евгений Кафельников в интервью ютьюб-каналу рассказал о причинах, по котрым он больше не общается с Марией Шараповой.

«Мы никак не общаемся, вообще никак, — рассказал бывшая первая ракетка мира. — Общались до этого. История дошла до банального. Мой отец очень хорошо общался с отцом Шараповой еще до того времени, когда она уехала из России. Для него было очень важно получить от нее бумагу с текстом о том, что он помогал, когда ей было 4-5 лет. Она банально отказала в этом.

Меня это просто взбесило. Я сам ей и ракетки давал, и в теннис с ней играл до того момента, когда она уехала. Мы нормально общались. Но после такого момента, который произошел буквально лет 5-6 назад, меня переклинило.

Это звездная болезнь или Америка меняет людей? Все в совокупности. Все уже давным-давно прекрасно понимают, что она не россиянка. У человека уже столько лет американский паспорт, она живет в Америке и мыслит по-американски».

В начале декабря солистка группы Spice Girls Мелани Браун больше известная как Мел Би попала в больницу с переломом двух ребер и сильным порезом руки. К таким последствиям, по информации зарубежных СМИ, привела бурная ночь в лондонском клубе.

Звезда рассказала прессе, что провела на операционном столе три часа, поблагодарив врачей, оказавших ей экстренную помощь. Она не стала рассказывать подробности того, что произошло в тот вечер.

Из-за этого печального происшествия была сорвана презентация ее новой книги «Brutally Honest» в Нью-Йорке. Певица попросила у поклонников прощения, отметив, что она обязательно встретится с ними, как только ей станет лучше. Позже она опубликовала фотографию со своими коллегами по группе, пришедшими проведать ее в клинике, среди них не хватало только Виктории Бекхэм, сообщает Daily Star.