«Ван Гоги»: сценарист «Ассы» снял новый фильм с Серебряковым

В сети появился трейлер фильма «Ван Гоги». Автором фильма стал сценарист культовой «Ассы» и продюсер «Страны глухих» Сергей Ливнев. Кинолента вошла в основной конкурс «Кинотавра-2018». В российских кинотеатрах картина появится 7 марта 2019 года.

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Сергей Ливнев, за 25-летний перерыв между режиссерскими проектами ставший одним из самых успешных российских продюсеров, начинал карьеру в кино со сценария до сих пор популярного и любимого многими отечественного хита – «Ассы». Тем характернее, что спустя четверть века он возвращается в режиссуру с фильмом, по которому очень заметно, насколько взрослым, зрелым человеком он снят.

Лента повествует о сложных взаимоотношениях 53-летнего сына и 79-летнего отца, которые долгое время не общались, но в связи с неизлечимой болезнью отца вынужденно сближаются.

В главной роли сыграл Алексей Серебряков. Его отца также играет заслуженный ветеран Даниэль Ольбрыхский — ведущий актер польского кино 70-х и звезда фильмов Анджея Вайды. Серебряков отметил, что Ольбрыхский стал для него «примером для подражания».

«Я не достигну такого уровня, он удивительный, он падает в роль, как в лужу, потом встает и играет», — сказал артист в среду на пресс-конференции в рамках 29-го Открытого российского кинофестиваля «Кинотавр» в Сочи.

«Он потрясающий артист, у него 13 картин с Анджеем Вайдой. Я испытывал трепет, когда мы познакомились. Но он еще и очень живой, поет песни Высоцкого, он активный и чрезвычайно жизнелюбивый», — рассказал Серебряков.

Актер добавил, что у них возникло своеобразное «соперничество» с Ольбрыхским, так как фильм представляет историю «двух львов, один из которых реализовался в жизни, а другой нет. Картина нежная, трогательная, она не в тренде — она не социальная, все достаточно просто».

В этом году Серебряков стал одним из главных ньюсмейкеров медийного пространства. Разговор актера с Юрием Дудем стал предметом крупного скандала. В беседе с журналистом Алексей нелестно высказался о россиянах и их менталитете.

«Я думаю, что если отъехать на 30, 50, 70 километров от Москвы, много элементов 90-х годов вы увидите. Так или иначе, до сих пор ни знания, ни сообразительность, ни предприимчивость, ни достоинство не являются прерогативой, национальной идеей. Национальной идеей являются сила, наглость и хамство», — заявил он тогда.

Слова Серебрякова взвали большой общественный резонанс. Его подвергли критике многие отечественные кинодеятели, депутаты госдумы и чиновники. Серебрякова упрекали в том, что, живя в Канаде, он продолжает трудиться в России.

В 2010 году Алексею Серебрякову было присвоено звание «Народный артист России», а в 2012-м актер вместе с семьей покинул Россию, переехав в Канаду.

Мотивом такого решения актер назвал рост агрессии и нетерпимости в России, «неблагополучная обстановка и наплевательское отношение к нормам правового государства со стороны властей».

«Человек должен жить там, где может реализовать все лучшее», — считает Алексей.

Также он сообщил, что в Канаде его дети смогут получить качественное образование и выучить английский язык.

«Мне нужно было дать им максимально большое количество конкурентных преимуществ. Где они будут жить, я не знаю. Может быть, Даня женится на бразильянке, а Степа женится на испанке. Я знаю, что они открыты, свободны и свободно говорят по-английски, и, наверное, выучат еще не один язык. Они доброжелательны, толерантны, терпимы, с уважением относятся к чужому человеческому достоинству. При этом они русские мальчишки», – рассказал артист.