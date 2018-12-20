«Именно она его убила»: от чего умер Евгений Осин

Певица и писательница Наталья Штурм, дружившая с певцом Евгением Осиным, скончавшимся 17 ноября этого года, неожиданно попала под подозрение в его убийстве.

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Несмотря на дружеские отношения, у Натальи и Евгения были серьезные разногласия на почве алкогольной зависимости Осина. Штурм утверждала, что он алкоголик и ему необходимо лечение, а Осин не соглашался и, напротив, заявлял будто бы подруга его чем-то травила.

Эти слова покойного певца припомнил политик и музыкальный продюсер Андрей Разин, известный по работе с популярной ранее группой «Ласковый май». В настоящее время Разин помогает дочери покойного Осина и даже заплатил за его место на кладбище.

Во время пресс-конференции НСН Разин заявил, что обратится правоохранительные органы с просьбой о проведении дополнительных экспертиз по факту смерти певца, после чего собирается требовать возбуждения уголовного дела в отношении Штурм по статье «убийство».

«Именно она его убила. Женя до последнего говорил, что она его отравила, после чего у него серьезно ухудшилось здоровье, — поделился шокирующими подробностями Разин. — Произошло это, когда она на протяжении восьми часов спаивала Осина в его же доме какой-то гадостью.

Штурм подмешивала ему психотропные вещества, чтобы завести в квартиру певца телевизионную съемочную группу. Певица хотела забрать его в частную клинику для рекламы, чтобы привлекать новых клиентов, заявляя, что там лечился известный музыкант. Штурм проникла в его дом под предлогом работы над музыкальной аранжировкой.

После ее визита Осину стало хуже. В ходе обследования врачи также пришли к выводу, что было воздействие в тот период, когда Штурм находилась у Евгения. У него возник речевой спазм под воздействием психотропного вещества. Он не мог прийти в себя два дня. В итоге это могло спровоцировать остановку сердца, в результате чего Евгений Осин и умер. Думаю, эту версию мы будем со следствием отрабатывать».

Стоит отметить, что ряд СМИ видит в провокационных заявлениях Разина лишь попытку привлечь внимание к собственной персоне и вновь вернуться в шоу-бизнес.

По сообщению «Комсомольской правды», узнав о смерти 54-летнего Евгения Осина, Наталья Штурм страшно огорчилась, но не была удивлена. Она также рассказала о том, что до последнего пыталась помочь певцу справиться с зависимостью.

«Еще год назад я сказала, что этим все закончится, если Осин не будет лечиться. Виной всему алкоголизм. Женя враждебно воспринимал любые попытки его лечить. Я много раз его уговаривала взяться за ум, но мою помощь Женя воспринимал очень агрессивно. Я сказала в прошлом году: «Женя, мне надоело, больше тебя беспокоить не буду!» Приношу соболезнования близким Жени, его поклонникам», — сказала певица.

Ранее стало известно, что права на исполнение произведений Осина перешли к его родной дочери Агнии, родившейся во втором браке музыканта с Натальей Черемисиной.

«Я была практически все выходные с отцом. Однако, если он начинал выпивать, я звонила маме и говорила контрольное слово, чтобы она приехала и забрала меня. Отец догадывался об этом», — рассказывала журналистам дочь покойного певца.

По словам друзей музыканта, для того чтобы видеться с ребенком, он работал преподавателем музыки в школе № 1287, там под его руководством образовалась группа «Фишки», в которой солировала Агния. В 2019 году она планирует принять участие в большом гастрольном туре по городам России.

«Все права оформляются сейчас и в течение полугода будут нотариально заверены в пользу Агнии. Это, практически, все произведения Евгения Осина — песни, аранжировки. Еще при жизни Жени мы планировали тур с участием Агнии. Он называется «30 лет вместе», — рассказал Андрей Разин во время пресс-конференции.

В туре будут выступать хорошие знакомые Осина: Татьяна Овсиенко, солист группы «Фристайл», «Ласковый май», Наталья Гулькина и другие. В основном репертуар будет состоять из хитов 80-х – 90-х годов. Агния в качестве специального гостя будет представлять в ходе тура творчество отца и свое собственное».