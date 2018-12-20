Кровь и золото: о чем новый клип «Ленинграда»

Российский музыкант и лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров презентовал новый клип на песню «Золото». Об этом исполнитель сообщил на своей странице в инстаграме.

Действие клипа происходит в тюрьме. Адвокат приводит некоего мужчину в комнату для допроса, где его ждет девушка в окровавленной рубашке. Во время разговора у нее внезапно вырастают когти и клыки.

С этого момента она начинает убивать богатых мужчин ради их ценностей: золота, украшений и дорогих часов. Так, одной из жертв кровожадной блондинки становится и сам Шнуров, которого она встречает в казино. Героиня буквально разрывает его на части, пожирая жемчужные бусы.

В это время вокалистка поет о том, что в наше время «все бабы любят бабки», и, «наманикюря лапки», тянут их «к богатеям». «Красота, как известно, в нашем мире товар в нашем мире большом капитала», — подпевает Шнур.

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После череды убийств ненасытная девушка-оборотень оказывается на допросе у следователей, однако ситуация разрешается далеко не в их пользу. Неизвестный мужчина расстреливает одного их них, впрочем благородный порыв героиня не оценила — прижав к стене, она подкрепилась его обручальным кольцом.

Судя по комментариям под публикацией, фанаты творчества «Ленинграда» восприняли клип неоднозначно. Некоторые из них заявили, что последняя работа шоумена их «не впечатлила», другие, в свою очередь, отметили талант продюсера Ильи Найшуллера.

Главную роль в ролике исполнила звезда реалити-шоу «Холостяк» Снежана Самохина. «Я безгранично благодарна Ладо [режиссер] за возможность поработать с удивительной командой профессионалов и стать частью легенды «Ленинграда». Для меня съемки клипа послужили точкой, где моя жизнь разделилась на «до» и «после», — написала девушка в инстаграме.

«С первой секунды подготовки я мечтала чтобы это не заканчивалось никогда! Меня сейчас просто разрывает от эмоций, поэтому просто хочу сказать всем участникам создания этого мини-фильма огромное спасибо», — добавила она.

Режиссером клипа стал Ладо Кватания, который ранее работал с такими отечественными исполнителями, как Дельфин, Хаски и Оксимирон.

В роли продюсера выступил Илья Найшуллер, который уже снимал клипы «Ленинграду», в числе которых «Вояж», «Жу-Жу», «Цой» и нашумевший ролик на песню «Кольщик». Тогда нетривиальный сюжет последнего вдохновил французских продюсеров на создание веб-сериала в похожем стиле.

«Мы обсуждали этот клип группы «Ленинград». Это фантастически сделано, и мы даже хотим снять сериал в таком же формате. Никто в Европе или во Франции не мог до этого додуматься», — приводит слова медиаменеджера Анны Санты Марии ТАСС.

Примечательно, что клип, действие которого разворачивается в цирке, снят с использованием обратного монтажа — все события показаны в обратном порядке.

Недавно стало известно, что поклонники Сергея Шнурова предложили артисту выступить на международном песенном конкурсе «Евровидение-2019», который пройдет на территории Израиля. Сам исполнитель пока что никак не отреагировал на просьбы слушателей, ограничившись благодарностями за посещение его последних концертов.

Ранее Шнуров устроил интернет-перепалку с продюсером Иосифом Пригожиным. Поводом для конфликта стало заявление супруга Валерии, в котором он назвал слушателей шоумена «лохами».

«Я считаю, что за мат в публичных местах как хайп нужно штрафовать от 10 млн рублей. Не на 50 тыс! Я ничего против Шнура не имею, но когда 80 тыс лохов стоят и вместе с ним поют три буквы… Я сразу обращаю внимание на общество, что ему не хватает того самого, о котором говорит Шнур. Кто виноват: это он пропагандирует, или они этого хотят? Мы все думаем не головой, а нижним этажом. Вот, в чем проблема», — заявил он в интервью радиостанции «Говорит Москва».

Тогда Шнур ответил на критику Пригожина в стихотворной форме: «Чтобы не прослыть последним лохом, // По себе людей я впредь не меряю. // Раз на русском языке петь плохо, // Буду слушать я теперь Валерию».