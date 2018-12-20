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«Неудобно принимать деньги»: Малинин не пришел на похороны отца

Как скончался отец певца Александра Малинина

Скончался отец народного артиста России Александра Малинина Николай Выгузов, который не смог оправиться от инсульта. Певец долгое время не поддерживал общение с родственником, но оплатил его похороны.

На 80-м году жизни скончался отец народного артиста России Александра Малинина Николай Выгузов. Год назад 79-летний Выгузов перенес инсульт, после чего его здоровье значительно ухудшилось. Его вдова Татьяна Васильевна подтвердила, что в последнее время ее муж находился в очень тяжелом состоянии. Известно, что деньгами ему помогал не родной сын, а продюсер Максим Фадеев: узнав о болезни Николая Степановича, он перечислил ему деньги на лечение.

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Малинин же принял участие только в организации похорон, оказав помощь деньгами, но сам не явился на ритуальный обряд, сославшись на сильную занятость.

«Мне было очень неудобно принимать деньги. Я даже его помощнице вначале сказала: «Вы меня извините, но я не могу взять!» Но она ответила: «Это желание Максима Александровича!» — рассказала Татьяна Васильевна «Собеседнику».

Также она добавила, что эти деньги очень пригодились для покупки лекарств, которые Николаю Степановичу «нужно было пить мешками».

«Муж уже даже отказывался их пить, говорил: «Я не могу, устал!» Фадеев — большой молодец! Я ему всегда заказываю молитвы в храме, ставлю свечки за его здоровье», — поделилась вдова Выгузова.

Также Татьяна Васильевна рассказала, что ее муж мечтал наладить отношения с наследником — 60-летним Александром Малининым. Николай Степанович рассчитывал оправиться от недуга и вел активный образ жизни: каждое утро бегал по километру, делал упражнения и умывался ледяной водой, а после завтрака занимался скандинавской ходьбой. Жена просила Выгузова не перегружать организм и даже прятала гири, но мужчина находил их и продолжал заниматься.

Его здоровье резко ухудшилось около месяца назад: буквально за день до 79-летия Николаю Степановичу неожиданно стало плохо на улице, и он упал.

«С тех пор с каждой минутой ему становилось хуже. Я даже «скорую» вызвала. Они посмотрели и сказали: «Это от старости!» Вообще, с врачами мы намучились. Пока не заставишь — ничего не делают. «Скорую» я вызывала в те дни трижды — только на третий раз его увезли в больницу», — пожаловалась Татьяна Выгузова.

Несмотря на отношение медиков, женщина до последнего верила, что мужа обязательно поставят на ноги. В больнице ему поставили одну капельницу и дали пару таблеток. По словам жены, в первый день госпитализации Выгузов много спал — мужчину приходилось будить, чтобы он не пропускал приемы пищи. Ночью Николаю Степановичу стало хуже: он проснулся, жаловался на плохое самочувствие и долго не мог уснуть. Медсестры отказывались ставить ему успокоительный укол без позволения доктора — врачи должны были прийти только утром.

«Я пригрозила позвонить на телевидение, если отношение не изменится. Тогда они сразу забегали — даже заведующая терапией пришла. Сделали анализы, в том числе УЗИ, — дела у Николая Степановича были очень плохими», — рассказала Татьяна Васильевна.

В больнице Выгузов пролежал шесть дней, но улучшения не происходило. Спустя несколько дней дома ему стало хуже. В обед Николай Степанович сказал жене: «Я хочу спать», и это были последние его слова — к ужину мужчина не проснулся.

«Я его начала будить, но не смогла. Открыла веки, а у него глаза стоят и не двигаются! Так испугалась: вызвала «скорую». Они приехали, сказали, что у мужа кома, и уехали. Как мы пережили ночь, сказать трудно. У него уже отказала правая сторона — рука и нога», — продолжила Выгузова.

На следующий день врачи из «скорой» заявили, что не довезут мужчину до больницы живым.

«Они спросили: «Вы согласны, чтобы мы поехали?» Я была в шоке: «Но ведь надо человеку помочь. Что я могу сделать в домашних условиях?» Довезли до больницы: к счастью, на этот раз попалась очень хорошая врач. Ему поставили четыре капельницы. На следующее утро перевели в реанимацию, все аппараты подключили», — вспоминала женщина.

В больнице Николай Степанович пролежал ровно неделю. В воскресенье Выгузова уговорила врача разрешить ей проведать мужа, потому что он так и не выходил из крайне тяжелого состояния. Через пару часов после встречи он умер.

Для того, чтобы сообщить звездному сыну о трагедии, овдовевшей Татьяне Васильевне пришлось звонить на телевидение, чтобы там ей помогли найти номер Александра Малинина. 60-летний певец выслушал женщину и взял на себя организацию похорон. Отношения Малинина с отцом ухудшились 20 лет назад, и певец крайне редко с ним контактировал.