«Неудобно принимать деньги»: Малинин не пришел на похороны отца

На 80-м году жизни скончался отец народного артиста России Александра Малинина Николай Выгузов. Год назад 79-летний Выгузов перенес инсульт, после чего его здоровье значительно ухудшилось. Его вдова Татьяна Васильевна подтвердила, что в последнее время ее муж находился в очень тяжелом состоянии. Известно, что деньгами ему помогал не родной сын, а продюсер Максим Фадеев: узнав о болезни Николая Степановича, он перечислил ему деньги на лечение.

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Малинин же принял участие только в организации похорон, оказав помощь деньгами, но сам не явился на ритуальный обряд, сославшись на сильную занятость.

«Мне было очень неудобно принимать деньги. Я даже его помощнице вначале сказала: «Вы меня извините, но я не могу взять!» Но она ответила: «Это желание Максима Александровича!» — рассказала Татьяна Васильевна «Собеседнику».

Также она добавила, что эти деньги очень пригодились для покупки лекарств, которые Николаю Степановичу «нужно было пить мешками».

«Муж уже даже отказывался их пить, говорил: «Я не могу, устал!» Фадеев — большой молодец! Я ему всегда заказываю молитвы в храме, ставлю свечки за его здоровье», — поделилась вдова Выгузова.

Также Татьяна Васильевна рассказала, что ее муж мечтал наладить отношения с наследником — 60-летним Александром Малининым. Николай Степанович рассчитывал оправиться от недуга и вел активный образ жизни: каждое утро бегал по километру, делал упражнения и умывался ледяной водой, а после завтрака занимался скандинавской ходьбой. Жена просила Выгузова не перегружать организм и даже прятала гири, но мужчина находил их и продолжал заниматься.

Его здоровье резко ухудшилось около месяца назад: буквально за день до 79-летия Николаю Степановичу неожиданно стало плохо на улице, и он упал.

«С тех пор с каждой минутой ему становилось хуже. Я даже «скорую» вызвала. Они посмотрели и сказали: «Это от старости!» Вообще, с врачами мы намучились. Пока не заставишь — ничего не делают. «Скорую» я вызывала в те дни трижды — только на третий раз его увезли в больницу», — пожаловалась Татьяна Выгузова.

Несмотря на отношение медиков, женщина до последнего верила, что мужа обязательно поставят на ноги. В больнице ему поставили одну капельницу и дали пару таблеток. По словам жены, в первый день госпитализации Выгузов много спал — мужчину приходилось будить, чтобы он не пропускал приемы пищи. Ночью Николаю Степановичу стало хуже: он проснулся, жаловался на плохое самочувствие и долго не мог уснуть. Медсестры отказывались ставить ему успокоительный укол без позволения доктора — врачи должны были прийти только утром.

«Я пригрозила позвонить на телевидение, если отношение не изменится. Тогда они сразу забегали — даже заведующая терапией пришла. Сделали анализы, в том числе УЗИ, — дела у Николая Степановича были очень плохими», — рассказала Татьяна Васильевна.

В больнице Выгузов пролежал шесть дней, но улучшения не происходило. Спустя несколько дней дома ему стало хуже. В обед Николай Степанович сказал жене: «Я хочу спать», и это были последние его слова — к ужину мужчина не проснулся.

«Я его начала будить, но не смогла. Открыла веки, а у него глаза стоят и не двигаются! Так испугалась: вызвала «скорую». Они приехали, сказали, что у мужа кома, и уехали. Как мы пережили ночь, сказать трудно. У него уже отказала правая сторона — рука и нога», — продолжила Выгузова.

На следующий день врачи из «скорой» заявили, что не довезут мужчину до больницы живым.

«Они спросили: «Вы согласны, чтобы мы поехали?» Я была в шоке: «Но ведь надо человеку помочь. Что я могу сделать в домашних условиях?» Довезли до больницы: к счастью, на этот раз попалась очень хорошая врач. Ему поставили четыре капельницы. На следующее утро перевели в реанимацию, все аппараты подключили», — вспоминала женщина.

В больнице Николай Степанович пролежал ровно неделю. В воскресенье Выгузова уговорила врача разрешить ей проведать мужа, потому что он так и не выходил из крайне тяжелого состояния. Через пару часов после встречи он умер.

Для того, чтобы сообщить звездному сыну о трагедии, овдовевшей Татьяне Васильевне пришлось звонить на телевидение, чтобы там ей помогли найти номер Александра Малинина. 60-летний певец выслушал женщину и взял на себя организацию похорон. Отношения Малинина с отцом ухудшились 20 лет назад, и певец крайне редко с ним контактировал.