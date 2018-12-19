«Уважай ноги»: за что высмеяли фильм «Соник в кино»

Выход первого постера картины «Соник в кино», основанной на популярной видеоигре про ежика Соника, вызвал бурную реакцию в сети — пользователей развеселил новый реалистичный дизайн главного героя. Фанаты Соника отметили чрезмерно мускулистые ноги персонажа. Создатели фильма ответили на критику, опубликовав в твиттере картинку, на которой соник держит лист, закрывающий все, кроме тех самых синих мускулистых ног. Надпись гласит: «Парню нельзя уже и покачаться? Вернусь в следующем году». И хэштег «Уважай ноги».

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Стоит отметить, что одним из неписаных правил интернета является: не выпускай фотографию, на которой ты держишь листок бумаги, рискуешь быть отфотошопленым.

«Удалите», «Пожалуйста, скажите, что вы пошутили. Еще есть время», «Убейте меня», «Прекратите мучения. Остановите надругательства над ежами. Пока не поздно», — принялись комментировать поклонники Соника.

Сюжет картины «Соник в кино» расскажет историю хулиганистого скоростного ежа, случайно попавшего в мир реальных людей вместе с безумным ученым доктором Эггманом, который мечтает захватить мир. Соник вместе с офицером полиции Томом Вазовски должен дать ему отпор.

Режиссером ленты выступил Джефф Фаулер, а сценарий написали Патрик Кейси и Джош Миллер. Известный по франшизе «Форсаж» Нил Мориц стал продюсером нового проекта. Функции исполнительного продюсера взял на себя режиссер «Дэдпула» Тим Миллер вместе с Тоби Ашером. Российская премьера фильма «Соник в кино» запланирована на 7 ноября 2019 года.

Изначально Соник (Соникку дза Хэдзихоггу) был главным персонажем серии видеоигр от японской компании Sega, впервые вышедших в июне 1991 года. Позже на ее основе были созданы комиксы и мультфильмы.

Синий антропоморфный еж был создан художником Наото Осимой, программистом Юдзи Накой и дизайнером Хирокадзу Ясухарой. Свое имя он получил из-за способности бегать на сверхзвуковых скоростях (англ. sonic — «звуковой», «со скоростью звука»).

Быстро завоевав популярность во всем мире, Соник положил начало крупной медиафраншизе. Также синий еж стал бессменным талисманом компании Sega и одной из основных причин ее успеха. Он является одним из главных героев комиксов, книг, ряда мультфильмов и даже полнометражного аниме.

Первые три мультсериала, посвященные ежу Сонику, создала ныне несуществующая международная компания DiC. Самый ранний из этих сериалов «Приключения Соника» вышел в 1993 году. В центре сюжета — ежик Соник и его приятель лисенок Тейлз, которые противостоят злому доктору Айво Роботнику и его роботам на планете Мобиус.

В этом же году состоялась премьера альтернативного мультсериала «Соник». Его события также разворачиваются на планете Мобиус, но уже в 33-м веке. Доктор Айво Роботник проникает в город Моботрополис и с помощью армии солдат-роботов захватывает его. Для противостояния Роботнику создается команда Борцов за Свободу с синим ежом во главе. Третий мультсериал был выпущен в 1999 году и повествовал о приключениях Соника вместе с его родней — сестрой Соней и братом Мэником.

В 2014 году был выпущен компьютерный мультсериал Sonic Boom, события которого происходят в альтернативном мире, отличающемся от вселенной видеоигр. Каждый эпизод является отдельной историей с участием главных героев: ежика Соника, лисенка Тейлза, ехидны Наклза, ежихи Эми Роуз и барсучихи Стикс, которые противостоят очередному жестокому плану доктора Эггмана.

Также синий еж появился в диснеевском фильме «Ральф» 2012 года в качестве камео, а в 2014 году было анонсировано создание полнометражного кино по мотивам серии игр «Sonic the Hedgehog». Кроме фильма «Ральф», Соника можно увидеть в нескольких сериях мультсериала «Симпсоны».

Дизайнер Sega Technical Institute Питер Моравик в документальном фильме «История Соника: Рождение иконы» заявил, что Соник был более любим детьми в 90-е годы, чем Марио и Микки Маус.