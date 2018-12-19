«Аквамен» смоет конкурентов: на что пойдет Америка

Между минувшими выходными и предстоящим Рождеством в американский прокат выйдут десять крупных премьер, в числе которых долгожданная лента студии Disney «Мэри Поппинс возвращается», экранизация комикса DC «Аквамен» и приквел «Трансформеров» «Бамблби». Каждая из картин рассчитывает на внушительные сборы в период с 25 декабря по 1 января, который считается самым прибыльным в году.

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Так, первую строчку бокс-офиса займет американский супергеройский фильм «Аквамен» режиссера Джеймса Вана. Согласно ожиданиям, длинные рождественские выходные принесут ленте более $110 млн, при том что в остальном мире картина уже заработала почти $300 млн. Что интересно, большая часть сборов пришлась на Китай, где экранизация вышла на неделю раньше остальных стран (ожидается, что во вторые выходные ее кассовые сборы составят около $50 млн).

«Аквамен» — шестой фильм в расширенной вселенной комиксов DC. Лента рассказывает историю происхождения получеловека-полуатланта Артура Карри, которому суждено стать правителем семи морей.

Главную роль исполнил Джейсон Момоа, наиболее известным по ролям Кхала Дрого в «Игре престолов» и Конана в «Конане-варваре». Кроме того, в актерский состав ленты вошли Эмбер Херд, Патрик Уилсон, Николь Кидман и многие другие.

Конкуренцию «Аквамену», по мнению прогнозистов, составит сиквел знаменитой картины 1964 года «Мэри Поппинс» студии Disney, снятый режиссером Робом Маршаллом. Согласно прогнозам, фильм-мюзикл может заработать $70 млн, имея более 4 тыс. копий.

По сюжету действие будет происходить через 20 лет после событий оригинальной «Мэри Поппинс». Так, Мэри встретится с повзрослевшей Джейн Бэнкс и детьми ее брата Майкла. Роль культовой няни исполнила британская актриса и обладательница премии «Золотой глобус» Эмили Блант. В ленте также снялись Мэрил Стрип, Колин Ферт, Бен Уишоу и Эмили Мортимер.

Замыкает первую тройку американского бокс-офиса еще одна новинка недели — научно-фантастический боевик «Бамблби» режиссера Трэвиса Найта. Ожидается, что по результатам рождественских выходных лента достигнет отметки в $40 млн.

По данным Deadline, приквел фильма «Трансформеры», сюжет которого закручен вокруг поврежденного автобота Бамблби, имеет все шансы продержаться в топ-3 списка, так как имеет лучшие отзывы среди всех картин франшизы.

Пятую строчку бокс-офиса предположительно займет мелодрама «Начни сначала» Питера Сигала с Дженнифер Лопез в главной роли. По сравнению с другими новинками доходы ленты окажутся гораздо скромнее: ожидается, что фильм заработает $9 млн в первые пять дней проката.

«Начни сначала» рассказывает историю о женщине по имени Майя, которая неожиданно получает работу в крупной корпорации и теперь стремится доказать, что творческие способности важнее диплома престижного университета.

На шестой строчке ожидается духоподъемный байопик Роберта Земекиса «Удивительный мир Марвена», который выйдет в американский прокат 21 декабря. Его сборы по результатам рождественского уикенда составят от $7 до $9 млн долларов.

Биографическая драма, основанная на реальной истории, рассказывает о пострадавшем в результате уличного нападения Марке Хоганкэмпе (Стив Карелл), который пытается избавиться от посттравматического расстройства посредством «кукольной» терапии. В фильме также приняли участие мексиканская актриса Эйса Гонсалес и шестикратная номинантка премии «Грэмми» Жанель Монэ.

На последнем месте превью американского бокс-офиса расположилась комедия о частном сыщике Шерлоке Холмсе и его напарнике докторе Ватсоне «Холмс и Ватсон» Итана Коэна с Уиллом Ферреллом и Джоном К. Рейли в главных ролях. Ожидается, что фильм заработает около $5 млн в период с 25 декабря по 1 января.