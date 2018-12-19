Большой «Полицейский с Рублевки» и другие премьеры недели

«Полицейский с Рублевки. Новогодний беспредел»; Илья Куликов

Главной новинкой недели обещает стать полнометражная лента «Полицейский с Рублевки. Новогодний беспредел», снятая на основе популярного сериала. Глядя на список премьер, бросается в глаза, что у отечественной комедии не будет зарубежных конкурентов, так как остальные крупные премьеры вышли неделей ранее. С четверга зрители смогут увидеть на больших экранах полюбившихся за два года героев сериала в исполнении Сергея Бурунова, Александры Бортич, Романа Попова, Татьяны Бабенковой, Софьи Каштановой, Рины Гришиной, Ирины Вилковой, Никиты Легостева и, конечно, Александра Петрова, играющего того самого полицейского с Рублевки Гришу Измайлова. В полнометражной ленте Гриша занимается спасением родного отделения полиции в Барвихе накануне Нового года. В предпраздничной суете находчивый полицейский планирует инсценировать ограбление банка, чтобы коллеги его поймали, раскрыли дело и доказали вышестоящим лицам свою профпригодность. Но, как обычно, этот план оказался простым только в теории — на деле Гриша и его сослуживцы столкнутся с большими трудностями, и все пойдет не так, как он задумал.

«Полицейский с Рублевки. Новогодний беспредел» — не единственный предновогодний фильм, в котором главной звездой стал Александр Петров. Военную драму-боевик Алексея Сидорова «Т-34» с Петровым в главной роли покажут 27 декабря в премиальных киноформатах, а с 1 января выпустят в широкий прокат.

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«Воспитательница» («The Kindergarten Teacher»); Сара Коланджело

Американская драма «Воспитательница», снятая американкой Сарой Коланджело, является ремейком одноименной израильско-французской ленты 2014 года, удостоенной ряда кинопремий и номинаций. Режиссером первой версии был израильтянин Надав Лапид, получивший «Золотого медведя» на Берлинском кинофестивале в 2015 году за лучшую короткометражку «Почему?». Главную роль Лизы в новой «Воспитательнице» исполнила Мэгги Джилленхол, ставшая также продюсером фильма. Лиза — интеллигентная воспитательница детского сада в пригороде Нью-Йорка, которая без ума от поэзии. Сама она не имеет дар стихосложения, но замечает такие способности у одного из воспитанников — и всячески способствует развитию его таланта, ограждая мальчика от помех. В какой-то момент излишнее внимание к ребенку и стремление сделать из него великого поэта вызывает недопонимание со стороны его семьи. Как и оригинальный фильм 2014 года, ремейк «Воспитательницы» также получил признание на кинофестивалях, завоевав несколько наград и номинаций.

«Человек, место, время и снова человек» («Ingan, gonggan, sigan geurigo ingan»); Ким Ки Дук

Фантастическую драму «Человек, место, время и снова человек» снял знаменитый южнокорейский режиссер Ким Ки Дук, известный картинами «Остров», «Адрес неизвестен», «Весна, лето, осень, зима... и снова весна», «Пустой дом», «Время», «Пьета».

В фильме повествуется об отправившейся в круиз на бывшем военном корабле разношерстной группе людей, включающей в себя студентов, молодоженов, бандитов, преступников, сенатора и таинственного старика. Путешественники решают отдохнуть на славу и одурманивают себя, кто чем может — сексом, алкоголем, наркотиками, после чего разум людей затуманивается. Спустя какое-то время очнувшись, путники обнаруживают, что корабль плывет по небесам.

Любопытно, что по замыслу Кима Ди Кука ни один персонаж драмы не имеет собственного имени. Главные роли в фильме сыграли Мина Фудзии и Ян Кюн Сук, в России картина будет демонстрироваться в ограниченном прокате. Впервые лента была показана в рамках Берлинского международного кинофестиваля, но не добилась там приза зрительских симпатий.

«Клод Моне: Магия воды и света» («Water Lilies of Monet — The magic of water and light»); Джованни Троило

Итальянская документальная лента режиссера Джованни Троило «Клод Моне: Магия воды и света» повествует о жизни и творчестве великого французского художника Клода Моне. Зрителей ждет путешествие по коллекциям парижских музеев Орсе, Оранжери и Мармоттан, где выставлены работы прославленного художника. Фильм также позволит заглянуть в усадьбу Клода Моне в Живерни, в саду которой рождались произведения, оказавшие сильное влияние на мировое искусство.