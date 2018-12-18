Из «Друзей» в «Разведку»: новая роль Дэвида Швиммера

Американский актер Дэвид Швиммер, звезда знаменитого сериала «Друзья», возвращается на экраны. Вместе с комиком Ником Мохаммедом («Марсианин») он снимется в новом шестисерийном шоу «Intelligence» («Разведка») британского телеканала Sky.

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Швиммер сыграет властолюбивого агента АНБ (Агентство национальной безопасности Соединенных Штатов), переехавшего в Великобританию и сотрудничающего с неумелым аналитиком (Мухаммед). По сюжету напарники присоединяются к недавно сформированному подразделению по киберпреступности в британской спецслужбе.

«Я понятия не имею, о чем это шоу, но если оно называется «Разведка», я, естественно, буду его частью», — цитирует Швиммера издание Variety.

В начале минувшего ноября известный порносайт сообщил о намерении снять свою версию знаменитого комедийного сериала «Друзья». По словам администрации портала, они отправили Швиммеру письмо с предложением присоединиться к их проекту. За возвращение к знаковому образу артисту был предложен гонорар в размере $1 млн.

Сообщалось, что на роль Рейчел Грин создатели «Друзей» для взрослых» нашли другую актрису, Дженнифер Энистон они звать не стали.

По мнению поклонников сериала «Друзья», 52-летний Швиммер никогда не стал бы принимать участие в создании порнофильма. Администрация порносайта, скорее всего, рассчитывала таким образом привлечь внимание к своему проекту и поднять просмотры нового фильма.

Обращение порносайта к актеру по времени совпало со случаем, благодаря которому его имя появилось в заголовках материалов многих изданий. В конце октября британская полиция опубликовала фотографию подозреваемого в краже ящика пива из магазина, который внешне очень напоминал Швиммера.

«Вы узнаете этого человека? Мы хотим поговорить с ним по поводу кражи в ресторане Блэкпула 20 сентября. Если вы знаете, кто это, пожалуйста, напишите нам», — попросили британские стражи порядка, чем спровоцировали целую лавину шуток и мемов.

Согласно заявлению британской полиции, они проверили и эту — достаточно сомнительную — версию (то ли в шутку, то ли на самом деле).

«Спасибо всем за оперативную реакцию. Мы провели тщательное расследование и получили подтверждение, что на момент преступления Дэвид Швиммер находился в Америке в этот день. Жаль, что пришлось это делать», — было позже написано представителем полиции.

Своей реакцией на инцидент Дэвид в очередной раз продемонстрировал отличное чувство юмора. Он разместил в твиттере видео, на котором будто бы крадет упаковку пива из супермаркета, с подписью: «Офицеры, клянусь, это был не я! Как видите, я был в Нью-Йорке. Трудоголикам из полиции Блэкпула удачи в расследовании!».

В начале текущего года фанаты сериала «Друзья» выложили на ютьюбе фейковый тизер-трейлер продолжения любимого сериала. В ролике фанаты предположили, как бы в дальнейшем могла сложиться судьба героев. При создании видео они использовали кадры из разных телешоу и фильмов, в которых принимали участие актеры шоу.

На фоне популярности переосмысления всех подряд сериалов и фильмов, вопрос возвращения на экраны легендарных «Друзей» предельно актуален. Однако звезды оригинального ситкома озвучивают на этот счет очень разные мнения.

Так, исполнитель роли Чендлера Мэтью Пэрри дал понять, что участвовать в «реюнионе» не хочет категорически. Энистон, напротив, говорила, что это вполне может произойти. По словам Дженнифер, она, Кортни Кокс (Моника) и Лиза Кудроу (Фиби) иногда обсуждают ремейк «Друзей». В свою очередь Мэтт Ле Блан (Джоуи) неоднократно говорил, что вопросы про потенциальное воссоединение «Друзей» ему смертельно надоели: «Обычно я подчеркиваю: «Никогда не говори никогда», но в случае с «Друзьями» это совершенно точно — «никогда» и точка».