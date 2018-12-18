«Сгорю в адском огне»: Брэду Питту — 55

Брэд Питт родился 18 декабря 1963 года в городе Шони (штат Оклахома, США) в семье представителей среднего класса. Его отец Уильям работал менеджером, а мать, Джейн Этта Хиллхаус, — преподавателем в местной школе.

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По воспоминаниям актера, он рос в очень религиозной христианской семье, из-за чего у него «часто возникали проблемы».

«Религия — совсем не моя стихия. С детства я задавал себе очень много вопросов, на которые не мог получить вразумительных ответов <...> Я противопоставил себя своей семье, но в результате мои родные приняли меня таким, какой я есть. Они, конечно, беспокоятся обо мне, потому что я, по их мнению, сгорю в адском огне», — рассказывал Питт в одном из своих интервью.

Детство будущего лауреата премии «Золотой глобус» прошло в Спрингфилде (штат Миссури), куда семье пришлось переехать из-за работы отца. В подростковом возрасте Брэд активно занимался спортом и состоял в актерском кружке.

В 1992 году после окончания школы он поступил в университет Миссури, где изучал журналистику и рекламное дело. За две недели до вручения дипломов Питт бросил учебное заведение и отправился покорять Голливуд.

Актер дебютировал в кино в 1987 году, сыграв эпизодические роли в таких лентах, как «Нет выхода» Роджера Дональдсона, «Нейтральная полоса» Питера Уэрнера и «Меньше, чем ноль» Марека Каневски, а также в сериалах «Другой мир» и «Проблемы роста».

Фоторепортаж: Брэду Питту -- 55 __is_photorep_included12098617: 1

В 1988-м Питт получил главную роль в картине «Темная сторона Солнца» югославского режиссера Божидара Николича. Однако настоящий успех пришел к актеру после встречи с британским режиссером Ридли Скоттом, который снял Питта в кассовом роуд-муви «Тельма и Луиза».

После этого предложения посыпались одно за другим, всеобщую популярность артисту принесли роли в мистической саге «Интервью с вампиром» с Томом Крузом и Кирстен Данст, драме «Легенды осени» и триллере «Семь» с Морганом Фриманом, Гвинет Пэлтроу и Кевином Спейси.

Так, за роль в ленте «Интервью с вампиром» Питт получил две премии MTV Movie Awards, а за игру в «Легендах осени» он был впервые номинирован на премию «Золотой глобус» в категории «лучшая мужская роль».

В 1995 году Питт получил свой первый «Золотой глобус» за роль второго плана в футуристическом апокалиптическом фильме Терри Гиллиама «Двенадцать обезьян». Через несколько лет звезда Голливуда воплотил один из своих самых узнаваемых образов — Тайлера Дердена в «Бойцовском клубе» Дэвида Финчера, снятого по одноименному роману американского писателя и журналиста Чака Паланика.

В фильмографии актера — съемки более чем в 60 картинах, включая «Большой куш» Гая Ричи, «Одиннадцать друзей Оушена» Стивена Содерберга, «Троя» Вольфганга Петерсена, «Загадочная история Бенджамина Баттона» Дэвида Финчера и многие другие.

Помимо актерской деятельности, Питт реализовал себя и как продюсер. В 2002 году совместно со своей второй супругой актрисой Дженнифер Энистон и главой голливудской киностудии Paramount Pictures Брэдом Грэем он основал компанию Plan B Entertainment. Три картины, снятые под его руководством, получили «Оскар» за лучший фильм — это «Отступники» Мартина Скорсезе, «12 лет рабства» Стива Маккуина и «Лунный свет» Барри Дженкинса.

В марте стало известно о том, что голливудский актер сыграет в новой картине Квентина Тарантино «Однажды в Голливуде», премьера которой состоится в августе 2019 года. Ранее Питт снимался у режиссера в «Бесславных ублюдках».

Недавно СМИ писали о том, что экс-супруги Анджелина Джоли и Брэд Питт пришли к соглашению об условиях опеки над их шестью детьми, однако условия пока не разглашаются.

В конце сентября 2016 года стало известно, что Анджелина Джоли, с которой Питт прожил в браке 12 лет, подала документы на развод, объяснив свое решение «непримиримыми разногласиями между супругами». Тогда актриса попросила у суда оставить шестерых детей жить вместе с ней, в то время как Питт настаивал на совместной опеке.