Накрыло волной: «Аквамен» доминирует в российском прокате

Беспрецедентно богатый на премьеры четверг в российском прокате принес соответствующие плоды, и российские кинотеатры выдали один из самых успешных уикендов в этом году. Все фильмы, расположившиеся в пятерке самых кассовых картин отечественного проката, превысили 100-миллионный рубеж.

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Убедительную победу одержал кинокомикс DC «Аквамен» с Джейсоном Момоа в главной роли. Фильм собрал в российских кинотеатрах 527,4 млн рублей, и это при такой большой конкуренции. Очевидно, что, выйди картина в середине октября, она могла бы претендовать на показатели «Венома», который в свой дебютный уикенд заработал более 900 млн. DC и Warner Bros., переборщив в начале создания своей киновселенной с серьезностью и мрачностью, выпустил более дружелюбный максимально широкой аудитории фильм, позвав в проект австралийского режиссера Джеймса Ван, который сегодня чуть ли не лучше всех снимает глупые, но зрелищные фильмы.

Несмотря на очень непростую конкуренцию на бумаге, в реальности «Аквамен» не испытал никаких проблем, чтобы опередить своего главного соперника выходных — «Бамблби». Перезапуск едва не убитой Майклом Бэем франшизы о Трансформерах получился более чем удачным, так как получил от критиков преимущественно положительные отзывы. Теперь осталось, чтобы зритель проголосовал рублем. В российском прокате ретро-похождения в 80-е годы одного из самых популярных автоботов Бамблби собрали 186 млн, что дало картине второе место, которое, к слову, пришлось защищать в непростой борьбе с еще одним героем комиксов.

На третьем месте российского бокс-офиса стартовала еще одна премьера «Человек-паук: Через вселенные». Полнометражный мультипликационный фильм собрал в отечественном прокате 154,2 млн рублей. Проигрыш такому тяжеловесу, как «Аквамен» и минимальное отставание от «Бамблби» можно считать большим успехом мультфильма, выполненного в не совсем стандартной манере. Во-первых, картина стилизована под классическую анимацию, а не 3D, а во-вторых, сюжет ленты достаточно многослоен, а количество поп-культурных отсылок настолько велико, что далеко не каждый зритель поймет все перипетии фильма. В США мультфильм и вовсе возглавил прокат, собрав $35,4 млн. Правда «Аквамен» и «Бамблби» выйдут на американские экраны только в пятницу, 21 декабря.

Единственной премьерой прошлой недели, удержавшейся в топ-5 российского бокс-офиса, стала новогодняя «диснеевская» сказка «Щелкунчик и четыре королевства». Если на прошлой неделе картина проиграла громкой премьере «Хроники хищных городов», то в прошедшие выходные «Щелкунчик» отыгрался и сделал это крайне убедительно, собрав в отечественных кинотеатрах 118 млн рублей. Общий сбор картины в России составил 357,6 млн, и в скором времени «Хищные города» будут повергнуты. В международном масштабе дела у «Щелкунчика» складываются не лучшим образом. Обладая производственным бюджетом в размере $120 млн, картина на сегодняшний день смогла заработать лишь $152,8 млн во всем мире, чего однозначно не хватит, чтобы окупить затраты на фильм с учетом рекламного бюджета.

На пятой позиции стартовал еще один мультфильм на новогоднюю тему — «Гринч» от создателей всенародно любимых «Гадкого я», «Миньонов» и «Тайной жизни домашних животных». Анимационная лента заработала в дебютный уикенд 104,4 млн рублей, что для Illumination выглядит весьма скромно. Однако не стоит сбрасывать со счетов удерживающую силу картины, которая в США уже в течение шести недель не покидает топ-5. Приближающиеся же новогодние праздники и вовсе способствуют к набору «Гринчем» высоких оборотов. Нельзя также не отметить, что мультфильм получил в два раза меньше копий, чем все остальные участники пятерки самых кассовых фильмов России.

На следующей неделе общая картина российского бокс-офиса вряд ли изменится, так как крупных премьер почти не будет. В пятерку разве что сможет ворваться полнометражный отечественный фильм «Полицейский с Рублевки. Новогодний беспредел» с героями популярного сериала.